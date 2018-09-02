Суперфиналы 71-го чемпионата России среди мужчин и 68-го чемпионата России среди женщин проходят в городе Сатка Челябинской области с 24 августа по 5 сентября.

Традиционно в рамках Суперфиналов организуется день социальной программы, когда известные гроссмейстеры дают сеансы одновременной игры для юных шахматистов и ветеранов. В этом году мероприятиесостоялось во Дворце спорта «Магнезит». В сеансах приняли участие 92 шахматиста разного возраста из различных городов Челябинской области. Сеансерами выступили гроссмейстеры Михаил Кобалия, Александр Морозевич, Сергей Рублевский, Павел Трегубов и Дмитрий Кряквин.

Гостем сеанса стал заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев, который поделился своими впечатлениями от мероприятия:

- Уже много лет Российская шахматная федерация и Фонд Тимченко устраивают день социальной программы на крупных соревнованиях. Сеансы неизменно пользуются популярностью среди детей и ветеранов. В этот раз сразиться с гроссмейстерами приехало около сотни шахматистов не только из Сатки и Челябинска, но и из многих других городов и сел области. В зале тишина, все напряженно думают, пытаясь оказать именитым гроссмейстерам достойное сопротивление.Такие мероприятия мы проводим для популяризации шахмат в регионах, потому что для детей встречи с легендами российских шахмат становятся важным событием.

Несмотря на длительную борьбу и упорную защиту соперников, Сергей Рублевский, Александр Морозевич и Павел Трегубов победили на всех досках. Михаил Кобалия выиграл все партии, сделав ничью лишь с Михаилом Лариным. Тимуру Сафину удалось обыграть Дмитрия Кряквина, а Виктору Богачеву – сделать с гроссмейстером ничью.

Все участники получили подарки от организаторов, а Тимур Сафин, Виктор Богачев и Михаил Ларин были отмечены отдельно.

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На Суперфиналах сыграно 6туров из 11. У мужчин с 3,5 очками в активе лидируют Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев, Евгений Томашевский, Алексей Сарана, Григорий Опарин и Дмитрий Андрейкин. У женщин впереди идут Ольга Гиря и Алина Кашлинская, набравшие по 4 очка.

Организаторами Суперфиналов выступают Российская шахматная федерация, Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко, правительство Челябинской области и Группа Магнезит. Турнир проводится при поддержке компании Renault Россия, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро». Логистический партнер Российской шахматной федерации – ФГУП «Почта России».

Турнир продолжает программу «Шахматы в музеях», реализуемую РШФ совместно с Фондом Тимченко с 2012 года.В этом году во время проведения Суперфиналов во Дворце культуры «Магнезит» открыта выставка советского и российского живописца, представителя «сурового стиля» Гелия Коржева (1925-2012).

Подробная информация

Справочная информация:

Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. РШФ учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления РШФ является Съезд и Наблюдательный Совет РШФ. Попечительский Совет РШФ – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.

РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе РШФ реализуется программа «Шахматы в музеях», реализуемая РШФ совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

РФШ разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.

Официальный сайт: http://ruchess.ru/

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – крупнейший семейный благотворительный фонд в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году для достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры.

Фонд Тимченко поддерживает людей, меняющих к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя.

Официальный сайт: www.timchenkofoundation.org

«Шахматы в музеях» – международная программа, реализуемая Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Впервые идея проводить шахматные турниры в крупнейших культурных центрах былао существленав 2012 г.: поинициативе Андрея Филатоваи Геннадия Тимченко матч за мировую корону состоялся в Государственной Третьяковской галерее. Уже весной 2013 г.

РШФ совместно с Фондом Тимченко провели супертурнир «Мемориал Алёхина» в Лувре и в Михайловском замке Государственного Русского музея, а осенью того же года – суперфинал чемпионата России по шахматам в музеях НижнегоНовгорода. Открытие Высшей лиги чемпионата России в 2015 г. состоялось в уникальном фортификационном сооружении конца XIX в. – «Форт № 5» (Калининград). В 2015 г. Суперфиналыпроходилив Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского кремля. Мемориал Михаила Таля 2016 года состоялся в Музее русского импрессионизма (Москва).

С 2016 г. место проведения Суперфинала выбирается на основе конкурса. По его итогам Суперфиналы 2016 г. принимал Новосибирский государственный краеведческий музей. В 2017 г. звания сильнейших шахматистов страны разыгрывались в Государственном музее политической истории Санкт-Петербурга, победившем в аналогичном конкурсе. В начале 2018 г. супертурнир памяти Михаила Таля был вновь проведен в Музее русского импрессионизма (Москва).

Шахматы–особаяигра, которая тесно связана с культурой и историей. И программа«Шахматывмузеях» призвана сделать эту связь очевидной и естественной для каждого. Организаторынашлиоригинальныйиорганичныйформатнастыкеспортаикультуры: шахматные турниры в стенах лучших мировых и российскихмузеев.

Группа Магнезит – признанный мировой лидер в сфере производства магнезиальной продукции. На протяжении многих лет компания производит продукцию для базовых отраслей российской промышленности, в первую очередь – металлургии. В структуру Группы Магнезит входит 15 предприятий в России, Китае, Германии и Словакии. Но Южный Урал по-прежнему остается производственным ядром компании, где сосредоточен ее основной потенциал.

Группа Магнезит остается верна своей миссии социально ответственной компании. Мы активно содействуем социальному, экономическому и культурному развитию регионов присутствия наших предприятий. Ключевыми направлениями социальной политики компании являются повышение качества жизни, дальнейшее развитие образовательных программ, направленных на подготовку кадров для инновационной экономики, а также гармоничное развитие личности.

Официальный сайт: http://magnezit.ru/ru/

Компания Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 150 точек по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,7 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Официальный сайт: https://www.renault.ru/

ПАО «ФСК ЕЭС» – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 143,2 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 946 подстанций общей установленной мощностью более 347,3 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км.

Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала ФСК ЕЭС составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Глава компании - Председатель Правления Андрей Муров.

ФСК ЕЭС выступает генеральным спонсором сборных команд России по шахматам с 2016 года.

Официальный сайт: http://www.fsk-ees.ru

ПАО «ФосАгро» - традиционный партнёр Федерации шахмат России. Группа «ФосАгро» является безусловным лидером по поставкам всех видов удобрений на российский рынок, входит в тройку крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Генеральным партнёром Российской шахматной федерации компания выступает уже с 2010 г.; председатель Правления ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев является вице-президентом РШФ и входит в ее Попечительский Совет. Также компания является стратегическим партнёром российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Помимо этого, «ФосАгро» поддержит турнир претендентов (Канди­датский турнир) и Матч за звание чемпиона мира по шахматам, кото­рый пройдет в Лондоне – оба мероприятия входят в Цикл Чемпионата мира по шахматам 2017-2018 гг.

«ФосАгро» спонсировала Матчи за звание чемпиона мира по шахматам в Сочи и в Нью-Йорке, где российский гроссмейстер Сер­гей Карякин показал по-настоящему захватывающую игру. Одновре­менно компания продолжает популяризировать шахматы в регионах своего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных школах и детских садах, финансируя подготовку профильных педагогов.

Официальный сайт: https://www.phosagro.ru