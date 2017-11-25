Два дня европейского первенства национальных сборных по киберспорту остались позади. Большинство участников чемпионата мира в Китае уже определены, и теперь команды продолжат борьбу за призовой фонд в $92,500 и звание сильнейшего в европейском регионе.

Прежде всего, не без восторга хотелось бы поделиться с вами результатами представителей нашей страны в дисциплине Dota 2. Две команды из России не только выполнили задачу-минимум, преодолев групповой этап и отобравшись на финальный ивент в Китай, но и выиграли все восемь противостояний в своих группах. Это позволило AntiHype и Ultima_Thule занять первые места в квинтетах C и D и сразу попасть в ¼ финала.

Сборная под руководством Алексея Березина вообще не испытала никаких проблем, заканчивая матчи непривычно быстро для чемпионата такого уровня. Увы, но ни полякам, ни туркам не удалось даже навязать AntiHype борьбу — ребята из Virtus.pro и их партнеры заметно превосходили соперников в классе. Любопытно, что не смогли дать отпор нашей команде и UAshki, второй представитель Украины на WESG; более серьезным противником стал греческий коллектив, в который вошли четыре игрока крепкого европейского середнячка mousesports и Keyser из HR. AntiHype, однако, смогли победить и в этом противостоянии.

Первое место Ultima_Thule — чуть менее ожидаемый результат. Команда на базе Team Empire перед турниром потеряла двух игроков, что привело к вынужденным заменам (последнего члена команды вовсе пришлось искать за день до вылета в Испанию). Однако даже в таком составе коллектив проявил себя очень достойно, показав отличную игру даже против фаворитов из сборной Украины. Почти час географические соседи показывали равную игру, но в финале все решила одна оплошность,позволившая Ultima_Thule заработать лишнее очко.

Расписание на 25 ноября:

12:00, ⅛ финала, матч А. mousesports (Греция) — Германия

12:00, ⅛ финала, матч B. Финляндия — UAshki (Украина)

15:00, ⅛ финала, матч C. Bean Boys (Нидерланды) — ANT E-Sports (Турция)

15:00, ⅛ финала, матч D. Украина — Сербия



18:00, ¼ финала. Ultima_Thule (Россия) — Победитель матча A

18:00, ¼ финала. Team_team (Швеция) — Победитель матча B

21:00, ¼ финала. AntiHype (Россия) — Победитель матча C

21:00, ¼ финала. Румыния — Победитель матча D

26 ноября:

12:00 — Первый полуфинал;

15:00 — Второй полуфинал;

18:00 — Финал;

21:00 — Матч за третье место.

А вот во второй командной дисциплине Россия не обошлась без потерь. Еще вчера досрочно завершила выступление QB.Fire, набрав очки всего лишь в одной встрече из четырех. Камнем преткновения внезапно оказались не только грозные BIG из Германии, но и хозяева чемпионата — испанцы. Неожиданно для многих Wololos показали наилучший результат в группе, а вот российская команда осталась на четвертой позиции, опередив только Nemiga Gaming из Беларуси.

Впрочем, ситуацию во второй день удалось поправить основной сборной вместе с женской командой Russian Forces. Без ошибок Дмитрий Богданов и Ко, правда, не обошлись: в стартовом поединке против VP и в матче с французами EnVyUs победу одержать не удалось, и коллектив закончил групповой этап на втором месте, запомнившись достаточно уверенной и перспективной игрой.

Ярко прошли групповой этап наши девушки: счет 16:2 в первом сете первой игры был достаточно красноречив. Тем не менее, испанским оппонентам удалось прийти в себя и дать отпор, в результате чего победа нашей команды в матче получилась не столь уверенной. Однако во втором матче россиянки в двух картах обыграли LEGO (Франция) и обеспечили себе место в полуфинале. Отметим, что в соревнованиях девушек разыгрывается лишь три путевки в Китай, поэтому Russian Forces нужно одержать еще как минимум одну победу.

Расписание на 25 ноября, мужчины:

12:00, ⅛ финала, матч А. Space Soldiers (Турция) — Норвегия

12:00, ⅛ финала, матч B. Украина — BIG (Германия)

15:00, ⅛ финала, матч C. Россия — Fnatic (Швеция)

15:00, ⅛ финала, матч D. Limitless Addict (Франция) — Бельгия



18:00, ¼ финала. Team EnVyUs (Франция) — Победитель матча A

18:00, ¼ финала. Wololos (Испания) — Победитель матча B

21:00, ¼ финала. AGO Gaming (Польша) — Победитель матча C

21:00, ¼ финала. GODSENT (Швеция) — Победитель матча D

26 ноября:

12:00 — Первый полуфинал;

15:00 — Второй полуфинал;

21:00 — Финал;

Расписание на 25 ноября, женщины:

12:00, группа А. Chocolates and Beers (Бельгия) — Румыния

15:00, группа B. LEGO (Франция) — ParadokS

18:00, полуфинал. Russian Forces (Россия) — победитель матча группы А

21:00, полуфинал. Dynasty Gaming (Швеция) — победитель матча группы B

26 ноября:

12:00 — Матч за третье место.

15:00 — Финал.

Потеряли мы по спортсмену и в каждом из личных видов. Ветеран StarCraft II Артем «sLivkO» Гаравцов неожиданно не смог выиграть ни одной карты и завершил групповой этап на последнем месте, в то время как его более молодой коллега Артем «Rail» Авраменко по дополнительным показателям все-таки обошел соперника из Италии и заработал путевку в Китай. Свой первый матч плей-офф против украинца Minato россиянин проведет в 13:15 по московскому времени.

Игроку в Hearthstone под ником Carry с дополнительными показателями повезло меньше; двух побед для преодоления планки топ-12 и групповой стадии в его случае оказалось недостаточно. А вот второй представитель России, Savvat, смог занять первую сторочку в квинтете D и сегодня поведет борьбу уже за призовые места. Равно как и Мария «harleen» Кобзарь, которая двумя победами также обеспечила себе место в плей-офф и путевку на мировой финал.

По итогу двух игровых дней борьбу продолжают 7 из 10 представителей России — это лучший показатель чемпионата. Столько же путевок в Китай в активе украинцев, которые на групповом этапе потеряли лишь одного из игроков в HearthStone. Швеция получит шесть слотов в Китай, Польша — пять, а Германия, Испания и Франция — по четыре. Вместе с тем шесть из 25 стран, в том числе Беларусь и Венгрия, уже закончили выступление на WESG.