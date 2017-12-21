Несколько дней назад Valve ввели в клиент Dota 2 долгожданный ивент Холодрыжество. Внутриигровое событие, посвященное новогодним праздникам, вернулось в игру спустя несколько лет, однако особой радости у пользователей не вызвало — к примеру, согласно опросу на форуме Dota2.ru, более 55% оценили Холодрыжество в Dota 2 на 1 из 5 баллов. Мы попытались разобраться, за счет чего разработчики могли бы легко сменить гнев комьюнити на милость.

По сути, ивент в Dota 2 заключается в следующем: из 30 мини-игр (в одной, к примеру, нужно правильно сотворить заклинания Invoker, в другой — быстро нажимать на кнопку движения, двигаясь вперед) случайным образом выбирается 10, и восемь игроков соревнуются друг с другом, набирая очки за каждый отдельный раунд. Победителем признается лучший по сумме баллов. Отдельно от этого пользователю предлагается выиграть три обычных игры, чтобы заполучить бонусную сокровищницу. На этом все; хотя Valve легко могли использовать любую из своих или часто применяемых в других играх фишек.

Больше наград

Как известно, народ требует не только зрелищ, но и хлеба. Разработчики популярной MOBA не могли не заметить успеха Battle Pass, задания из которого можно было проходить в течение нескольких недель. Среди ивентов примеров тоже хватает — пару лет назад Valve вводили в свои ивенты внутренние валюты. За специальные очки можно было приобрести какие-то улучшения или тематические сокровищницы.

Таким образом авторы игры подталкивают пользователя к конкретным действиям: открывать клиент каждый день, запускать событие определенное количество раз за сутки, стремиться к высокому результату. Даже если игра сама по себе скучная, любители халявы пропустить подобное не смогут. Кроме того, если бы сундук с 18 сетами «клапаны» разделили на два поменьше, добавив очередной цвет для Baby Roshan, Холодрыжество уже засверкало бы новыми красками.

Сейчас комьюнити признает — ивент вышел забавным, но отсутствие мотивации убивает накопленный интерес. Даже тот единственный сундук с сетом, который разработчики выделили пользователям, не является уникальным — каждый желающий сможет купить сколько угодно копий в магазине. О Холодрыжестве напоминает разве что название сокровищницы и тематика наборов; хотя чем-то особенным на фоне простых сундуков Frostivus Treasure так и не стал. Но об этом чуть позже.

Рейтинг

Одни играют в Dota 2 для того, чтобы получить удовольствие, другие — потешить самолюбие, набирая пятизначные показатели рейтинга. Кастомок и подобных событий это касается точно также: а потому реакция в соцсетях топовых игроков и профессионалов была предсказуема.

Однако проблема ивента в том, что в ивенте нет никакого конца, никакой награды, никакой таблицы лучших. Ничего нет, чисто «пофаниться». Ярослав «NS» Кузнецов, аналитик

Гораздо большее удивление вызывает отсутствие данного рейтинга. Да, с текущим ивентом стандартную таблицу связать довольно сложно, но под некоторые мини-игры ладдер подходит идеально. Кто больше раз попал хуком, быстрее всех пробежал спринт или безошибочно выполнил все задачи Invoker — если бы кастомки можно было выбирать, то многие игроки точно провели бы в Dota 2 лишние несколько часов.

За примерами, опять же, далеко ходить не надо. Нынешним летом Valve анонсировали кампанию Лихой Омут; тогда же сервис DotaBuff вывел на специальную страницу имена тех, кто прошел все миссии быстрее других. Даже тогда в комьюнити разгорелась борьба, хотя никаких призов не предусматривалось — но многие стримеры и про-игроки вновь и вновь пытались побить рекорд. А ведь когда-то Valve показывали имена лучших участников в клиенте игры, награждая их ценными призами…

Ход ивента

Сегодня вечером ивенту исполнится неделя. Найти союзников для игры в Холодрыжество все сложнее, интерес к событию упал невероятно низко — и этому тоже есть свои причины. Дело в том, что обычно разработчик игры очень трепетно следит за количеством пользователей: если внимание комьюнити рассеивается, его можно легко подогреть искусственным путем. Дополнительные награды, изменения в правилах, новые детали — вернуть игрока можно кучей разных способов.

В некоторых ивентах это, правда, не предусматривается — это встречается тогда, когда участник понимает, что уже выполнил все цели. Убил босса, открыл все секреты и получил все подарки. Делать ему больше просто нечего; тогда его «невозвращение» компенсируется уже затраченным временем.

Даже в текущей ситуации место для пространства в этом направлении определенно оставалось: например, 30 мини-игр можно было вводить постепенно, добавляя по 1-2 каждый день или сразу 10 новых после первой недели. Можно было подождать и с выходом сокровищницы — хотя тут Valve абсолютно точно решили поставить во главу угла финансовую прибыль.

Антураж

Не так уж легко вспомнить, что скоро — один из самых популярных зимних праздников. И даже ивент в этом игроку не помощник. Смотрите сами: ни одна из кастомок не связана с праздником, на карте Dota 2 лишь сегодня наступила зима, да и в целом и игра, и событие к теме Нового года и Рождества имеет отношение весьма опосредованное.

Холодрыжество в доте в среднем длилось 3 недели. Я сыграл 3 раза и наигрался, я как-то не так играю? Рустам «Adekvat» Мавлютов

Хотя, казалось бы, задача не из сложных — нарядить героев в шапки Санта-Клауса, превратить всех боссов в зимних чудищ и объединить все сюжетной линией; тонкой, ну интуитивно понятной. Но сейчас можно с уверенностью сказать, что если бы не зимний ландшафт на фоне, Холодрыжество стало бы простым набором случайных мини-игр, тысячи которых доступны в соответствующем разделе в любое время года.

Опять работать?

Valve уже заработали репутацию «компании пустых обещаний» — причем дотерам это знакомо особенно близко. Разработчики популярной MOBA вполне могут перенести запланированное ранее событие из-за внезапного приближения The International или отменить выход патча под предлогом работы над багами.

В этот раз авторам Dota 2 оставалось лишь выбрать хороший контент — Холодрыжество было создано пользователями от начала и до конца (то есть, по сути, мини-игры и наборы для сокровищницы). Самостоятельно дорабатывать функции или рисовать уникальные вещи Valve не захотели, и в этом одна из главных претензий пользователей.

К сожалению, Valve смогли обнажить не только проблему кризиса идей, связанных с контентом, но и нежелание (еще вариант — неумение, но вряд ли) подать готовый продукт аудитории. Пользователи отмечают, что выбор данных работ для события мог быть и лучше, предлагая сразу несколько крутых тематических вариантов.

Возможно, чтобы спасти падающий онлайн Dota 2, Valve стоило самим взяться за ивент, как они делали это несколько лет назад? Сообщество с любовью вспоминает внутриигровые события 2012-2014 годов, которые создали вовсе не сторонние авторы, а сами разработчики. Но, видимо, тревожная кнопка еще не нажата. Все идет по плану.