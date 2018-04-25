На прошедшей неделе Валентина Гунина победила на чемпионате Европы, который прошел в Словакии. В интервью «Советскому спорту» гроссмейстер рассказала, почему не стала рисковать в последнем туре, чем отличаются мужские шахматы от женских и с кем из топ-гроссмейстеров играла в турнирах.

«ДЕВОЧКИ ВИДЕЛИ ЖИВОГО МЕДВЕДЯ»

– Турнир проходил в курортном городе в Высоких Татарах, – начинает рассказ Валентина. – Туда съезжаются горнолыжники, но мы с ними никак не пересекались, жили и играли, как бы в отдельном кластере.

– На недавнем турнире претендентов в Берлине участники высказывали претензии к организаторам. В Словакии какие-то пробелы были?

– Никаких. Организаторы очень старались, чтобы все прошло на высоком уровне. Питание, жилье – все устраивало. А горный воздух там насыщен кислородом, настолько его «наедаешься» за день, что в 11 вечера уже в кровати и спишь, как убитая.

– Перед последним туром вас утраивала ничья. В Берлине Каруану тоже утраивала ничья, но он решил играть на победу последнюю партию с Грищуком. Не хотели последовать его примеру?

– Нет, примеру Каруаны следовать не стала, – смеется Валентина. – Силы были на исходе, хотела сыграть понадежнее. У меня были белые фигуры, я выбрала защиту Каро-Канн. Получилась надежная позиция с минимальным риском для белых.

– Были ключевые партии, повлиявшие на ход турнира?

– После турнира мой тренер сказал, что доволен качеством всех моих партий. Переломной считаю поединок с Наной Дзагнидзе, я играла черными и мне удалось победить. Затем была еще очень важная победа – над Марией Музычук.

– Вы не назвали фамилию тренера. Страна должна знать своих героев.

– Не могу назвать, это секрет. Со мной работает не один человек, а целая команда. Но фамилии этих людей, которым я очень благодарна, все же предпочту сохранить в секрете.

– Что еще запомнилось в Высоких Татарах?

– Девочки рассказывали, что видели в окрестностях города медведя. Местные уверяют, что медведи частенько спускаются с гор и приходят в город. А мы как-то прогуливались и видели лису, она перебегала дорогу.

ЧЕ-2018. Словакия Итоговое положение: 1. В.Гунина (Россия) – 9; 2. Н.Дзагнидзе (Грузия), 3. А.Ушенина (Украина), 4. Е.Аталик (Турция), 5. А.Стефанова (Болгария), 6. Э.Петц (Германия), 7. К.Кулон (Польша), 8. П.Шувалова (Россия) – по 8 СТАТИСТИКА

«ОПАСАЛАСЬ, ЧТО НЕ ХВАТИТ СИЛ»

– Вы в последние годы не раз побеждали в сильных турнирах. Понятно, что конкуренция, а «швейцарка» – дополнительная лотерея. Но все же, рассчитывали на победу, или ехали получить игровую практику?

– Очень хотела попасть в тройку. Но, так как я уже месяц хожу в гипсе, мне было тяжело. В Тбилиси на чемпионате Европы по рапиду и блицу я сыграла неудачно. Тут еще наложились проблемы с ногой. В общем, перед чемпионатом чувствовала себя не очень хорошо – думала, что все для меня в Словакии сложится непросто. Но все оказалось просто здорово. Даже не знаю, почему. Возможно, целебный воздух повлиял.

– Давно в гипсе ходите?

– Уже полтора месяца, но придется еще минимум месяц потерпеть. Были еще проблемы со спиной. В целом по организму это большой удар.

– Люди, у которых нога в гипсе, используют костыли. Иначе трудно передвигаться.

– У меня была трость. Во время прогулок девчонки входили в мое положение, поддерживали такой темп, чтобы я не отставала.

– Женщины-шахматистки обижаются, что в сравнении с мужскими турнирами, у них гораздо ниже призовые. Как обстояло дело с этим на чемпионате Европы?

– Можно сказать, что призовые были достаточно приличные.

– Что вы можете позволить на эту сумму – сводить свой тренерский штаб в «Метропроль», купить новую модель «Лады»?

– Не люблю говорить о деньгах.

