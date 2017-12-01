Каждая встреча Virtus.pro и Natus Vincere — своеобразное супер-дерби в киберспорте, подобно встрече футбольных Реала и Барселоны, хоккейных сборных России и Канады или противостояния Федерера и Надаля. Это яркая вывеска, которая в одночасье может в несколько раз повысить рейтинг любой киберспортивной трансляции, будь то отборочная игра по CS:GO или матч-открытие Major-турнира по Dota 2.

Внимания к очередному сражению двух лучших русскоязычных команд на этот раз было приковано еще больше, чем обычно. И дело не только в первой игре на турнире за миллион долларов — хотя и в этом тоже. Впервые за сезон на одном премьер-чемпионате СНГ-регион представляют сразу две команды, и обе они могут показать отличный результат в Швеции. Посмотреть на очередное дерби, конечно, было заманчиво, но уж очень хотелось увидеть VP — NaVi в более поздней стадии турнира, а не в борьбе за выживание. Впрочем, это и повысило статус напряжения.

Как и статистика игр в игровом году 2017/18. «Рожденные побеждать» ярко начали сезон, но первое поражение (как раз от Virtus.pro) дало начало серии неудач. Напротив, безоговорочный лидер не только региона, но и мирового рейтинга Virtus.pro, дважды подряд проиграл NaVi. Первая игра чуть не лишила «мишек» шанса выступить на текущем турнире, вторая и вовсе решила судьбу трофея Adrenaline Cyber League на мини-ивенте в Москве. Оплеуха мировому гранду получилась оглушительной, и задетое самолюбие VP точно нужно было спасать.

Текущий розыгрыш DreamLeague — один из первых турниров, на которых тренерам команд было разрешено находиться рядом с командой во время выбора героев. И мы наглядно увидели, насколько это было важно: и ArtStyle, и XBOCT удачно приправили драфт своих ребят. Virtus.pro не постеснялись в духе вечных оппонентов Liquid выбрать Broodmother в первой стадии, раскрыв основного персонажа, словно красную тряпку. Na’Vi же хотелось запутать соперника на старте игры: Templar Assassin в исполнении Dendi отправилась наверх, а на его привычной линии оказались оба саппорта «рожденных побеждать».

Несмотря на смелые стратегии, действовали обе команды довольно осторожно; несколько минут действия игроков не пересекали виртуальную черту. Первым ошибся Даниил Ишутин — мидер NaVi зашел слишком далеко, что моментально прочувствовали саппорты Virtus.pro, наказав Dendi за чрезмерную агрессию. Интересно, что первое убийство моментально сработало как сигнал; игра стала не только напряженной, но и яркой. Несколько киллов подряд с обеих сторон ознаменовали переход в мид-гейм, причем переход с небольшим преимуществом «медведей».

Однако старт миттельшпиля у Virtus.pro вышел неудачным — первый тимфайт прошел на территории оппонента, и NaVi четырьмя убийствами кряду ясно дали понять, что легкой победы ждать не стоит. Российской команде пришлось отвоевывать преимущество заново, однако теперь уверенность в своих силах не переходила в агрессию, которой так славятся русскоязычные команды.

Только получив необходимое превосходство, Virtus.pro пошли вперед. И вновь: не понеслись, сломя голову, чем обычно грешат наши команды, а спокойно давили, завершив игру уверенно и четко. Такое украсило бы любой учебник по Dota — даже готовые воспользоваться любой ошибкой оппонента Natus Vincere не нашли возможности переломить ход встречи и были вынуждены сдаться.

В первом сете «мишки» оказались на голову сильнее соперника. Казалось бы, такое эффектное возвращение мирового лидера должно было сломить любую команду — но кодекс дерби отличен от привычных правил спорта. На вторую игра NaVi вышли разозленными, а Virtus.pro, кажется, к такому были не готовы.

«Рожденные побеждать» не только не проигрывали, но в определенный момент даже повели. Игроки же российской команды стали допускать ошибки: неосторожно действовали по одиночке, не смогли защитить нижнюю линию. Впрочем, винить в проблемах с коммуникацией не стоит — больше нужно похвалить NaVi, разрывающих стройные ряды «виртусов» сплитпушем.

Бесподобную игру показал молодой Crystallize, раз за разом отвлекая игроков VP для защиты строений на нижней линии. В такой яркой и напряженной игре Владислав чувствовал себя как рыба в воде — его мувы смотрелись очень круто, а попытки поймать оканчивались провалом. Вместе с этим нельзя не отметить и остальных игроков NaVi: все до одного прекрасно выполняли свои задачи, хотя без ошибок не обошлись.

Любое сражение становилось уникальным ярким моментом; а его результат склонял чашу весов то в одну, то в другую сторону. Козырем Virtus.pro оказалась невероятно сильная Medusa от Noone, Natus Vincere же всей командой были сильнее в среднем, опережая саппортов «мишек» по показателям золота и опыта. Противостояние это оказалось намного серьезнее, чем ожидалось — Владимир не ошибался, таймер начал отсчет второго часа игры, а все 10 игроков «обросли» дорогими артефактами и крутыми талантами.

Ну а исход игры решился, как это часто бывает, за считанные секунды — SoNNeikO воспользовался оплошностью Virtus.pro и направил своих змей на главное здание российской команды, поставив эффектную точку и сравняв счет в серии.

Если во второй игре обе команды сделали ставку на лейт-керри, потенциал которых раскрылся после 40 минут игры, то в решающем сете драфт и NaVi, и VP был ориентирован на разрушение строений в первой части игры — «желто-черные» пикнули Shadow Shaman и Death Prophet, «мишки» ответили Nature’s Prophet и Leshrac.

Увы, большая часть подобных экспериментов заканчивается довольно быстро, следуя правилу «снежного кома». После равной игры на первых минутах инициативу захватили Natus Vincere, но цена ошибки оказалась слишком велика — потеря трех героев на чужой территории перевернула все с ног на голову. VP же моментально перешли к атакующим действиям и за считанные минуты добились победы в игре и в серии.

Но несмотря на две быстрых победы, хоронить Natus Vincere не стоит. Ребята показали отличную игру и в вечернем противостоянии с малайзийской командой Fnatic выглядят явными фаворитами. Напротив, VP через несколько часов ждет матч за топ-3 DreamLeague Major против Liquid. Тех самых действующих чемпионов мира Liquid, которые на первом мэйджоре сезона раскрыться так и не смогли, и теперь очень хотят отыграться. Как бы то ни было, в первом матче турнира мы уже увидели, на что способны СНГ-команды. Нужно только захотеть.