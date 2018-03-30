Виктория Моисеева – об отношениях с Анной Сидоровой, совместной поездке на чемпионат мира, выигранной там бронзовой медали и недавних Олимпийских играх.

О НЕОБЫЧНОМ СОСТАВЕ КОМАНДЫ

Не знаю, советовались ли с Аней. Со мной – точно нет. Решение принял исполком Федерации – мы узнали о нем уже по факту. Спорить? А какой в этом смысл? Но удивление – было. Мы полтора сезона играли своим составом. Притерлись, привыкли друг к другу. Ульяна Васильева была важным членом команды. И тут ее отцепляют… Конечно, это слегка потрясло.

Вообще, подобные замены – не то, чтобы новинка в керлинге. Раньше свести двух скипов в одной сборной было обычным решением. Но в последние годы это случается нечасто. Считалось, что скип может сыграть любым номером, только это – не так. В новой команде, с нуля, ты не сможешь руководить игрой – тут никакой опыт не поможет. Нужно знать партнеров, с какой скоростью, с каким вращением в какой ситуации выкатывать камень… Нет, это просто нереально! Работать щеткой, свиповать, для скипа – тоже непривычно. У него изначально другая задача. Третьим номером – может быть, да. Но и только. С другой стороны – надежный, опытный игрок всегда полезен. Так что мы приняли решение о замене, как должное.

О РОЛИ СИДОРОВОЙ В КОМАНДЕ

Каждый вечер после окончания матчей Аня тестировала камни, которыми мы должны были играть на следующий день. Оставалась на льду вместе с тренером – и проверяла их в течение часа. Это никто не видит, но это – важно! Плюс, разумеется, мы всегда прислушивались к ее мнению по тактике и стратегии. У каждого скипа – свое видение игры, которое зависит, в том числе, и от команды. От особенностей и нюансов игроков. Но взгляд со стороны порой имеет серьезное значение. Заставляет взглянуть на что-то по-новому, о чем-то задуматься, помогает внести коррективы, которые влияют на результат. Тут помощь Анны очень пригодилась.

О БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ

Эмоции – зашкаливают! Мой первый чемпионат мира – и сразу медаль. Сейчас уже немного успокоились, но изначально в душе все кипело от радости! Тем более, турнир протекал нелегко. Были в взлеты, и падения. Мы здорово начали - с победы в трех первых турах. Потом обидно проиграли Италии. Не каждый день все получалось на льду, ошибок тоже хватало. Но, главное – итоговый результат. Для нас любая медаль была бы успехом. И мы его добились. Так что, конечно, счастливы!

О ХОДЕ ТУРНИРА

Тяжело было в плей-офф – сначала победили Чехию, а потом сразу пришлось играть со шведками. Перерыв – всего час. Наверное, времени нам не хватило. Недонастроились, что ли. Тем более, играть-то пришлось с олимпийскими чемпионками! Все было как-то спонтанно. Вроде, собрались, успокоились, обсудили план, но чего-то нам не хватило. Собранности – в первую очередь. В итоге сразу отпустили соперниц вперед, потом пытались исправить ситуацию, но не успели.

В любом случае, понимали – у нас будет шанс на медаль. Решили, что главное – отдохнуть, выспаться, привести мысли в порядок. Вечером после поражения от Швеции слегка прогулялись по городу, поужинали, и рано легли спать. Матч с США стартовал в 11 утра, в 10 надо было выходить на лед – на разминку. И мы вышли – сыграть, будто в последний раз. И победили!

ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Олимпиада не сложилась – факт. Конечно, мы были расстроены. Причины? Их много.

Во-первых – остановка вокруг сборной и нашего нейтрального статуса. Честно – изначально никто в наш адрес косо не смотрел. А потом случилась история с Сашей Крушельницким, и тут косые взгляды появились… Все это добавляло нервозности, которой хватало и так. Ведь мы впервые приехали на Игры!

Второе – мы не провели полноценной и специальной подготовки к этим Играм, как сделали другие сборные. Серьезно – уровень, который показали отдельные команды, мы раньше в их исполнении не видели! Но тут свои нюансы – олимпийский отбор прошел лишь в декабре, повлиять на сроки мы не могли, так что работали в той ситуации, которая сложилась. И по самой игре – мы провалили только первый матч. Что было, в принципе, не так катастрофично – никто не ожидал, что дебютантки Олимпиады сразу покажут какой-то запредельный уровень. Потом смотрелись куда лучше. Боролись. Старались. Но вот в деталях не складывалось. Где-то опыта не хватало, где-то – везения, где-то – спокойствия. Итог – девятое место.

Обидно!

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С СИДОРОВОЙ

Принципиальные соперницы часто не выносят друг друга… Машу Шарапову с Сереной Уильямс подругами не назовешь. Но они никогда не играли вместе в команде! А мы с Аней – играли. Еще по юниорам. На разных турнирах. В разных ролях. Как только нас не миксовали! Мы давно и отлично знаем друг друга. И отношения у нас сложились хорошие.

Нет, лучшими подругами меня и Аню назвать сложно. Когда приходится соперничать на льду, нельзя испытывать особо теплых чувств к сопернику. Но это – нормально. Спорт – спортом, обычная жизнь – совсем другое. Конфликтов у нас нет. Относимся друг к другу тепло. С уважением.

О ВНЕЗАПНОМ ОТБОРЕ В ПХЕНЧХАН

Я не могу критиковать и обсуждать решение федерации. Со стороны, по-человечески, казалось – с командой Сидоровой поступили нечестно. Пообещали одно, а вышло - другое. За себя могу сказать точно – мы никогда не болели против девчонок! Если честно – не верили, что нам светит поездка в Пхенчхан. Даже когда стало известно, что отбор состоится, если на чемпионате Европы они не попадут в четверку. Но так сложилось, что команда Ани заняла на нем пятое место. И нам дали шанс поспорить за путевку на Игры.

Конечно, ни один спортсмен никогда не откажется от подобной возможности. Где-то внутри я понимала – ситуация странная. Но выходя на лед об этом просто не думала. Если с ними поступили нечестно, значит я должна сделать честно – и умышленно проиграть? Так бы было неправильно. Изначально в своей команде решили – мы ничего не меняем, готовимся, как обычно, держим в уме чемпионат мира. А там – будь что будет. Это позволило немного расслабиться, излишне не нервничать на том самом отборе. Что вышло – вы знаете.