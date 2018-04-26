Группа «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, приняла решение о продолжении стратегического партнерства с Федерацией шахмат России (ФШР). Соответствующее соглашение о сотрудничестве сроком еще на один год сегодня в Москве в стенах Центрального дома шахматиста имени М. Ботвинника подписали генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и президент ФШР Андрей Филатов. Объем поддержки на текущий год только по линии ФШР запланирован в размере 30 млн рублей.

«Уверен, что восемь лет назад мы приняли стратегически правильное решение о сотрудничестве с Российской шахматной федерацией. Нас многое объединяет с шахматной игрой: мы всегда стараемся быть на шаг впереди своих конкурентов и продумываем стратегию на несколько ходов вперед. Именно продуманная стратегия позволила Группе «ФосАгро» стать самой эффективной компанией в мировой отрасли удобрений, динамично развиваться, стать компанией № 1 на российском рынке удобрений и завоевать рынки 100 стран мира.

Помимо партнерства с ФШР, спонсорства матчей за звание чемпиона мира по шахматам – в Сочи, в Нью-Йорке, в Лондоне, в регионах своего присутствия в наших подшефных школах и детских садах мы открываем интерактивные шахматные классы, продолжая популяризировать шахматы.

За эти восемь лет российские детишки завоевали более 100 медалей в детских соревнованиях. Российские шахматисты становились чемпионами мира по блицу, по быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды). Мужчины также трижды становились обладателями Кубка мира.

Российские шахматисты шесть раз становились чемпионами Европы в индивидуальном зачете. В командном зачете женщины трижды становились олимпийскими чемпионками, дважды – чемпионками Европы, дважды занимали второе место на командных чемпионатах мира. Мужчины в командном зачете дважды становились чемпионами Европы, дважды – чемпионами мира, трижды- серебряными призерами Всемирной Олимпиады и один раз - бронзовыми призерами Олимпиады. Только на днях Валентина Гунина выиграла личное европейское первенство, третий раз в своей карьере! А на прошедшем турнире претендентов в Берлине Сергей Карякина разделил второе место.

Уверен, что наше сотрудничество и впредь будет оставаться плодотворным для российской шахматной школы, и в Россию обязательно вернется мировая шахматная корона, пусть и не в этом году», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент и член Попечительского совета ФШР Андрей Гурьев.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выразил благодарность компании «ФосАгро» и лично Андрею Гурьеву за стратегическую поддержку шахматного спорта:

«Группа «ФосАгро» – наш традиционный партнер. Компания помогает развивать шахматы во всех сферах, начиная от детских шахмат и заканчивая организацией матчей на первенство мира. Генеральный директор «ФосАгро» в этом году стал вице-президентом нашей федерации. Андрей Гурьев теперь не только активно помогает нашему виду спорта, но будет принимать непосредственное участие в решении стратегических задач. Мы очень рады такого крепкому сотрудничеству и надеемся, что с помощью такой сильной компании и такого грамотного руководителя шахматы, который в России традиционно сильны, станут еще сильнее». (Источник РШФ)