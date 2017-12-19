Российским шахматисткам покорилась очередная «высота» - командный чемпионат Европы по шахматам. Хоть турнир и проходил с 26 октября по 6 ноября этого года, но официальных поздравлений гроссмейстеры еще не получали. Наконец, «награда нашла героя» и на торжественном вечере, посвященном итогам уходящего 2017 года, девушек чествовали официальные лица. Мероприятие проходило в Музее шахмат на Гоголевском бульваре.

Представители шахматной федерации во главе с костюмированным Дедом Морозом вручали памятные подарки под аккомпанемент саксофониста Игоря Бутмана. Российская сборная в составе Екатерины Лагно, Валентины Гуниной, Александры Костенюк и Александры Горячкиной принимала поздравления от помощника президента РФ Игоря Левитина, действующего президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова и других.

«Золото наших девочек-красавиц - это одно из основных достижений в этом году. Мы их любим и поэтому чествуем в этот день. Также хочу отметить в этом году успех наших мальчиков, ставших серебряными призерами», - сказал Филатов.

Дмитрий Песков же, помимо поздравлений, не обошел стороной грядущие выборы главы Российской шахматной федерации, в которых примет участие Андрей Филатов. По мнению главы попечительского совета, Андрей Филатов должен быть переизбран на новый срок. «За четыре года проделана огромная работа для развития шахмат в стране. В этом большая заслуга действующего президента РШФ Андрея Филатова. Попечительский совет считает, что Филатов должен быть переизбран», - заявил Песков. Ранее наблюдательный совет РШФ 16 ноября назначил выборы на 3 февраля 2018 года.

Что касается женской сборной России и ее успеха на Кипре, пресс-секретарь президента России и глава попечительского совета РШФ Дмитрий Песков заявил: «Хочу поздравить женскую сборную с успехом, которого она добилась в этом году. Мы восхищаемся вами, любим. Вы задаете тренд для мужчин. Надеюсь, однажды они сравняются по уровню с вами».

Интересно, что двумя днями ранее дня мужчины показали класс на площадке «Центра искусств». Титулованные российские гроссмейстеры Анатолий Карпов и Сергей Карякин провели вдвоем сеанс одновременной игры в шахматы на 22 досках против региональных победителей федерального турнира по быстрым шахматам.

Итоговый результат - 20,5-1,5 (20 побед, 1 ничья, 1 поражение) в пользу гроссмейстеров.