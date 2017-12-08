Сегодня в игру была добавлена возможность сыграть на абсолютно новой карте Miramir — оказалось, что PUBG может выглядеть совсем другой игрой

Если кто-то еще не в курсе — PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS стал едва ли не символом игровой индустрии 2017 года. Находясь в раннем доступе с середины марта, шутер в жанре Battle Royale (Королевская битва) моментально привлек к себе сотни тысяч геймеров. Несмотря на огромное количество ошибок, альфа-версия PUBG принесла своим создателям Bluehole более $11 млн за три дня, а через две недели количество проданных копий превысило миллион. За три месяца эти цифры вырастут в десять раз, а сама игра побьет множество рекордов.

И все это — в режиме бета-теста. Официально игра еще не вышла и находится в стадии раннего доступа: это значит, что покупатели соглашаются с тем, что игра может быть недоработана. Теперь PUBG Corporation (дочерняя компания Bluehole) объявила, что 20 декабря будет запущена версия 1.0, а уже сегодня на тестовых серверах тысячи людей проверяют внутриигровые новинки — карту, оружие и интерфейс.

Наконец-то авторы предоставили возможность сразиться в новой локации — пустынной стране, отделенной от внешнего мира стеной и горами. Любопытно, что авторы не просто нарисовали другие города и заменили траву на песок; фактически PUBG на этой карте станет совершенно другой игрой. Еще до официального выхода Miramir «пубгеры» отмечали — рельеф местности даст больше возможностей игрокам без автомобиля. Тут почти нет равнин, пересечь которые пешком практически нереаль; умелый геймер точно сможет найти хорошее укрытие в любой ситуации.

Вместе с этим на любой стадии игры теперь нужно быть осторожным: возвышенности рядом с городом позволяют выцеливать соперников с огромного расстояния, чего на стандартной карте явно не хватало. Многие геймеры нашли сходство с предыдущим проектом Брендана Грина — модом Battle Royale для ArmA III, который тоже требовал предельной концентрации, несмотря на гигантскую карту.

Сама площадь сражений, кстати, не увеличена — но за счет сокращения количества воды суши стало больше на 40%. Этим Bluehole не только расширили спектр возможностей, но и решили проблему воды; на карте Erangel она занимала чуть менее половины всего пространства, и игроки зачастую пользовались возможностью плавать под водой, чтобы скрыться от реальных сражений. Пули в морские глубины не проникали, а если еще и везло с зоной...

Вода в PUBG — большая проблема. Она не простреливается, часто выпадают круги с 20-50% воды, да и попасть в плавающего игрока достаточно сложно. И в соревновательной игре игроки достаточно часто применяют водную тактику, используя воду как некое безопасное место, чтобы потянуть время. Если в финальной стадии соревновательной игры будет вода, то можно с уверенностью сказать — в ней будет находиться больше 75% игроков. Это сильно руинит впечатления и зрелищность матча. Алексей «0nuqtive» Труфанов, профессиональный игрок

Разработчики также отмечают, что большое значение будет иметь выбор транспортного средства и навыки вождения — автомобили на Miramir будут переворачиваться намного легче. Кстати, о них: специально для второй карты разработаны три новых средства передвижения. Бронированный фургон практически невозможно расстрелять, а стандартный УАЗик в пустыне заменит четырехместный пикап. Вместо лодки основным водным транспортом станет гидроцикл, рассчитанный на двух членов команды.

Карта отметилась и собственным оружием; в арсенал покорителей пустыни не войдет R1895, но отличной заменой ему станет R45 с повышенной точностью и сниженным временем перезарядки. Кроме того, украсят геймплей Win94 и Обрез — оружие, типы которого не так распространены на Erangel, но в рамках динамичной Miramir выглядят очень даже неплохо.

Столь детальной проработкой карты авторы оправдали ожидания самых придирчивых игроков — новые локации будут по-своему трактовать правила «королевской битвы». На одних можно чаще использовать воду, стоит искать больше автомобилей и быстрее перемещаться, на других придется продумывать каждый шаг и чаще вступать в бой.

