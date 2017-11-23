Через несколько часов в Барселоне начнется европейский этап киберспортивного чемпионата мира среди сборных. Что ждет представителей России?

Турнир в Барселоне станет чем-то средним между европейскими квалификациями и полноценным первенством Старого Света. Основная цель для каждой команды — попасть в число лучших и заработать путевку в Китай, где будет разыгран основной призовой фонд и медали WESG. С другой стороны, победители европейского этапа тоже получат внушительные гонорары и особый статус, потому в плей-офф борьба будет очень жаркой.

Dota 2

Одна из главных надежд на чемпионате связана именно с этой дисциплиной. Россию в этом виде программы представят сразу две команды; AntiHype на основе команды Virtus.pro и UltimaThule на основе Team Empire. Пожалуй, RAMZES666, Solo или Miposhka — самые яркие участники этого чемпионата, но победителями в подобных микс-турнирах по Dota 2 чаще становятся менее сильные, но более сыгранные коллективы.

Командное взаимодействие в Dota 2 действительно решает многое; и результаты прошлогоднего WESG это доказывают: тогда обе российские сборные не смогли зайти далеко, уступив коллективам из Швеции и Филиппин, полностью состоящим из игроков одной профессиональной команды. В этот раз, правда, таких участников в Европе нет: ближе остальных к балансу будут mousesports из Греции, которые заменили только одного участника.



Команда AntiHype (Россия) на национальных финалах выступала с заменой

Основными соперниками для наших команд могут стать ближайшие соседи: Украину в Барселоне также представят сразу две пятерки. В Team Ukraine войдут два оставшихся члена и тренер Virtus.pro, а основой для UAshki станут опытные Андрей «Mag» Чипенко и Богдан «IceBerg» Василенко. Советуем также последить за коллективами из Швеции и Дании, которые традиционно сильны в Dota 2.

Задача-минимум кажется легко выполнимой: для попадания в плей-офф и на финал в Китай достаточно занять третье место в своей группе. Ultima_Thule при любых раскладах должны справляться с чешской и французской пятерками, а вот AntiHype попалась группа покрепче: темные лошадки из Польши и Турции могут преподнести сюрпризы. Впрочем, единственное, что может помешать нашим парням показать максимум — усталость после финала Adrenaline Cyber League в Москве.

Counter-Strike: Global Offensive

Две сильные команды привезут в столицу Каталонии и российские стрелки. Бессменный прежде капитан сборной Дмитрий «hooch» Богданов в этот раз выступит в роли тренера — места в основном составе займут игроки Na’Vi и FlipSid3, а также действующий чемпион мира Михаил «Dosia» Столяров. Основой для второй пятерки станет молодая команда Quantum Bellator, недавно удачно выступившая на СНГ-миноре в Бухаресте. Ауримас Кваксус отправился в Барселону вместе с командой, однако из-за литовского гражданства будет заменен на Алексея «BAS» Кустова, игрока Team Spirit.

Наши парни выглядят довольно мощно, но среди команд CS:GO намного больше непростых соперников. В отличие от Dota 2, у стреляющих киберспортсменов не такой трудный календарь, поэтому в составе участников есть команды мирового уровня — например, финалисты последнего EPICENTER Virtus.pro или победители европейского этапа ESL Pro League Fnatic. Представители Турции Space Soldiers, французы EnVyUS и немцы BIG входят в топ-20 лучших команд мира по версии HLTV. Непросто будет навязать борьбу также представителям сборной Украины на базе Natus Vincere, а также вторым командам Дании, Швеции и Польши.

Так, QB.Fire предстоит побороться за третье место в квинтете B с белорусами: фаворитами подгруппы являются немцы и турки. А вот Team Russia и вовсе получила «группу смерти» с двумя ярчайшими командами Старого Света, но в преимуществе над бельгийцами и венграми никто сомневаться не хочет. Другое дело, что обе команды явно рассчитывают на большее, чем просто выход из группы.

В этом году в программу World Electronic Sports Games также включены соревнования по CS:GO среди девушек. Россию в этом виде программы представит микс Ксении «vilga» Клюенковой, многократной чемпионки мира. Вместе со своим партнером по Dynasty Gaming Ant1ka Ксения собрала команду RussianForces, которой в финале национальных отборочных удалось переиграть один из сильнейших коллективов Европы London Conspiracy.



Наши жизнерадостные девушки уже в Барселоне!

Сама vilga оценивает шансы на попадание в тройку сильнейших (именно такое количество женских сборных отправится в Китай от Европы) как достаточно высокие. Основными соперницами наших девушек станут сборные Норвегии и Швеции — в последнюю, кстати, входят тиммейты vilga и An1tka по основной команде.

Hearthstone

Переходим к личным видам программы. В карточной стратегии страну представят не самые именитые игроки — Carry и Savvat. Впрочем, это им даже на руку: никто не знает, чего ждать от новичков сцены, в открытых отборочных обыгравших топовых игроков России.

Вместе с этим нужно отметить, что среди участников в целом не так много знакомых лиц. Самые титулованные из участников — призер прошлого WESG Fluffy из Швеции и участники летнего DreamHack Valenciа GreenSheep и Turna.

В женском дивизионе также нашлось место представителю России: правда, LAN в Барселоне станет для Марии Кобзарь первым в карьере.

Впрочем, все ее оппоненты также не светились на про-сцене, так что результаты турнира в любом случае станут для нас сюрпризом.

StarCraft II

По одной из самых олдскульных кибердисциплин все еще проводятся чемпионаты; правда, не так часто, отчего к WESG в этом виде программы привлечено особое внимание. Противостоять прославленному зергу sLivko и его молодому партнеру по сборной Rail будут одни из лучших игроков Европы. Хочется верить, что наши парни смогут навязать борьбу, несмотря на статус и класс соперников.

В прошлом году российские киберспортсмены завоевали лишь четыре из восьми возможных путевок на чемпионат мира в Китай; пройти групповой барьер не смогли игроки в StarCraft, а также вторые участники по HS и CS:GO. Вместе с тем на том турнире в Киеве Team Russia по CS:GO вышла в финал, а Михаил «Korvus» Портянский занял третье место в турнире по HearthStone. Удастся ли нашей национальной команде в этом году улучшить это достижение — увидим совсем скоро.