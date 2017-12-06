Вчера в Санкт-Петербурге прошел четвертый тур Суперфиналов чемпионата России.

В мужском турнире появился единоличный лидер: Владимир Федосеев одержал четвертую победу подряд, на этот раз гроссмейстер из Санкт-Петербурга черными обыграл Максима Матлакова. Даниил Дубов, лидировавший в течение трех туров вместе с Федосеевым, сыграл вничью с действующим чемпионом России Александром Рязанцевым.

В женском турнире Алина Кашлинская сохранила первую строчку, несмотря на ничью с Натальей Погониной.

Турнир завершится 14 декабря. Общий призовой фонд Суперфиналов составит 9 миллионов рублей. Кроме этого, победители мужского и женского турниров получат специальный приз - кроссовер Renault Kaptur.

СТАТИСТИКА

Результаты 4-го тура

Мужчины. Матлаков – Федосеев – 0:1, Рязанцев – Дубов - 0,5:0,5, Томашевский – Витюгов - 0,5:0,5, Сюгиров – Малахов – 1:0, Инаркиев – Свидлер - 0,5:0,5, Романов – Волков - 0,5:0,5.

Женщины. Погонина – Кашлинская – 0,5:0,5, Горячкина – Галлямова - 0,5:0,5, Шувалова – Гунина - 0,5:0,5, Гиря – Боднарук – 1:0, Ковалевская – Нечаева - 0,5:0,5, Овод – Грицаева - 0,5:0,5.

Положение после 4-х туров

Мужчины. 1.Федосеев – 4.2. Дубов – 3,5. 3. Витюгов – 2,5. 4-6. Инаркиев, Свидлер, Сюгиров – по 2. 7-10. Рязанцев, Матлаков, Малахов, Томашевский – по 1,5. 11-12. Волков, Романов – по 1.

Женщины. 1. Кашлинская – 3. 2-5. Горячкина, Погонина, Гунина, Гиря – по 2,5. 6-8. Галлямова, Шувалова, Нечаева – по 2. 9-10. Боднарук, Овод – 1,5. 11-12. Грицаева, Ковалевская – по 1.