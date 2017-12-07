Один из лучших ру-стримеров и игрок команды AVANGAR по PUBG рассказал нам о стратегии в командном режиме и впечатлениях от новой версии игры

— Чем командный PUBG отличается от одиночного в плане стратегии?

— PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS по своей механике рандомен на события, а командный режим уравнивает многие элементы случайности. К примеру, если тебя убивают, то дается второй шанс благодаря уникальной для Battle Royale игр механике Knockout-ов (возможность вылечить члена своей команды). Честно говоря, я слабо себе представляю PUBG без этого. В режиме Squad приходится лутать (искать оружие — прим.) другие локации из-за необходимости в большем количестве лута. Занимаются другие позиции, на которых необходимо быть вчетвером чтобы контролировать местность вокруг.

— Два автомобиля в командой игре — необходимость?

— Да, минимум два авто. А вообще лучше четыре, исключая багги. Это сильно повышает шансы добраться до необходимой позиции, главное — не забывать искать бензин.

— Стоит ли разделяться (например, 2+2)? В каких ситуациях это выгодно, а когда лучше двигаться вчетвером?

— В начале игры это можно использовать для повышения шансов одной из двоек оказаться в более выгодной позиции в первом круге, что не сильно важно. Возможно, для нашей команды это было бы полезно при круге на Сосновке: двое игроков отправляются на привычный нам Георгополь, а еще двое — в район моста. В дальнейшем они обеспечат оборону в ожидании своих напарников с Георгополя.

— Что должно быть у каждого члена команды после первого круга для оптимальной игры?

— Для нас стадия поиска оружия и девайсов заканчивается, когда мы выезжаем из первоначальной локации. В дальнейшем мы обыскиваем только трупы убитых и дома, в которых плаируем занять оборону. Обычно время начального лута зависит от нескольких факторов: траектория полета самолета, положение первоначального круга, наличие всего необходимого, наличие машины.

В идеале иметь второй шлем, второй уровень брони, AR-ку, опционально оружие ближнего боя, несколько аптечкек и бустеры с бинтами.

— Теперь немного о финальной стадии. Как нужно вести себя в заключительной части игры?

— В идеале нужно добраться до финальных кругов полным составом и сохранить как можно больше машин. Имея много машин в финале, можно «мясом занять дом», машины позволят добраться до дома без существенных потерь.



Алексей (слева) с партнером по команде MuMiNo

— Поговорим о новом патче. Как тебе паркур?

— Паркур очень понравился, с нетерпением жду патча на стабильную ветку. Эта механика открывает абсолютно новые возможности, но в то же время с фиксом «crouch jump» будет нельзя забраться на некоторые крыши даже с паркуром. Надеюсь, разработчики добавят возможность забираться на более высокие препятствия и отшлифуют механику.

— Что скажешь о новой карте? Насколько разнообразие карт изменит соревнования?

— Мне нравится пустынный концепт новой карты, из мини-мапы и первых скриншотов можно подчеркнуть что на карте мало полей и открытых мест без зданий, а если они и есть, то это рельефная местность, за которой можно укрыться. В соревновательном PUBG это в теории поможет отказаться от машин в пользу пеших перемещений.

— Я считаю, что разнообразие карт необходимо, и киберспорт от этого не пострадает. Я люблю зимние карты, надеюсь, в PUBG сделают такую. Кстати, в Arma 3 Battle Royale было около пяти разных карт. Возможно, в будущем перед матчем игроки будут голосовать за желаемую карту.

— Расскажи о своих ощущениях от новой баллистики.

— Я почувствовал улучшения при контроле отдачи в зажимах с AR-ок, показалось, что стало легче контролировать AKM. Урон теперь зависит от дистанции, выстрелы в конечности наносят меньше урона. При стрельбе в бегущего противника на дистанции в 200-300 метров приходилось брать большее упреждение. Очевидно, что пуля стала дольше лететь, это сильно заметно при игре с KAR — дело привычки, но мне кажется, игроки в новом патче будут отказываться от этого оружия в пользу SKS.

— А как тебе новая механика управления авто?

— У машин пропала резкость в управлении, стало сильней заносить, что может сказаться на мелких маневрах, но я не думаю что это как-то повлияет на игру. Но при этом шум от машин стал намного тише, что позволяет лучше ориентироваться и слышать происходящее вокруг.

— Отметишь ли какие-то иные ощутимые перемены?

— Могу подменить сильное улучшение fps (кадров в секунду — прим.), но нужно посмотреть, что будет в соревновательной игре. Обычно при таком раскладе у всех игроков fps падает, и не важно, какой у тебя компьютер. Рад добавлению возможности изменения яркости 1x прицелов, наконец-то можно будет видеть свой прицел на фоне неба, иногда это действительно решает.

Вид оружия от первого лица теперь выглядит адекватно: мелочь, а для меня приятно. Очень доволен патчем, жду не дождусь выхода на стабильную ветку.

— Есть ли у тебя пара советов и пожеланий нашим читателям, играющим в PUBG?

— Главное не нервничать, дамы и господа. Старайтесь получать удовольствие от игры, это важно.

Если играя в PUBG испытываешь гнев, то это начинается с момента, как только начинаешь всерьез воспринимать эту игру и происходящие в ней.

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