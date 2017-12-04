ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Шахматы – это не просто логическая игра. Это целый мир. Это философия, постичь которую дано не каждому. Купить доску, расставить фигуры и сидеть с задумчивым видом – этого явно недостаточно, чтобы считаться шахматистом. Мало того, даже если вы знаете, как ходит конь и как начинал свои партии в сеансе одновременной игры Остап Бендер, это не делает вас игроком.

Но, черт возьми, мир шахмат настолько привлекателен, что очень многие хотят к нему прикоснуться. И это можно сделать, даже если вы не умеете играть. Чтобы ощутить все величие и магию этой игры, можно сходить в музей.

Да-да, не удивляйтесь! В Москве есть крутейший музей шахмат, вероятно, один из лучших в мире, если вообще не лучший. Здесь будут рады всем: и начинающим талантливым гроссмейстерам, и тем, кто о шахматах знает только то, что написано в википедии.

Заходя в здание особняка на Гоголевском бульваре, моментально чувствуешь классическую музейную загадочность. Вы не знаете ничего об этом здании, но понимаете, что история у него очень богатая. Именно поэтому нельзя просто так прийти в музей шахмат и не послушать экскурсовода.

Иначе, вы никогда не узнаете, что одно время этим особняком владели аристократы и зажиточные купцы, а под сводами расписных потолков звучал голос Федора Шаляпина и музыка Сергея Рахманинова. После 1917 года дом был общежитием политэмигрантов, Верховным судом и даже офисным центром. Ну и, наконец, в 1956 году особняк был передан Центральному шахматному клубу СССР. Собственно, с тех пор дом номер 14 по Гоголевскому бульвару – наша шахматная Мекка.

Но вся эта лирика отходит на второй план, когда попадаешь в выставочный зал. Ощущение, как будто оказался в центре фильма с дополненной реальностью. Переходя от одного экспоната к следующему, телепортируешься в иную эпоху. На ваших глазах переворачиваются страницы истории.

То, что шахматная летопись включает в себя полтора десятка веков, знают многие. Но, то теория. Что дает вам это знание, если вы даже не представляете себе, какой путь в истории проделала игра? Знакомство с экспонатами музея шахмат позволит вам визуализировать то, что даже не помещалось в вашей голове.

Разные эпохи, разные народы, разные материалы: шахматы из мамонтовой и слоновой кости, из бересты и серебра, из хрусталя и янтаря. Глядя на все это хочется задать вопрос Данилы Багрова из «Брата-2»: «Слушай, а откуда все это?». Вот только в ответ вы получите не ставший классикой ответ про «эхо войны», а полноценный экскурс в историю, в рамках которого вы узнаете о частной жизни одного из главных коллекционеров шахмат в истории нашей страны - Вячеслава Домбровского. Собственно, его коллекция и легла в основу этого музея.

ТЮРЬМА, ГУЛАГ И КОСМОС

Все-таки, шахматы – настолько значительное явление, что их можно приравнять к живописи. Ведь по внешним отличительным чертам фигур так легко считывается их генетический код и страновая принадлежность.

Вот стоит металлический сундук с двумя ящичками, закрывающимися на ключ, на его верхней части нанесены клетки, на которых одна к одной выстроены строгие аскетичные фигуры, будто бы выточенные на станке. А когда вы узнаете, что у них магнитное основание, чтобы во время движения в дилижансе они не улетали с доски, то сразу понимаете, что такую основательность в проектировании дорожных шахмат могли проявить только немцы. И вы не ошибетесь, это действительно шахматы из Германии концаXIX века.

Переходите к другому выставочному стенду и видите потрепанную деревянную доску, на которой стоят фигуры, скрученные из ключей проволоки. От них как будто веет тюремной романтикой, и эти ощущения не обманчивы. Тот, кто сделал эти шахматы действительно пребывал в заключении под Магаданом.

Самый невероятный экспонат – шахматы из ГУЛАГа. Трудно поверить, что люди там могли думать о чем-то еще, кроме как о выживании. Но нет, инженер сделал фигуры из спичек и картона. Каким образом этот комплект дожил до сегодняшних дней – та еще загадка.

Хотите оторваться от земных историй? Нет проблем. Перейдите к стенду с шахматами, которыми играли в космосе. Они были изобретены писателем-фантастом Михаилом Клевцовым. Чтобы играть в невесомости, он закрепил пластиковые фигуры и сделал так, чтобы они могли перемещаться по специальным пазам. В 1970 году состоялся знаменитый шахматный матч Космос – Земля.

Андриян Николаев и Виталий Севастьянов вывели на орбиту свой «Союз-9», а потом сразились со своими коллегами из Центра управления полетами Виктором Горбатко и Николаем Каманиным, которые находились на Земле. Партия продлилась шесть часов и закончилась ничьей на 35-м ходу. За это время «Союз-9» четыре раза обогнул Землю.

«СТАУНТОНОВСКИЕ» ШАХМАТЫ

Несмотря на то, что музей шахмат совсем небольшой, ходить здесь можно долго. Буквально каждый экспонат хочется разглядывать до мельчайших подробностей, задавать вопросы экскурсоводу. В восторге будут даже дети, которые о шахматах знают только из рекламы с Сергеем Карякиным.

Здесь они, как минимум, поднимут свой интеллектуальный уровень. Благодаря школьной программе, едва ли кто-то из них узнает о существовании такой страны, как Буркина-Фасо. В музее не просто узнают, а еще и увидят, как выглядят шахматы «Африканские маски», отлитые из бронзы как раз там.

Ну а экспозиция, где представлен стол, за которым свой великий матч за мировую шахматную корону в 1984 году провели Гарри Каспаров и Анатолий Карпов, тут же заставит школьников начать гуглить эту историю. Они смогут сесть, сфотографироваться и понять, что прикоснулись к чему-то выдающемуся.

За этими эмоциями стоит прийти на Гоголевский 14. Кстати, вы знаете, что такое «Стаунтоновские» шахматы? Нет? Тогда бросайте все дела и летите в музей. Здесь вам будут рады.