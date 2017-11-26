Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от турнира претендентов на мировую шахматную корону.

- Я очень рад за Александра Грищука. У нас с ним прекрасные отношения, он мой товарищ и партнер по сборной России. Мне не доводилось с ним играть в турнирах претендентов: он выступал на таких соревнованиях в Лондоне и Казани, а я - в Ханты-Мансийске и Москве.

Мне будет интересно с ним сразиться. И, конечно же, очень здорово, что три представителя российской шахматной школы будут бороться за право участия в матче за шахматную корону, - рассказал Карякин.

Турнир претендентов состоится в марте 2018 года в Берлине, победитель в конце 2018 года проведет титульный поединок с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В состязании примут участие россияне Карякин, Грищук, Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.