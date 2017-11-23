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В конце марта в Virtus.pro пришел тренер — Иван «ArtStyle» Антонов. И без того сильная команда засверкала новыми красками; за последние полгода «мишки» сыграли в финале Major, выиграли The Summit, а чуть меньше месяца назад подняли над головой трофей ESL One. О подготовке VP к DreamLeague Major и роли тренера мне удалось узнать у самого Ивана на турнире Adrenaline Cyber League в Москве.

— Привет! Расскажи, в какой форме сейчас находится команда.
— Сейчас мы готовимся к Major. Тренируемся, тестируем новые стратегии. На этом турнире мы кое-что пробуем, нарабатываем. Все-таки основная цель для нас — DreamLeague Major, мы хотим выиграть второй мэйджор подряд, хотя бы потому, что у нас есть такая возможность.

— Что предпочтительнее — лишние дни на буткемпе или такой мини-турнир?
— На самом деле всегда хорошо иметь возможность попробовать свои стратегии на практике; понять свои ошибки, отказаться от того, что совсем не получается. На тренировках тяжело что-то бывает проверить — люди играют вполсилы, и до конца не понятно, работает это или нет. Что касается лишних дней подготовки, я думаю, что у нас таковых было достаточно.

— Сейчас уже можно сказать, насколько хорошо или плохо работает система от Valve?
— Это очень сложная система — ребята вне дома уже три недели, я вообще был дома неделю за последние два месяца. Система тяжелая для всех, особенно если учитывать майноры. Мы пока не отказались от них полностью и до конца года посетим еще два (MDL Macau и The Summit 8 — прим. автора). После этого у нас будет месяц перерыва, и затем до конца сезона график будет забит полностью.

— 8000 очков рейтинга будет достаточно для прямого инвайта на The International — это около трех побед на Major. Будет ли Virtus.pro продолжать выступления на всех чемпионатаъ после достижения этой отметки?
— Да, мы будем выступать на всех Major, это все-таки очень престижные турниры. А что касается очков, думаю, что хватит даже двух побед, трех — с головой. Например, в Китае в этом году нет одной команды, которая может постоянно набирать очки, и в числе лидеров будут в основном европейские и американские коллективы. Возможно, если мы преодолеем эту очковую планку, то откажемся от «майноров», но все будет зависеть от графика, усталости игроков и так далее.

— После этого турнира игроки Virtus.pro отправляются на турнир сборных WESG. Насколько данный ивент сбивает темп подготовки?
— Мы едем туда полным составом, я тоже буду выступать за Team Ukraine. Насколько эти три дня отразятся на подготовке — не могу сказать, но мы получим дополнительный опыт за счет выступления с другими игроками. К примеру, за Украину играют Ghostik и Resolut1on, от которых тоже можно узнать много нового. Тоже самое у ребят из России — iLTW и RodjER из NaVi. Вообще, всего три дня это не очень много, потому что сейчас очень много команд играет кланвары, все играют на турнирах или заняты.

— Сможешь ли ты или тот же Lil уловить какие-то ошибки российских игроков VP во время игры против них? 
— Мы это даже не рассматривали. Просто зарегистрировались на турнир, который обещает быть необычным и интересным.

— Вообще, важно ли тренеру поддерживать игровую форму?
— Во время выхода нового патча это особенно важно. Выходят новые герои, появляются новые предметы. Ты не можешь давать советы, если сам не понимаешь, что происходит в доте. И реплеев тут явно не хватит — нужно играть самому.

— Почему Virtus.pro не сразу удалось прочувствовать новый патч? Ребята заняли лишь четвертое место на DotaPit, едва не вылетели с DreamLeague...
— На самом деле это элементарный рандом. Сейчас подобное случилось с нами, в следующий раз может случиться с любой другой командой. Кто-то просто успел подстроиться. Думаю, на дистанции все будет понятно

— Поражение от NaVi, по сути, могло лишить VP путевки на Major.
— NaVi сейчас действительно нашли свою игру и выступают очень хорошо, и в том bo2-матче они смогли нас удивить. Хотя, вспоминая эти игры, могу сказать, что мы могли выигрывать. Сказались серьезные ошибки, которые время от времени проявляются, мы их разбираем.
Поражение действительно оказалось серьезным — изначально мы готовились к переигровкам и только после игры узнали, что их не будет. Тогда мы даже немного перепугались, но вышло так, как вышло. Спасибо NaVi за то, что обыграли OG.

— Все хорошо, что хорошо кончается. Заключительный вопрос — Virtus.pro по силам выиграть DreamLeague Major? Кто будет самым опасным оппонентом?
— Я думаю, самым серьезным соперником будет Liquid. Но мы готовы бороться за победу, ребята очень хорошо настроены на турнир. Выиграть второй Major было бы очень символично. 

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