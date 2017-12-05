В нем наряду с чемпионом мира Магнусом Карсленом играют два российских гроссмейстера – Сергей Карякин и Ян Непомнящий. Пока силы участников настолько равны, что в течение трех туров в турнире пока не было ни одной результативной партии – гроссмейстеры играют исключительно вничью. Соответственно, уникальный случай, все десять участников делят пока с 1-го по 10-е места с 1,5 очками в активе.

Результаты 3-го тура. Непомнящий – Каруана, Аронян – Карякин, Карлсен – Ананд, Адамс – Вашье-Лаграв, Накамура – Со ничьи.

Положение после 3 туров. 1-10. Непомнящий, Каруана, Аронян, Карякин, Карлсен, Ананд, Адамс, Вашье-Лаграв, Накамура, Со – по 1,5.

Пары 4-го тура. Накамура – Непомнящий, Вашье-Лаграв – Карлсен, Со – Адамс, Карякин – Каруана, Ананд – Аронян.