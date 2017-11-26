- Я поздравляю всех с замечательным результатом, выходом Александра Грищука в турнир претендентов. У нас заметен большой прогресс: в предыдущем аналогичном соревновании в 2016 году участвовали два российских гроссмейстера, а сейчас - трое. Это заслуженный успех Александра, и я надеюсь, что он столь же успешно выступит и в турнире претендентов, - передает слова Филатова «Р-Спорт».



Фото Марии Емельяновой

Ранее Грищук по итогам выступлений в серии Гран-при занял второе место и получил право участвовать в 2018 году в турнире претендентов на мировую шахматную корону. Кроме Грищука в соревновании выступят россияне Сергей Карякин, Владимир Крамник.

Напомним, что турнир претендентов, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров, пройдет в марте 2018 года в Берлине. Его победитель в конце 2018 года проведет титульный поединок с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.