1. КТО ВОЗГЛАВИТ ФИДЕ?

С 23 сентября по 6 октября в Батуми пройдет 43-я шахматная Олимпиада, в это время там же состоится и Конгресс ФИДЕ, на котором будет избран новый президент организации. «Советский спорт» рассказывает о главных интригах этих событий.

На пост главы ФИДЕ претендуют три кандидата: нынешний вице-президент ФИДЕ 64-летний Георгиос Макропулос, бывший вице-премьер Правительства России 46-летний Аркадий Дворкович и 53-летний английский гроссмейстер Найджел Шорт.

Напомним, действующий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов был отстранен от должности начиная с 13 июля с примечательной формулировкой «за нарушение этики».

То, что Илюмжинову больше не быть президентом ФИДЕ, стало очевидно в нояб­ре 2015 года, когда он попал в санкционный список Минфина США. Илюмжинова обвинили в сотрудничестве с режимом президента Сирии Башара Асада. Серьезные проблемы у федерации начались в апреле нынешнего года после того, как были заморожены счета ФИДЕ в швейцарском банке. Все из-за того, что организацию возглавляет Илюмжинов.

Каков пейзаж перед битвой? Все понимают, что только Дворкович способен привести в шахматы серьезных спонсоров. А это на сегодня одна их главных проблем. С каждым годом все труднее обеспечивать даже призовой фонд матча на первенство мира. Хочется надеяться, что Илюмжинов, имеющий хорошие связи в странах тихоокеанского бассейна и Африки, убедит их представителей проголосовать за соотечественника.

Серый кардинал мировых шахмат Георгиос Макропулос может похвастаться обширными связями. Не факт, что опытному греку нужен высший пост, его вполне может устроить и нынешняя должность. Он и так фактически руководит ФИДЕ. Разумным шагом с его стороны было бы войти в альянс с Дворковичем, договорившись с ним о разделении полномочий в случае победы последнего в обмен на помощь в добывании голосов участников конгресса. Последнее ему вполне по силам – авторитет у Макропулоса в шахматном мире большой.

Не секрет, что за Найджелом Шортом стоит Гарри Каспаров, который не хочет видеть в кресле президента ФИДЕ представителя России. Шансы Шорта на победу близки к нулю. Вряд ли он способен привлечь серьезные финансы в шахматы. С большой долей вероятности за него проголосуют лишь представители некоторых западных стран в пику кандидату от России.

2. КТО ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ?

Главный фаворит Олимпиады действующий чемпион сборная США. В ее составе три гроссмейстера из топ-10 – Фабиано Каруана (2-е место), Уэсли Со (6-е) и Хикару Накамура (9-е). Плюс новоявленный чемпион США Сэмюэль Шенкленд (27-е).

Еще четыре сборные могут составить конкуренцию американцам – Азербайджан, Россия, Китай и Украина. О нашей сборной подробнее – немного ниже. А пока про остальных претендентов на золото.

По традиции очень сильна команда Азербайджана, действующий чемпион Европы. С таким лидером, как Шахрияр Мамедьярова (3-е место в рейтинге ФИДЕ), можно бороться за самые высокие места. Рауф Мамедов и Аркадий Найдич входят в топ-40, активно и удачно играют в турнирах. Несколько лет назад Теймураз Раджабов был одним из сильнейших гроссмейстеров мира, однако в последние годы немного отошел от активной игры, при этом умудрился сохранить приличный рейтинг (2751), а его высокий класс никуда не делся.

В сборной Китая все шахматисты имеют рейтинг выше 2700, а на первой доске играет победитель московского «Гран-при», участник турнира претендентов Динь Лижень

(2797 единиц, 4-е место в рейтинге). Китайцы – чемпионы Олимпиады-2014 в Тромсе.

В сборную Украины вернулся Василий Иванчук, с ним эта очень крепкая команда обретает дополнительную уверенность. На данный момент в топ-60 – четыре украинских гроссмейстера.

3. НА ЧТО ПРЕТЕНДУЕТ СБОРНАЯ РОССИИ?

Россияне не могут выиграть золото Олимпиады аж с 2002 года, целых 16 (!) лет. В последние годы главным тренером нашей команды является президент РШФ Андрей Филатов. Человек амбициозный, он ставит перед шахматистами только одну задачу – победить в Батуми.

По силам ли это нашим гроссмейстерам? Вполне. В нынешнем составе сборной нет двух топ-шахматистов – Петра Свидлера и Александра Грищука. Тренерский штаб решил, что сейчас эти опытные бойцы находятся не в надлежащей форме.

Жизнь покажет, насколько правильным было это решение. Но и без них сборная выглядит весьма солидно – Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий плюс сильно прибавившие за последнее время Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. Самое время прервать полосу неудач.

Хорошие шансы на победу и у нашей женской команды. Очевидно, что главными фаворитами на любом соревновании являются китаянки, но в прошлом году на командном чемпионате мира наши девушки завоевали золото, опередив и сборную Китая, и очень сильную команду Украины. Эти сборные плюс традиционно мощная Грузия – наши главные соперники.



СОСТАВЫ СБОРНЫХ РОССИИ

Мужчины. Владимир Крамник (2779, 9-е место), Сергей Карякин (2773, 10-е), Ян Непомнящий (2768, 11-е), Дмитрий Яковенко (2748, 18-е), Никита Витюгов (2730, 24-е).

Тренеры: Андрей Филатов (главный), Александр Мотылев, Александр Рязанцев.

Женщины. Александра Костенюк (2559, 4-е), Александра Горячкина (2535, 6-е), Валентина Гунина (2528, 9-е), Наталья Погонина (2469, 22-е), Ольга Гиря (2462, 24-е).

Тренеры: Сергей Рублевскиий (главный), Владимир Поткин, Евгений Наер.



СКАЗАНО!

– Я очень рад, что у сборной России появился стабильный и очень крутой спонсор, – говорит вице-чемпион мира Сергей Карякин. – ФСК ЕЭС сегодня – это высокотехнологичная социально-ответственная компания, объединяющая лучших специалистов в области инженерных наук, перед которыми стоят сложные и амбициозные задачи, связанные с обеспечением бесперебойной работы современного наукоемкого оборудования. Наши партнеры обеспечивают команду всем необходимым, а председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров лично переживает за сборную и поддерживает ее на крупных соревнованиях.