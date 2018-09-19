Сегодня в Лозанне пройдут слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, которого обвиняют в применении допинга.

Вчера в Швейцарию вылетел президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Перед отлетом он дал интервью «Советскому спорту».

- Зачем Всемирная федерация керлинга (WCF) запросила мнение ВАДА по поводу мирового соглашения, по которому Крущельницкий получил бы два года вместо обычных четырех? Ведь это было не обязательно.

- Не обязательно, но, видимо, WCF решила все-таки узнать мнение ВАДА. И хотя мы предоставили все доказательства, что запрещенный препарат попал в кровь Саши против его воли, но ВАДА так не считает. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства, спортсмен отвечает за все сам. В том числе за то, что он ест, и что попадает ему в кровь. Словом, ВАДА было против соглашения, поэтому WCF отозвала свое предложение.

- Вы планировали встретиться перед заседанием суда с директором Европейского регионального офиса ВАДА Себастьяном Гилло.

- Хотел выяснить, почему ВАДА высказалось против мирового соглашения. И вообще, эта встреча была бы полезной на будущее. Я отправил запрос в офис ВАДА, но на него даже никто не соизволил ответить. Странная позиция. Ведь задача ВАДА – не карать за нарушения, а предотвращать их. Такое поведение я могу интерпретировать, как ущемление моих прав. Не понимаю причин такого отношения.

- Интересы Крушельницкого представляет швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer. Вы уже к ней обращались?

- Нет, у нас не было повода и, надеюсь, больше не будет. Но к ее услугам прибегали многие наши спортсмены.

- Наверняка услуги швейцарских адвокатов выльются в копеечку. А учитывая обстановку в мире, на положительное решение надеться сложно. Деньги на ветер?

- С таким настроением мы с вами «корову не продадим». Что же теперь, ничего не предпринимать, опустить руки и пусть все будет, как будет? Это неправильная позиция. Мы на днях проводили совещание, на котором был и Саша Крущельницкий. Настроение у него было не самое позитивное. Я тогда сказал, что с таким настроением ехать в Лозанну нельзя.

- Что он вам ответил?

- Саша – спортсмен, он привык бороться в любых ситуациях. Он прекрасно понимает, что в Лозанне лично для него решается очень многое. Если получит четыре года дисквалификации, это значит, что автоматически пропустит следующую Олимпиаду. Вы же понимаете, что такое пропуск Олимпиады для спортсмена. Люди из-за этого карьеры заканчивают.

- Услуги швейцарских адвокатов оплачивает федерация?

- Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. Дальше вы наверняка спросите, сколько стоят их услуги.

- Какие еще эксперты в вашей команде?

- Профессор Иварс Калвиньш: изобретатель мельдония. Он дал заключение, что препарат мог попасть в кровь Крущельницкого с любым продуктом. И объем препарата и динамика его вывода из организма говорит о том, что это разовый прием, и он не мог повлиять на спортивные результаты.

- Решение будет принимать арбитр Марк Ллойд Уильямс из Австралии. Что о нем известно?

- В русофобстве он не был замечен, но и в симпатиях к России тоже. Надеемся, на его объективность. И на какие-то положительные сдвиги в целом. ВАДА объявила, что РУСАДА вскоре будет восстановлена в правах. Возможно, лед тронулся. Надеюсь, вернемся с победой.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Александр Крушельницкий вместе со своей партнершей и супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в миксте на Олипиаде-2018 в Пхенчхане. Однако проба А Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Пара была лишена бронзовой медали.

5 июня Всемирная федерация керлинга предложила россиянину заключить мировое соглашение, признав двухлетнюю дисквалификацию и отказавшись от слушаний в Арбитражном спортивном суде (CAS). В июле Крушельницкий на предложение согласился. Однако из ВАДА на запрос WCF был получен отрицательный ответ, и Всемирная федерация керлинга предложение о мировом соглашении отозвала.