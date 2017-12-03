В Санкт-Петербурге стартовал Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин.

В первом туре мужского турнира две партии завершились результативно. Владимир Федосеев и Даниил Дубов белыми победили Александра Рязанцева и Сергея Волкова соответвенно. Остальные поединки завершились вничью.

У женщин в 1-м туре было четыре результативных партии. Стоит выделить победу черными фигурами Алины Кашлинской над одним из лидеров сборной России Валентиной Гуниной. Завтра в обеих суперфиналах пройдут вторые туры

Турнир проходит в Государственном музее политической истории России и завершится15 декабря. Общий призовой фонд Суперфиналов – 9 миллионов рублей. Победители мужского и женского турниров получат в подарок кроссовер Renault Kaptur.

Статистика

1-й тур. Мужчины

Сюгиров – Инаркиев – 0,5:0,5, Матлаков – Томашевский - 0,5:0,5, Федосеев – Рязанцев – 1:0, Малахов – Романов - 0,5:0,5, Витюгов – Свидлер - 0,5:0,5, Дубов – Волков – 1:0.

Женщины. Горячкина – Погонина 0,5:0,5, Гиря – Шувалова – 1:0, Боднарук – Овод - 0,5:0,5, Галлямова – Ковалевская – 1:0, Гунина – Кашлинская – 0:1, Грицаева – Нечаева – 0:1.