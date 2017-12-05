В Санкт-Петербурге прошел третий тур Суперфиналов чемпионата России.

В мужском турнире продолжают побеждать Владимир Федосеев и Даниил Дубов, выигравшие свои третьи партии у Санана Сюгирова и Евгения Романова соответственно. Победил и Петр Свидлер, поведший красивую матовую атаку черными фигурами на позицию белого короля Сергея Волкова.

В женском турнире единоличное лидерство удерживает Алина Кашлинская, сыгравшая в третьем туре вничью с Мариной Нечаевой. Две партии в туре завершились результативно: Валентина Гунина победила Евгению Овод, а Полина Шувалова – Алису Галлямову.

Чемпионат России проходит в Государственном музее политической истории, турнир завершится 15 декабря. Общий призовой фонд Суперфиналов – 9 миллионов рублей. Победители мужского и женского турниров получат в подарок кроссовер Renault Kaptur.

Результаты 3-го тура.

Мужчины. Федосеев – Сюгиров – 1:0, Дубов – Романов – 1:0, Витюгов – Рязанцев – 0,5:0,5, Матлаков – Инаркиев – 0,5:0,5, Малахов – Томашевский – 0,5:0,5, Волков – Свидлер -– 0:1.

Женщины. Нечаева – Кашлинская - 0,5:0,5, Гиря – Погонина - 0,5:0,5, Боднарук – Горячкина - 0,5:0,5, Галлямова – Шувалова – 0:1, Гунина – Овод – 1:0, Грицаева – Ковалевская - 0,5:0,5.

Положение участников

Мужчины. 1-2. Федосеев. Дубов – по 3. 3. Витюгов – 2. 4-7. Свидлер, Матлаков, Малахов, Инаркиев – по 1,5. 8-10. Сюгиров, Томашевский, Рязанцев – по 1. 11-12. Романов, Волков – по 0,5.

Женщины. 1. Кашлинская – 2,5. 2-4. Гунина, Погонина, Горячкина – по 2. 5-9. Галлямова, Нечаева, Гиря, Шувалова, Боднарук – по 1,5. 10. Овод – 1. 11-12. Ковалевская, Грицаева – 0,5.