- Чья была идея - провести такой сеанс?

- Мы, с группой депутатов от Курской области, Ольгой Германовой и Виктором Карамышевым решили провести сеанс одновременной игры по шахматам с чемпионом мира Анатолием Евгеньевичем Карповым, - рассказывает Александр Брыскин. – Казалось бы, что здесь необычного?

- Может возникнуть такой вопрос…

- Необычен состав команды, против которой сыграл Анатолий Евгеньевич. Позвольте, представлю его: это знаменитый боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, я и 13-летний финалист Кубка России по шахматам из Курска Иван Старокожев.

- Кто оказал наиболее упорное сопротивление чемпиону мира?

- Вначале Анатолий Евгеньевич сыграл партию вслепую с Федором Емельяненко. Партия проходила в упорной борьбе, но завершилась она победой Карпова. Это было очень занимательно, когда гроссмейстер играет, не глядя на доску. А вот затем уже состоялся сеанс.

- И все-таки, попробую угадать, кто дольше всех сопротивлялся – Ваня Старокожев?

- Угадали. Остальные партии тоже получились боевыми, но Ваня начинающий профессиональный шахматист, поэтому бился до конца.

- Какова главная идея этого необычного матча?

- Перед Новым годом должно происходить что-то необычное. Идея такая: 13-летний паренек из Курска Иван Старокожев может в компании с такими людьми, как Федор Емельяненко, Эдгард Запашный и Николай Валуев сыграть в шахматы с великими Анатолием Карповым. И ребята из Курской области теперь будут знать, что невозможное возможно. Тем более, накануне Нового года.