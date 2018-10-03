В Батуми на конгрессе Международной шахматной федерации новым президентом ФИДЕ избран бывший вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович.

Перед выборами свою кандидатуру в пользу Дворковича снял третий претендент на пост главы ФИДЕ британский гроссмейстер Найджел Шорт. По итогам голосования за Дворковича было отдано 103 голоса делегатов. За его соперника многолетнего вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса проголосовали 78 человек, один голос был признан недействительным. Напомним, что ранее о своем желании баллотироваться на должность заявлял действующий президент организации Кирсан Илюмжинов. Однако он был отстранен от должности комиссией по этике на полгода, начиная с 13 июля, с примечательной формулировкой «за нарушение этики». Илюмжинов бессменно возглавлял федерацию с 1995 по 2018 годы.

То, что Илюмжинову больше не быть президентом ФИДЕ, стало очевидно в нояб­ре 2015 года, когда он попал в санкционный список Минфина США. Илюмжинова обвинили в сотрудничестве с режимом президента Сирии Башара Асада. Серьезные проблемы у федерации начались в апреле нынешнего года после того, как были заморожены счета ФИДЕ в швейцарском банке. Все из-за того, что организацию возглавляет Илюмжинов. После своего отстранения Кирсан Николаевич заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру, а поддержит Аркадия Дворковича.

- Победа Аркадия Владимировича Дворковича - это здорово, - прокомментировал итоги выборов Илюмжинов. - Сохранилась преемственность, и Россия сохранила за собой эту высокую должность в одной из крупнейших международных спортивных федераций. И очень хорошо, что победа Аркадия Дворковича стала победой всего российского спорта, российских шахмат.

В свою очередь сам победитель сразу после объявления результатов поблагодарил всех, кто за него проголосовал и кто поддерживал его в этой кампании.

- Хотел бы поблагодарить вас за доверие и преданность шахматам, – приводит «Р-Спорт» слова Дворковича после избрания. – Хочу вас заверить, что работа в ФИДЕ будет моей постоянной задачей, мы будем отчитываться перед вами, мы будем вести полностью прозрачную деятельность. Надеюсь на плодотворную работу вместе со всеми вами.

- В победу Дворковича никто не верил из представителей, скажем так, старой бюрократии, - рассказал «Р-Спорту» президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов. - Потому что Аркадий Владимирович был известен в шахматном мире, но не слишком хорошо известен в ФИДЕ. Но он блестяще провел предвыборную кампанию и очень ярко выступил сегодня. И победил заслуженно - это свидетельствует об огромном доверии к нему и к России.

Филатов отметил, что победа футболистов ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов над мадридским "Реалом" тоже помогла Дворковичу. Колеблющиеся депутаты были так впечатлены этим успехом московских армейцев, что отдали свои голоса за представителя России.