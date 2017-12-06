В Лондоне продолжается супертурнир с участием сильнейших гроссмейстеров. В течение трех туров гроссмейстеры не сыграли ни одной результативн

В течение трех туров гроссмейстеры не сыграли ни одной результативной партии.

Первая, и пока единственная, победа была одержана в четвертом туре. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана черными обыграл россиянина Сергея Карякина и захватил единоличное лидерство.

Турнир завершится 11 декабря. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получит 75 тысяч.

Результаты 4-го тура. Карякин – Каруана 0-1, Накамура – Непомнящий, Вашье-Лаграв – Карлсен, Со – Адамс, Ананд – Аронян ничьи.

Положение после 4-х туров. 1. Каруана (США) – 2,5; 2-9. Непомнящий (Россия), Аронян (Армения), Карлсен (Норвегия), Ананд (Индия), Адамс (Англия), Вашье-Лаграв (Франция), Накамура, Со (оба – США) – по 2; 10. Карякин (Россия) – 1,5.