Женская сборная Шотландии по керлингу в третий раз выиграла золотые медали чемпионата Европы.

Шотландки в финальном матче одолели команду Швеции (скип - Анна Хассельборг) со счетом 6:3. За сборную Шотландии на турнир заявлены Ив Мерхэд (скип), Анна Слоан, Вики Адамс, Лорен Грэй и Келли Шафер.

Бронзовые награды выиграли итальянки, взявшие верх над швейцарками - 7:6.

Сборная России в Санкт-Галлене не смогла выйти в плей-офф, став пятой по итогам группового турнира. Россиянки побеждали на чемпионатах Европы 2015 и 2016 годов.