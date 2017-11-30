- С математической точки зрения Карякин - аутсайдер турнира претендентов-2018, но все понимают, что неудачи Сергея в этом году были временным явлением, переходным периодом в карьере. Уверен, что в Берлине мы увидим прежнего Карякина, который недавно блистал в Москве и Нью-Йорке. Он очень серьезный боец, и сбрасывать его со счетов я бы никому не рекомендовал, - передают слова Шипова «Известия».

Добавим, что турнир пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Победитель станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.