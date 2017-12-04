Сегодня в Санкт-Петербурге прошел второй тур Суперфиналов чемпионата России.

В мужском турнире, захватившие лидерство после первого тура Владимир Федосеев и Даниил Дубов, на этот раз выиграли свои партии черными – у Евгения Томашевского и Петра Свидлера соответственно. В первом туре Федосеев и Дубов одержали победы белыми.

В женском турнире с двумя победами единоличным лидером стала Алина Кашлинская, выигравшая белыми у Оксаны Грицаевой.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге, в Государственном музее политической истории, турнир завершится 15 декабря. Завтра пройдет 3-й тур.

Общий призовой фонд Суперфиналов – 9 миллионов рублей. Победители мужского и женского турниров получат в подарок кроссовер Renault Kaptur.

Данный турнир является продолжением программы «Шахматы в музеях», которую Российская шахматная федерация реализует совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с 2012 года. В рамках программы уже прошли шахматные соревнования в Третьяковской галерее, Лувре, Русском музее.

СТАТИСТИКА

2-й тур

Мужчины. Томашевский – Федосеев – 0:1, Свидлер – Дубов – 0:1, Романов – Витюгов – 0:1, Рязанцев – Малахов – 0,5:0,5, Инаркиев – Волков – 0,5:0,5, Сюгиров – Матлаков – 0,5:0,5.

Положение: 1-2. Федосеев. Дубов – по 2. 3. Витюгов – 1,5. 4-7. Сюгиров, Матлаков, Малахов, Инаркиев – по 1. 8-12. Свидлер, Томашевский, Романов, Рязанцев, Волков – по 0,5.

Женщины. Погонина – Нечаева- 1:0, Овод – Галлямова – 0,5:0,5, Горячкина – Гиря – 1:0, Кашлинская – Грицаева – 1:0, Шувалова – Боднарук – 0,5:0,5, Ковалевская – Гунина – 0:1.

Положение: 1. Кашлинская – 2. 2-4. Погонина, Галлямова. Горячкина – по 1,5. 5-9. Нечаева, Гунина, Гиря, Овод, Бондарук – по 1. 10. Шувалова – 0,5. 11-12. Ковалевская, Грицаева – по 0.