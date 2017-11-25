Шотландки в финальном матче одолели команду Швеции (скип - Анна Хассельборг) со счетом 6:3. За сборную Шотландии на турнир заявлены Ив Мерхэд (скип), Анна Слоан, Вики Адамс, Лорен Грэй и Келли Шафер.

Бронзовые награды выиграли итальянки, взявшие верх над швейцарками - 7:6.

Сборная России в Санкт-Галлене не смогла выйти в плей-офф, став пятой по итогам группового турнира. Россиянки побеждали на чемпионатах Европы 2015 и 2016 годов.

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