«КАРУАНА – ФАНАТ ШАХМАТ, МНОГО РАБОТАЕТ»

– Мы уже вкратце затронули турнир претендентов. Хотелось бы поговорить поподробнее. Наверняка, следили за ним?

– Конечно, это главный турнир двухлетия в мужских шахматах.

– Всеобщее мнение: в самые интересные шахматы играл Крамник. Но поражение от Каруаны в четвертом туре сильно повлияло на Владимира.

– Партия получилась очень сложной. Маятник качался в разные стороны, победить мог как один, так и другой. Со стороны наблюдать за партией было интересно, но не хотела бы я оказать на месте одного из участников.

– На финише своим спуртом удивил Сергей Карякин.

– Я за него сильно болела, но слишком много было упущено на старте. Сергей проиграл первую партию, а когда старт не задается, всегда тяжело рассчитывать на победу в турнире.

– Каруана поразил почти безошибочной игрой. Что про него можете сказать?

– У него всегда очень хорошая дебютная подготовка. Фабиано – фанат шахмат, очень много работает. Он победил совершенно по делу.

– Впереди матч за корону. Кто-то считает абсолютным фаворитом Карлсена, а кто-то говорит, что не все так однозначно. Ваш прогноз?

– Жаль, что в матче не сыграет никто из российских гроссмейстеров. Тогда за ним было бы еще интереснее наблюдать. Фаворитом считаю Карлсена, хотя у Каруаны тоже шансы есть.

«ЖЕНСКИЕ ШАХМАТЫ ЖИВЫЕ, МУЖСКИЕ – ПРАГМАТИЧНЫЕ»

– Вы любите играть в мужских турнирах. Чем мужские шахматы отличаются от женских?

– Мужские – более жесткие, прагматичные. У мужчин сильная дебютная подготовка. Они много работают, используя компьютер.

– Как же тогда бороться с мужчинами с их дебютной подготовкой?

– Если ты вышла из дебюта в мужском турнире с нормальной позицией, значит, хорошо готова. Если у тебя в дебюте дыры, за такое сразу накажут.

– Сильнейшая шахматистка мира Хоу Ифань теперь играет только в мужских турнирах. Причины две – у мужчин призы больше, и ей больше не интересно играть с женщинами. Вы понимаете ее решение?

– Насчет призовых, конечно, хотелось бы, чтоб призы в женских турнирах не уступали мужским. Мы тоже достойны хороших гонораров. У Хоу Ифань очень хорошая дебютная подготовка, а в ее игре есть плотность, присущая мужским шахматам.

– В двух словах можете дать сравнительную характеристику мужским и женским шахматам?

– Моя мама следит за всеми моими турнирами, и говорит, что за нашей игрой наблюдать интереснее – женские шахматы более живые. Женщины чаще ошибаются, поэтому партии получаются эмоциональными. Мужские шахматы более жесткие, прагматичные и сухие.

– Вы в прошлом году выиграли сильный мужской турнир в Англии. Напомните, что это был за турнир.

– Это турнир по рапиду в Лондоне. Кроме того, я с удовольствием всегда играю в опене на Гибралтаре. Это преимущественно мужской турнир, куда организаторы приглашают сильнейших женщин-гроссмейстеров. Там прекрасная организация и призы для женщин очень хорошие.

Кроме этого, такие турниры дают возможность встретиться с сильнейшими шахматистами мира. Например, в этом году в Гибралтаре я играла с Накамурой. Партия по качеству получилась очень приличной, но Накамура мучил меня целых восемь часов и повел ее до победы. Я получила прекрасный опыт и отличную практику.

– С кем еще из топ-гроссмейтеров играли?

– В одном турнире мне удалось обыграть Найджела Шорта, и партия получилась очень хорошей по качеству.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Валентина ГУНИНА

Родилась в Мурманске 4 февраля 1989 года

Гроссмейстер (2013). Трехкратная чемпионка России (2011, 2013, 2014). Первая в истории трехкратная чемпионка Европы (2012, 2014, 2018)

Чемпионка мира по блицу (2012), чемпионка Европы по блицу (2012). Трехкратная победительница Шахматной олимпиады (2010, 2012, 2014) и четырехкратная победительница командного чемпионата Европы (2009, 2011, 2015, 2017), чемпионка мира (2017) в составе сборной России.