Перед выходом PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS разработчики также подлатали дыры в балансе оружия и исправили баги. Так, урон Kar98k и M24 был увеличен, а вот AWM отныне будет не столь эффективен. Был также увеличен вертикальный радиус стрельбы в положении лежа, а пули чуть глубже будут проникать в воду — спрятаться на дне морском с сегодняшнего дня уже не такая хорошая идея.

Команда Брендана Грина обратила внимание и на анимацию, столь важную для восприятия игры. Так, в сообществе давно просили устанавливать оружие на экране в зависимости от прицела и других приспособлений — стремление к более реалистичному подходу геймплея от первого лица получило у разработчиков положительный отклик. Кроме того, PUBG получил отсутствовавшие анимации переключения режима огня (и звуки) для UZI.

Наконец, за несколько дней до релиза Bluehole исправили несколько надоедливых багов. Вот только некоторые из внушительного списка исправлений:

Теперь игрок могут выпрыгивать (кнопка F) из самолета с открытой картой.

Исправлена ошибка, из-за которой, перелезая через препятствие, игрок мог посмотреть внутрь своего персонажа.

Улучшены циклы анимации для предотвращения рывков оружия в режиме прицеливания при передвижении вприсядку.

Исправлена ошибка, позволяющая игроку высунуться из машины, даже если физически это невозможно (из-за объекта, блокирующего зону за окном).

Находясь рядом со стеной и прицеливании, персонаж больше не будет видеть сквозь стену.

Маленькая корейская компания проделала большую работу. Кто еще из разработчиков игр мониторит трансляции на Twitch в поисках багов? Кто общается с простыми игроками в Twitter? В отличие от крупных корпораций, Bluehole не могут позволить себе отмахнуться от сообщества или отложить работу над ошибками в долгий ящик. За девять месяцев разработчики выпустили более 20 масштабных патчей, улучшая все без исключения аспекты своего продукта. Причем это не просто труд — именно максимальный уровень коммуникации с игроками позволяет сделать наиболее точные и полезные правки.

Но удалось ли авторам PUBG решить все проблемы перед выходом игры? Пожалуй, что нет.

У детища Bluehole остается два врага — читеры и собственные сервера. Несмотря на то что количество заблокированных за нарушение правил записей приближается к миллиону, а техподдержка неумолимо работает 24 часа в сутки, программы для увеличения скорости передвижения и точности стрельбы продолжают находить своего покупателя. Особенно хорошо живут авторы читов из Китая и Кореи, и как бы не старались PUBG Corporation, некоторые режимы в этих странах продолжают оставаться неприемлимыми для игры.

Компания действительно не была достаточна готова к такой ситуации, ведь игра еще только в раннем доступе. Число различных читов, с которыми мы столкнулись, намного превзошло наши ожидания. Борьба с читерами для нас приоритетна. Наша новая команда бросает все силы на решение сложившейся ситуации. Уже были достигнуты положительные результаты с помощью ужесточенных мер и круглосуточного наблюдения. Юнхук Чой, исполнительный директор PUBG Corp.

Страшнее всего, что война с нечестными игроками не всегда заканчивается победой разработчиков. Порой читеры оказываются сильнее, изобретая средства обхода блокировки быстрее, чем компании справляются с существующими — это побуждает честных геймеров покинуть игру, и в итоге на серверах остаются лишь те, кто может смотреть сквозь стены и удивительно точно стрелять. Далеко ходить не нужно: с этой напастью не могут справиться даже в CS:GO, несмотря на мощный бэкграунд в лице Valve.

Оставляет желать лучшего и производительность игры. Вы всегда узнаете, что рядом с вами находятся несколько соперников— даже самый мощный компьютер не спасет от небольших лагов, если в одной локации встретились больше десяти игроков. Особенно это заметно в соревновательных играх, где до финальной стадии добираются больше игроков. Разумеется, это немного тормозит развитие киберспортивного кластера, так необходимого любому современному шутеру. Да и в простых играх приятного мало; несмотря на заверения Bluehole в работе над проблемой, ситуация меняется очень медленно.

Так или иначе, в PUBG Corporation хочется верить — команда своими действиями вызывает уважение, да и игра многим пришлась по вкусу. Что будет дальше, увидим совсем скоро; через две недели PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS официально поступит в продажу, и с Bluehole будет совершенно другой спрос.