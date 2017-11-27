Один из сильнейших российских молодых гроссмейстеров Владимир Федосеев прокомментировал выход Александра Грищука в турнир претендентов.

В субботу в Пальма-де-Майорке завершился последний этап серии Гран-При, который выявил еще двух участников турнира претендентов. По итогам четырех турниров к шести участникам присоединились еще двое гроссмейстеров – россиянин Александр Грищук и азербайджанец Шахрияр Мамедъяров.

"Рад за Александра, в последние годы у него все как-то не складывалось с попаданием в турнир претендентов. Уж кто, а он заслужил шанс побороться за корону", - заявил Федосеев.

Добавим, что остальные шесть участников были известны ранее - Левон Аронян(Армения), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба – США), Дин Лижэнь(Китай), Владимир Крамник, Сергей Карякин (все – Россия).

Турнир претендентов пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине. Победитель получит право сыграть осенью следующего года матч на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.