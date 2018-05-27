В основной сетке соревнований за звание победителей поборются десять команд, включая спортсменов из Швейцарии, Швеции, Чехии, Канады, Шотландии и Финляндии, среди которых чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Россию на этих соревнованиях представляют пары Анастасия Брызгалова/Алексей Тимофеев, Мария Комарова/Даниил Горячев и Анна Веневцева/Василий Грошев.

Arctic Cup проводится уже третий год подряд и закрепился в международном календаре в качестве этапа, завершающего сезон. Впервые за всю историю турнира в этом году также состоится детский WTC Arctic Cup, в котором примут участие команды из Дудинки и Норильска. Организатором турнира выступает Федерация керлинга России при поддержке министерства спорта. Соревнования пройдут в ледовой арене «Таймыр», где уже не первый год базируется дудинская школа керлинга.

В церемонии открытия WTC Arctic Cup приняли участие исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко, глава города Дудинка Юрий Гурин и первый вице-президент федерации керлинга Андрей Созин.



Комментарии:

Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин:

- Для нас это очень важное событие. Любое международное соревнование длят региона – это движение, особенно для таких регионов как Таймыр. Керлинг – это уникальный спорт, потому что он позволяет охватить и молодежь и людей в возрасте. На Таймыре уже школа работает, ее посещают, и люди разных возрастов, до 60 лет играют, живут этим. Это очень серьезный проект. Это часть большой социальной программы по развитию городов на Таймыре. Спорт это дорога вперед.

- Подтягивает ли этот проект под себя развитие региона?

- Безусловно, именно это и является одним из направлений Норникеля в социальном направлении. Без этого нельзя развивать регион, если жители не будут чувствовать себя комфортно, чего-то хотеть. Норникель уделяет этому особое внимание. Это часть большой социальной программы по развитию городов на Таймыре. Сегодня Таймыр зажил другой жизнью, мы это можем наблюдать. То что было пять лет назад и сегодня, действительно много сделано.



Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев:

- Ваши ощущения открытия от турнира, Подобные крупные проекты работают на популяризацию и спорта, и территории, кубок пройдет, но остается наследие, детская спортивная школа, останутся люди - ребятишки и взрослые, которые занимаются керлингом. И, как мы видели сегодня, они будут у чемпионов мира учиться этому виду спорта. Это тоже очень здорово. Федерация керлинга в крае по результатам 2017 года была признана одной из самых перспективных.

Наша задача поддерживать и развивать, в том числе и этот вид спорта. У нас очень активная федерация в Красноярском крае, она нам покоя не дает.

- Ваши ощущения открытия от турнира?

- Очень яркие, и это не эмоции, это взвешенные слова. Я думаю всем понравилось. И я бы хотел сказать о самом главном, что подобные крупные проекты работают на популяризацию и спорта, и территории, кубок пройдет и уедет, а здесь остается наследие, детская спортивная школа, остались ребятишки и взрослые, которые занимаются керлингом. И видели сегодня они будут в одной команде с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира учиться этому виду спорта. Это тоже очень здорово. Ну и для нас важно, что керлинг имеет свое продолжение в Красноярском крае. Федерация керлинга в крае по результатам 2017 года была признана одной из самых перспективных. Это говорит о очень серьезной работе. Красноярцы керлинг любят, играют в керлинг на набережной, на острове Татша. С одной стороны доступный, с другой стороны интересный вид спорта.

Наша задача поддерживать и развивать, в том числе и этот вид спорта. Я сам играю в керлинг, люблю. В соревнованиях не участвую, но на корпоративных турнирах, муниципальных госслужащих участвую. У нас очень активная федерация в Красноярском крае, она нам покоя не дает.

- Турнир останется в Дудинке или по мере развития его переведут в крупные города. - Детская школа здесь точно останется. И это наша задача. У нас сейчас в красноярском колледже олимпийского резерва открыто отделение керлинга, наследите универсиады также останется в Красноярске. Там есть достойные площадки. Поэтому может мыть вместе с федерацией керлинга и компанией Норильский никель замахнемся на то, чтобы провести нечто подобное и в Красноярске.

