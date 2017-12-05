В Лондоне проходит супертурнир с участием сильнейших гроссмейстеров мира.

В третьем туре россиянин гроссмейстер Сергей Карякин черными сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном. Следует отметить, что все партии второго тура завершились вничью.

Еще один российский участник турнира Ян Непомнящий разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной.

После трех туров все гроссмейстеры набрали по 1,5 очка.

Следующий тур пройдет во вторник, 5 декабря. Турнир же завершится 11 декабря.