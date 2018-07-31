Ян Непомнящий победил в супертурнире, который завершился в 22 июля в немецком Дортмунде. В интервью «Советскому спорту» гроссмейстер рассказал, какие партии на турнире были ключевыми, почему он не считает Карлсена фаворитом в матче на первенство мира и что нужно полузащитнику сборной России Роману Зобнину, чтобы получить приглашение в зарубежный клуб.

«СРАВНЯЛ ЛИЧНЫЙ СЧЕТ С КРАМНИКОМ»

– Видимо, на турнире в Дортмунде ключевой стала партия 5-го тура с Владимиром Крамником, в которой вы одержали победу.

– Одна из ключевых, потому что в следующем туре с поляком Дудой у меня получилась неприятная позиция. Мне удалось не проиграть. Что касается партии с Крамником, то она проходила после выходного дня, у меня было дополнительное время на подготовку. Владимир удивил дебютом: сыграл не привычный для себя Берлинский вариант, который благодаря ему стал популярным, а выбрал Архангельский вариант Испанской партии. Поэтому для меня рано началась самостоятельная игра, в дебюте я продумал примерно час. Хотя бывает, на всю партию трачу столько. Позиция получилась примерно равная: у Крамника два слона, у меня – два коня. На удивление два коня оказались сильнее, слонов удалось немного ограничить.

– Какой у вас теперь личный счет с Крамником?

– Равный – по четыре победы, причем побеждаем мы в основном белыми.

– В последнем туре с немецким гроссмейстером Георгом Майером обязательно было играть на победу?

– Во-первых, меня в случае своих побед по дополнительным показателям могли опередить Владислав Ковалев или Аниш Гири. Во-вторых, у нас существенная разница в рейтинге. И в третьих, любую партию белыми надо играть на победу. Тем более, черными Майер уже лет пятнадцать играет Французскую защиту. Мне удалось подготовить новинку, и с какого-то хода Георгу пришлось играть самостоятельно. За доской он не нашел опровержения.

– Выигран престижный турнир, напряжение спало, проделана отличная работа. Какое возникает желание в таком случае – напиться, сходить куда-то развлечься?

– По-разному бывает. Но Дортмунд в плане стресса наименее энергозатратный турнир. Всего семь туров, два выходных. Режим щадящий. Напряжение в конце гораздо меньше, чем в турнирах, где, допустим, 13 туров.

– С вашим тренером Владимиром Поткиным куда-то сходили, отметили успех?

– Володя подготовил меня к последней партии и улетел в Москву – начинались сборы у сборной России, где он является одним из тренеров. Поэтому завершал я турнир один. Как отметил? Сходил со знакомыми поужинать. Ничего сверхестественного.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ Родился 14 июля 1990 года в Брянске. Гроссмейстер (2007). Чемпион Европы-2010, чемпион России-2010. Победитель Аэрофлот Оупена-2008. Победитель Мемориала Таля-2016. Победитель супертурнира Дормунд-2016. ЛИЧНОЕ ДЕЛО

«ЭРА КАРЛСЕНА? НЕ НАЗЫВАЛ БЫ ЭТО ЭРОЙ»

– В ноябре матч за корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Кто-то считает, что до тай-брейка дело не дойдет, чемпион мира выиграет в классике. Ваш прогноз?

– У Магнуса самый высокий рейтинг, он показывает лучшие результаты, поэтому должен считаться фаворитом. Он сыграл уже три матча за корону – два с Анандом, один с Карякиным. У него есть некий опыт матчевой борьбы, которого нет у Каруаны.

Но если открутить назад, ни один из этих матчей не был легкой прогулкой для Карлсена. Хотя так сложилось, что в турнирах Ананд был для него удобным соперником. Но как бы то ни было, оба матча с Анандом прошли для Магнуса довольно удачно. Но встреча с Сергеем Карякиным, который здорово подготовился, стала для чемпиона мира серьезным испытанием.

