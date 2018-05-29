Вторая часть интервью со звездой российского керлинга Анастасией Брызгаловой. Первую можно прочитать здесь.

«МЫ УЖЕ ОБЫГРЫВАЛИ СИДОРОВУ»

- Это правда, что со следующего сезона вы будете играть в женской команде?

- Да, я буду играть в женской команде с Алиной Ковалевой. А дальше будет видно.

- Вы ведь собрались совсем недавно, я прав?

- Да, буквально перед чемпионатом России. Провели два сбора, но этого хватило, чтобы показать достаточно хороший результат. Мы заняли второе место и получили право на участие в национальном отборе на чемпионат Европы. В июне у нас небольшой отпуск, а после этого начнем готовиться.

- Готовиться будете в Сочи?

- Нет. Сначала мы будем готовиться самостоятельно, потом в Санкт-Петербурге.

- Алина ведь была запасной в команде Анны Сидоровой?

- Да, запасной или первым номером.

- И как она выглядит в качестве скипа?

- Ну, вообще, Алина практически всю свою карьеру играла на позиции скипа. В 2014 году на юниорском чемпионате мира мы играли с ней в одной команде и выиграли бронзу. Кстати, мы выступали почти в том же составе, что и сейчас. Тогда с нами тоже была Ульяна (Васильева – Прим. ред.), а сейчас добавилась еще Катя Кузьмина. Поэтому говорить, что мы впервые сыграли вместе, неправильно.

- Насколько реально на равных соперничать с нашими ведущими командами Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой?

- На чемпионате России мы дважды обыграли Сидорову и уступили ей только в финале. Я думаю, что соперничать можно. В керлинге возможно все. Я помню разговоры о том, что Вита Моисеева никогда не обыграет Сидорову в отборе. Но она сначала поехала на чемпионат Европы, а потом на Олимпиаду.

- Типично женская зависть с косыми взглядами, перешептыванием за спинами существует в нашем керлинге?

- Возможно.

- Вас не раздражает то, что о вас говорят, в первую очередь, как о красивой девушке, а не как о двукратной чемпионке мира?

- Я бы не сказала, что обо мне так говорят. Я знаю, что выиграла два чемпионата мира и считаю себя, в первую очередь, профессиональным спортсменом. Я уже говорила, что за красоту медалей не дают, поэтому все эти разговоры ничего в мою копилочку не добавляют.

«ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СЪЕМКИ В «MAXIM»»

- Не раз доводилось слышать мнение, что после Олимпиады спортсмен себе не принадлежит. Постоянные встречи, интервью, рекламные контракты, переговоры и так далее. Это действительно так?

- Да, после Олимпиады было очень много внимания. Учитывая то, что Саша в принципе не очень любит все эти процедуры: давать интервью, фотографироваться, от очень многих предложений просто отказывались. Но были вещи, которые нужно было делать.

- Самый неожиданный рекламный контракт, который вам предлагали?

- Мне предлагали сняться в журнале «MAXIM».

- И?

- Нет, конечно!

- А почему? Ведь та же Анна Сидорова принимала участие в подобных фотосессиях.

- Вот именно поэтому и возникают разговоры о красоте, а о результатах никто не знает.

- Это ваша принципиальная позиция?

- Да.

- Самый большой денежный контракт, который вам предлагали после Олимпиады?

- Глобальных предложений не было.

- Последняя песня, которая играла в ваших наушниках сегодня?

- Группа Eagles, песня – Hotel California.

- Приложение на телефоне, которым чаще всего пользуетесь?

- Инстаграм.

- О чем вам чаще всего пишут в директ?

- В основном пишут либо про то, что я очень красивая, либо спрашивают про допинг у Саши.

- Некоторым присылают абсолютно дикие фотографии.

- Такого нет. Но один человек мне написал какую-то огромную поэму, а потом в комментариях к следующей фотографии добавил: «Наверное, ты все мои поэмы про себя уже выучила…» и что-то еще.

- Пишут в основном русские или иностранцы?

- Иностранцы. Очень много сообщений от бразильцев.

«ПИСАЛИ, ЧТО Я БРОСИЛА МУЖА РАДИ ТИМОФЕЕВА»

- Самое тупое, что прочитали о себе в прессе за последнее время?

- Что я бросила мужа ради Алексея Тимофеева.

- Смешно. Когда это было?

- Появилась информация о том, что я с Лешей сыграю в Дудинке, после этого увидела заголовок: «Анастасия Брызгалова ушла от мужа».

- Самое незабываемое свидание в вашей жизни?

- Когда Саша сделал мне предложение на катке на Красной площади. Это действительно незабываемый момент.

- Существует ли в мире человек, жизнью которого вы бы хотели прожить хотя бы один день?

- Владимир Путин!

- Самый крутой супергерой из тех, кого вы знаете?

- Халк.

- Какое последнее видео смотрели на ютубе? И вообще, смотрите ли видеоблогеров?

- В ютубе я смотрю только игры. Ни на каких блогеров я не подписана. Бьюти-блогеры? Мне это не нужно.

- Как вы относитесь к российским спортивным драмам, которые регулярно появляются на экранах в последнее время?

- Здорово! Наши очень круто снимают кино про спорт. Мне очень нравится. Из последнего на Олимпиаде посмотрели «Движение вверх». Классный фильм!

- Если бы вам предложили снять спортивную драму про вашу пару, вы бы согласились?

- Да, конечно!

- Идеальная страна для отдыха?

- Испания. Конкретное место? Барселона. Коста-Брава.

- Из чего состоит идеальный вечер Анастасии Брызгаловой?

- Это нельзя говорить вслух.

БЛИЦ

- Питер – лучший город на земле?

- Да!

- «Титаник» или «Красотка»?

- «Титаник».

- Джеймс Бонд или Александр Крушельницкий?

- Крушельницкий.

- Сидорова или Моисеева?

- Моисеева.

- Роналду или Месси?

- Месси.

- Юрий Дудь или Иван Ургант?

- Ургант.

- Красный или желтый?

- Красный.

- О чем вы мечтаете?

- Снова поехать на Олимпиаду.