Во время Adrenalin Cyber League Владислав нашел время, чтобы рассказать о собственном прогрессе, подготовке к Major и впечатлениях о 7.07.

На старте сезона Natus Vincere по Dota 2 подписали контракт с перспективным керри, который раньше почти не светился на профессиональной сцене. Ставка сыграла — сейчас Crystallize становится одним из сильнейших керри региона, а его команда выглядит довольно грозно. На турнире Adrenalin Cyber League Владислав нашел время, чтобы рассказать «Советскому спорту» о собственном прогрессе, подготовке к DreamLeague Major и впечатлениях от нового патча.

— Скажи, если оглянуться на пару месяцев назад: что изменилось в твоей жизни или в игровом стиле?

— В последнее время гораздо чаще стали узнавать в пабликах, относятся получше. Я же стал больше времени уделять Dota 2, особенно тренировкам.

— Принято считать, что хороший игрок в паблике и настоящий профессионал — понятия совершенно разные. Ты можешь это подтвердить или опровергнуть?

— Не могу сказать, будто проделал большой путь от паблика до про. Но да, я чувствую, что стал играть намного лучше, это очень приятное ощущение. Когда я только пришел в NaVi, мне казалось, что я играю не так, как остальные. Сейчас я набрался уверенности и все получается намного лучше.

— Насколько важную роль в этом сыграл ваш тренер, Александр «ХВОСТ» Дашкевич?

— Поскольку он тоже керри, он помогал мне не только общими советами, но и освоиться на позиции, давал рекомендации по игре. Кроме того, раньше в Captains Mode я чувствовал себя неуверенно, боялся сделать что-то не так. Сейчас этого нет.

— Замечаешь ли ты прогресс команды? Насколько различаются Natus Vincere образца сентября и нынешние?

— Атмосфера в команде стала намного лучше. Мы успели узнать своих тиммейтов, сдружиться. Это позволяет максимально использовать сильные стороны каждого в игре.

— Несколько дней назад вы обыграли Virtus.pro в матче за, по сути, путевку на Major. Чувствуешь ли ты, что NaVi могут навязать борьбу за лидерство в регионе?

— На самом деле мы и до этого матча понимали, что при хорошем пике можем бороться с любой командой. Данный матч лишь подтвердил это.

— Что думал перед игрой с OG, которая для вас уже не имела турнирного значения, зато была важна для Virtus.pro?

— Мы играли обычную игру, но это был важный матч для нас. Мы хотели почувствовать, что можем обыграть любого соперника.

— На Major наиболее удобным соперником для вас были бы Virtus.pro или OG?

— Думаю, что OG.

— Здесь, на Adrenaline Cyber League, начинается ваша подготовка к Major. Как думаешь, насколько важен этот ивент?

— На самом деле я впервые на таком мини-турнире. Если говорить о подготовке, то для меня это точно лучше, чем лишние три дня подготовки дома. Это опыт, который лично для меня очень важен.

— Хорошо, а как будете использовать оставшееся время?

После турнира RodjER едет в Барселону на WESG, а мы отправляемся готовиться по домам. До старта DreamLeague мы еще хотим попробовать нескольких героев и потренировать наши готовые стратегии.

— Как тебе обновление 7.07, введенное в Dota 2 несколько недель назад?

— Мне этот патч нравится больше, чем прежний. Это патч керри: из пиков пропали некоторые персонажи, которые мне не очень импонировали. Их заменили «лобовые» герои, например, мне очень нравится Tiny. Еще кажется, что процедура драфта стала более сбалансированной: раньше можно было выбрать Venomancer, и против него очень сложно было подобрать контр-пик. Теперь таких персонажей нет.

— Насколько изменился твой пул с переходом в 7.07? К примеру, назови пару героев, на которых ты перестал играть из-за нового патча.

— Тот же Necrophos, раньше я играл на нем очень много, сейчас ни разу. О Venomancer вообще не хочется думать. А вот Tiny, наоборот, я в свой пул добавил, еще начал играть на Anti-Mage. Кроме того, сейчас ищу других героев, на которых в этой версии будет комфортно.

— Насчет Anti-Mage. Он вступил в патч одним из самых сильных, но последние правки немного ослабили персонажа. Герой все еще актуален?

— Я думаю, это не так сильно повлияет на его потенциал в тех играх, когда он действительно подходит команде. Но он стал более ситуативен.

— NaVi чаще других играют с керри в сложной. Расскажи, почему это работает лучше, чем у остальных команд.

— Мы просто расставляем максимально удобные для себя линии. Когда мы это можем себе позволить, мы так делаем. Для меня нет никакой разницы, где начинать игру, если мне помогает саппорт.

— Расскажи, как тебе новые герои?

— За Pangolier я совсем не играл, недолюбливаю его. Сначала его брали, совершенно не понимая, как он работает. Поэтому и винрейт такой низкий — люди только сейчас начали понимать его механику. Вот Фея очень нравится, я пробовал ее в тестовом клиенте. Правда, сейчас она окончательно стала саппортом, поэтому я на ней не играю.

— Последний вопрос. Какие-то пожелания болельщикам?

— Спасибо за вашу поддержку!