Сейчас предстоит матч с опасным соперником, который будет очень хорошо готов во всех отношениях. Поэтому не стал бы называть Карлсена фаворитом. Не возьмусь предсказать победителя в этом матче.

– Эра Карлсена существует?

– Если говорить про эры, то у Каспарова отрыв от остальных был гораздо больше. Даже если взять турниры, то Карлсен в них играет удачно, но нельзя сказать, что во всех побеждает, а вот Каспаров побеждал во многих. Карлсен провел всего три матча на первенство мира. Первый выиграл в 2013 году у Ананда. На данный момент Магнус удерживает корону пять лет. Я не называл бы такой срок эрой.

– Начался новый цикл борьбы за корону. Пробиться в турнир претендентов-2020 можно, выйдя в финал Кубка мира, заняв одно из двух первых мест в серии Гран-при, либо набрать второй-третий рейтинг в мире. На что вы делаете ставку?

– Навскидку, сыграть удачно три круговых турнира из серии Гран-при с ровным и сильным составом участников вроде бы проще. Но в прошлом цикле мне это не удалось. Однако я приобрел опыт: например, понял, что в такой год не стоит играть пять коммерческих турниров, чем-то надо жертвовать.

По рейтингу... Мой рейтинг, не хочу сглазить, понемногу растет. Отбор по рейтингу и через выступление в Гран-при – справедлив. Кубок мира вообще предоставляет всем желающим шанс пробиться в турнир претендентов.

Что касается вашего вопроса, то ставку на что-то одно делать не имеет смысла, буду использовать для отбора все возможности.

– Если не попадете в следующий турнир претендентов, это станет сильным ударом для вас?

– Это спорт: либо ты, либо тебя. Есть определенный набор критериев, если им соответствуешь, то проходишь квалификацию. Если не прошел – значит, мало работал и плохо играл. Что значит удар? Турнир претендентов проходит раз в два года, надо делать выводы и готовиться к следующему. Борис Гельфанд впервые вышел на матч за корону, когда ему было за сорок.

1. Ян Непомнящий (Россия) – 5. 2. Аниш Гири (Нидерланды) – 4. 3. Владислав Ковалев (Белоруссия) – 4. 4. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 4. 5. Георг Майер (Германия) – 3,5. 6. Владимир Крамник (Россия) – 3. 7. Радослав Войташек (Польша) – 3. 8. Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) – 1,5. ДОРТМУНД-2018. 4-22 ИЮЛЯ. ИТОГИ

«С ИГНАШЕВИЧЕМ РОДИЛИСЬ В ОДИН ДЕНЬ»

– Перейдем к любимому вами футболу. Почему после чемпионата мира пока уехал за рубеж только один Головин, хотя, вроде бы засветились еще Зобнин, Фернандес, Дзюба, Кутепов?

– Трансферное окно будет открыто еще месяц, поэтому не будем спешить (вчера появилась информация об интересе «Наполи» к Фернандесу. – Прим. ред.).

– Зобнин сказал, что ничего не слышал о предложениях по нему.

– Очевидно, что Головина вели давно, а его выступление на чемпионате мира стало лишь последним мазком в готовой картине. Чтобы засветиться, одного чемпионата мира мало, нужно постоянно и удачно играть в Лиге чемпионов. Зобнин, как и весь «Спартак», пока в этом турнире ярко себя не проявил. Ну, а как болельщик «Спартака», скажу, что Роман очень пригодится своему клубу, будет не очень хорошо для команды, если он сейчас уйдет.

– Кутепов удивил со знаком плюс.

– Удивил, и думаю, в этом большая заслуга Игнашевича. Что касается выступления сборной России в целом, то у нас была очень хорошая сетка, по ней вполне реально было дойти до финала. У нас с Игнашевичем дни рождения в один день, и я все надеялся, что он отметит его либо в матче за третье место, либо в финале. Увы, не получилось.