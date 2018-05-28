В городе Дудинка за Полярным кругом прошел третий в истории турнир по керлингу WTC «Arctic Cup-2018».

В этот раз соревнования проходили в дисциплине дабл-микст. После завершения турнира звезда российского дабл-микста Анастасия Брызгалова дала интервью корреспонденту «Советского спорта».

«ПОЛУЧИЛИ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИГРЫ В ДУДИНКЕ»

- Город Дудинка – самое экзотическое место, где вам доводилось играть в керлинг?

- Да, безусловно.

- Какие впечатления остались после уикенда на Таймыре?

- Все было организовано очень здорово! Думаю, что в противном случае все было бы максимально скучно, но организаторы постарались, составили великолепную развлекательную программу. Все просто в восторге!

- Как после Олимпиады игралось на не самой большой арене «Таймыр»?

- Великолепно! Полные трибуны, болельщики поддерживали. Могу сказать, что ни на одном турнире в Европе такого не бывает. Да, пусть не все здесь знают, как болеть, но поддержка чувствуется и это всегда приятно. Также хотелось бы отметить очень хороший лед. Это большая редкость для европейских турниров. Иногда мы приезжаем и просто не понимаем, как играть, ведь лед просто ужасный. В Дудинке же он был очень качественно сделан и подходит для дабл-микста.

- Как после такого тяжелого сезона, полного эмоциональных перепадов, собраться с силами и приехать на турнир за Полярный круг?

- После всех неприятных событий прошло достаточно много времени. После этого я уже отыграла женский чемпионат России, смогла выдохнуть, расслабиться. Поэтому когда пригласили в Дудинку, я подумала: «А почему нет? Интересное же мероприятие». Тем более об «Arctic Cup» мы слышали только хорошее. Девочки, которые играли здесь в прошлом году, сказали, что все организовано отлично. Я позвонила Леше (Тимофееву – Прим. ред.), предложила сыграть и он согласился.

- То есть вот так просто, без подготовки в керлинге можно собраться и показать результат?

- Видимо, нет. Потому что мы его не показали. Но зато получили здесь огромное удовольствие от игры и атмосферы.

- Как вам Алексей в качестве партнера?

- Вполне.

- Долго притирались?

- Мы провели несколько тренировок в Питере. Естественно, бороться на равных с парами, которые постоянно тренируются и играют дабл-микст в олимпийском цикле, просто невозможно. Мы смотрели, как выступала канадско-шведская пара Рэйчел Хоман/Никлас Эдин, выигравшая турнир, и было видно, что им очень тяжело. Они точно также собрались накануне «Arctic Cup», и Никлас вообще не понимал, что происходит, но Рэйчел просто за шкирку его вытянула на первое место.

- Как вы готовитесь к играм? У вас есть какой-то ритуал?

- Я не самый суеверный человек, поэтому просто переодеваюсь и иду разминаться. Каких специальных ритуалов не произвожу.

- Что вам больше всего запомнилось на этом турнире?

- Вообще я сюда ехала с целью погладить рога оленя, потому что они очень красивые. Сегодня мне это удалось. Наверное, это самый положительный момент.

«САША ТРЕНИРУЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ»

- Как продвигается рассмотрение дела вашего постоянного партнера Александра Крушельницкого?

- С переменным успехом. Слушание Спортивного арбитражного суда (CAS) по его делу назначено на сентябрь. Не знаю, по какой причине нам предстоит ждать еще четыре месяца. Конечно, хотелось бы побыстрее все узнать и не находиться в подвешенном состоянии. Это очень неприятная ситуация. Но мы ждем. Просто ждем.

- На что надеетесь?

- Надеемся на как можно меньший срок дисквалификации, а, возможно, и на ее отсутствие. Но готовимся к худшему.

- Чем сейчас занимается Александр?

- Тренируется в Питере самостоятельно. Тренирует любителей.

- Он отпустил эту ситуацию?

- Думаю, что внутри, конечно, нет. Но в целом уже нормально, спокойно реагирует.

- Капитан футбольного «Локомотива» Игорь Денисов недавно был крайне недоволен работой допинг-офицеров и написал в протоколе тестирования слово «дебилы», за что был оштрафован. Можете вспомнить допинг-тест, который вывел вас из себя?

- На Олимпиаде я сдавала тест после поражения от команды США. Его принимала женщина из Ямайки. Она в первый проводила эту процедуру и испортила целых три протокола. То есть я сидела полтора часа и ждала, пока она правильно заполнит бумаги. Это было просто ужасно!

После поражения мне хотелось уйти и никого не видеть, быть наедине с собой и уж точно не сидеть с этой женщиной, наблюдая за тем, как она портит протоколы. Она заполняла лист, делала в конце какую-то ошибку и потом все заново. Я сидела рядом и просто очень злилась на нее.

- Многие считают, что допинг-офицеры предвзято относятся к россиянам: могут приехать в любой момент, куда и когда угодно, в то время как другим атлетам они иногда звонят и договариваются о том, когда им удобнее провести тестирование.

- Я знаю только то, что иностранцев в принципе проверяют гораздо реже, чем нас. Мы спрашивали их об этом. Но нам представители антидопинговых служб говорили, что если у вас в доме, например, не работает домофон, то это ваши проблемы – мы придем, посмотрим на вашу дверь и уйдем, никто звонить вам не будет. По мне это не очень логично.

Во второй части интервью с Анастасией Брызгаловой вы узнаете:

- с кем будет играть Анастасия в следующем сезоне;

- жизнью какого человека ей бы хотелось прожить хотя бы один день;

- что пишут Брызгаловой в директ в инстаграме;

- когда Анастасия примет участие в фотосессии для мужского журнала;

- кто самый крутой супергерой и многое другое.