СПАСАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Новость о том, что в допинг-пробе Александра Крушельницкого, сданной во время Олимпиады в Пхенчхане, обнаружен мельдоний, кажется идиотской даже сейчас. В этом плане с 18 февраля 2018-го ничего не изменилось. Допинг в керлинге, вы серьезно? Да еще и мельдоний, который пару лет назад чуть не похоронил весь российский спорт.

Представить, что Александр целенаправленно принимал запрещенный препарат по ходу олимпийского турнира, невозможно. Поэтому Федерация керлинга России (ФКР) начала собственное расследование по этому делу. Прорабатывался вариант с подставой: якобы мельдоний Крушельницкому могли подбросить свои.

Под подозрение попадал Даниил Горячев, который выступает в дабл-миксте с Марией Комаровой, – они находились на сборе в Японии вместе с Анастасией Брызгаловой и Крушельницким. Но от этой версии очень быстро отказались.

Представители ФКР запросили видео с камер наблюдения, установленных на базе в Японии, подключили к расследованию Следственный комитет России. Тем временем, Крушельницкий и Брызгалова расстались с бронзовыми медалями, но не друг с другом, хотя такие слухи тоже были.

В семейной жизни у ребят все отлично, а вот карьерные пути по известным причинам разошлись. Александр самостоятельно тренируется в Санкт-Петербурге и проводит мастер-классы, Анастасия готовится к новому сезону в составе новой женской команды во главе со скипом Алиной Ковалевой. Девушки ставят задачу победить в рамках национального отбора на чемпионат Европы.

В каждом интервью Брызгаловой задавали вопросы о том, как продвигается расследование по делу мужа, но кроме того, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) назначено на сентябрь, она ничего сказать не могла. Ребята находились в подвешенном состоянии, поэтому их желание быстрее покончить с этой историей и узнать, наконец, вердикт, понятно.

Два года дисквалификации – едва ли не самый благоприятный сценарий в этом деле. При этом четырехлетний бан тоже нельзя было исключать. Такое наказание Крушельницкий мог бы получить, если бы доказали, что запрещенный препарат он принимал умышленно. Всем понятно, что это бред, но, как показывает практика, когда дело касается русских спортсменов, доказать можно все, что угодно.

ДВА ГОДА – НОРМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Сегодняшняя новость о том, что Александр готов признать вину и согласиться на два года дисквалификации не удивляет. Можно было дождаться заседания CAS, которое назначено 19 сентября, но надежд на положительный исход немного. Президент ФКР Дмитрий Свищев еще в апреле говорил, что избежать наказания, скорее всего, не удастся, даже с учетом того, что у СКР появились материалы, которые подтверждали, что Крушельницкий не принимал допинг.

Весь вопрос заключался в том, как на эти документы посмотрит суд и примет ли их во внимание. В данной ситуации нельзя было быть уверенным ни в чем. Поэтому когда Международная федерация керлинга (WCF) предложила ФКР во внесудебном порядке подписать соглашение о том, что Крушельницкий признает вину и соглашается на двухлетнюю дисквалификацию, этот вариант был сразу же принят к рассмотрению. С большой долей вероятности документы подпишут на заседании WCF, которое пройдет 9 сентября в Будапеште. После этого Александр начнет отбывать наказание.

– Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF.

Основное наше требование, чтобы в соглашении было прописано, что наше расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен.

В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но если они есть, отказываться от них нельзя.

Никто не хочет потерять такую сильную красивую пару мощных бойцов, как Крушельницкий и Брызгалова. Поэтому, я думаю, нам пойдут навстречу, – так прокомментировал эту ситуацию Свищев в интервью «Р-Спорт».

Вот и Анастасия согласна с тем, что бан на два года – самый безболезненный вариант для их пары. Смысла ждать чуда нет.