- Дудинку вы нанесете на карту соревнований.

- Три года назад мы проводили тестовые российские соревнования. В прошлом году они были международные. Весь оргкомитет надстроен. И это вошло уже в традицию, в историю. Я уверен ничего не должно помешать, чтобы жители нашего севера прикоснулись к серьезному крупному международному проекту.

- А как этот вид спорта будет представлен на предстоящей универсиаде?

- Он в основной программе. Наша сборная готовится для того, чтобы занять там только первое место.

- Вы не первый день здесь, уже успели посмотреть немало объектов, как вообще оцениваете спорт на Таймыре, каковы его перспективы?

- Я на Таймыре не первый раз. Очень плотно мы работаем по развитию спортивной инфраструктуры. И этот каток, где мы находимся построен по программе участия правительства Красноярского края, компании и территории. Конечно материально-техническая база на Севере, ее нужно развивать активнее, из-за климатических условия. Но на сегодняшний день можно говорить о том, что здесь кластер физкультуры, здоровья и спорта, где бассейн, спортивный зал и ледовая площадка расположено в удобном месте, думаю жители довольны. А наша задача развивать не только в Дудинке, но и на других территориях Красноярского края.

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин:

– В день открытия турнир постеили очень много людей. Собрались самые лучшие команды. Вот две составляющие, которые важны для нас в первую очередь. Не буду скрывать, ради этого стоило все это организовывать.

Уровень организации турнира на протяжении трех лет постоянно растет. Спортсмены, которые приезжают сюда из капиталистических стран, с удивлением обнаруживают, что таких открытий у них не бывает никогда и такого количества зрителей, радостных, там тоже нет. Дудинка в этом отношении отличается очень сильно/

Радует, что люди стали понимать правила. Первый год сложно было объяснять, что, если камень в круг не попал, это не значит плохо, это может быть и тактика. Так что это очень хорошо, что проходит это здесь. Около 100 детей занимаются в школе керлинга. А ётьо значит, что проводят свое время не на улице, мы привели их во Дворец спорта – тоже большая заслуга.

Глава Таймырского Долгано Ненецого муципального района Сергей Ткаченко:

– Организацию турнира оцениваю как всегда, любую работу новой лиги, на высшем уровне

– А какая польза по Таймыру?

– На самом деле на Таймыре исторически не было ни фигурного катания, ни керлинга. После того как ввели в эксплуатацию этот центр, мы начали развивать хоккей и благодаря этим турнирам у нас сегодня очень большое количество детишек, людей занимаются фигурным катанием, занимаются керлингом и показывают неплохие результаты.

– Школа керлинга не российская. Скажите, опыт кого вы перенимаете?

– Мы полдготовили свой тренерский состав, нам очень помогает в этом плане федерация. Федерация вообще играет уникальную роль во всей этой работе. Мне очень нравится с ними взаимодействовать, действительно в командах большие профессионалы.

– Говорят, что Таймыр – одна из точек притяжения для туристов……

– Я этого не исключаю.

– Сергей Александрович, планируете ли вы еще строить спортивные сооружения?

– Да, в этом году начинаем изыскательские работы, и в ближайшее время начнется формирование проектной документации. Я думаю, что к 2020-му году начнем строительство легкоатлетической арены.

словно любая организация, как на любом предприятии, как в Норильском никеле, действительно сложный процесс. Но главное понимать, зачем мы это делаем. Любой вид спорта, особенно для регионов это движение, это массовое движение, особенно для таких регионов как Таймыр. Керлинг – молодой вид спорта для нашей территории, и это уникальный спорт, потому что он позволяет охватить и молодых, и возрастное поколение. На Таймыре уже школа работает, порядка 100 человек ее посещают, и люди в возрасте до 60 лет играют, живут этим. Это очень важный проект, он себя уже зарекомендовал и показал с лучшей стороны. Спорт - это дорога вперед.