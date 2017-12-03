В Лондоне проходит супертурнир с участием сильнейших гроссмейстеров мира.

Во втором туре россиянин Сергей Карякин белыми сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Следует отметить, что все партии второго тура завершились вничью. В турнире принимает участие еще один российский гроссмейстер Ян Непомнящий. После двух туров Карякин находится в лидирующей группе вместе в армянским гроссмейстером Левоном Ароняном, Карлсеном и американцем Хикару Накамурой, у всех по 1 очку.

В 3-м туре Карякин сыграет черными с Ароняном.