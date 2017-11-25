Стало известно, что в турнир претендентов по лучшему среднему рейтингу FIDE за нынешний год вышли Фабиано Каруана и Уэсли Со. За одно из мест с ними конкурировал Владимир Крамник, но он ранее стал номинантом от организаторов соревнований, – рассказал исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский агентству "Р-Спорт".

Турнир претендентов состоится в марте в Берлине.