Российский шахматист Сергей Карякин поднялся с 14 на 13 место в рейтинге Международной шахматной федерации.

По информации обновленного рейтинга на официальном сайте организации, у Карякина в активе 2760 очков. Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2837), на втором месте армянин Левон Аронян (2805), тройку замкнул азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2799).

Отметим, что другой российский шахматист Владимир Крамник сохранил седьмое место в рейтинге, имея в активе 2787 баллов.