2017 году для многих геймеров и всей сферы стал годом PUBG: новой многопользовательской игры, которой еще до релиза удалось привлечь более 13 миллионов пользователей. Одним из них оказался мой собеседник — Борис «Starsky» Старосельский.

Увидев трансляцию PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, комментатор Dota 2 был поражен; для погрязшего с головой в MOBA игрока жанр «королевской битвы» и внутренняя механика стали глотком свежего воздуха. Борис вспоминает — пожалуй, именно тогда он в первый раз задержался на игровом эфире больше четырех часов.

— Расскажите, как комментатор Starsky решил сменить акцент с любимой Dota 2 на PUBG? Определенно, в этом виноват не только PUBG, но и Dota 2, только со знаком минус. Что заставляет игроков уходить из популярной MOBA?

— Сама идея Dota 2 стала утопией благодаря разработчику. Система поиска игр вынуждает тебя играть с незнакомыми, порой немотивированными игроками, которые очень часто не прилагают должных усилий для победы. Концепция поощрений и наказаний не работает, как и рейтинг. Любому игроку хочется соревноваться в игре или получать от неё удовольствие, в Dota 2 совсем не получается первое и крайне редко — второе. Всё ещё приятно поиграть впятером с друзьями, но это возможно не каждый день.

— Очень многие профессиональные игроки и топовые стримеры считают Starsky лучшим комментатором PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS на русском языке. Расскажите, как грамотно рассказать об игре, в которой половину сета ничего не происходит, а игроков в десять раз больше, чем в той же Dota?

— Действительно, первые 2-3 этапа (сокращения круга) матча в PUBG непросты для комментатора, особенно если работаешь один. В такие моменты я стараюсь проанализировать возможные действия команд и их последствия, оценить возможные смещения круга, понять, кому они будут выгодны. Что же касается количества игроков, то тут всё просто: в любом турнире есть очки и рейтинг. Нужно всегда держать в голове, кто где находится в таблице и не пропустить битву за топ.

— Как Вы относитесь к попыткам кастеров CS:GO и других дисциплин комментировать турниры по PUBG? Почему чаще всего именно они получают шквал критики?

— Лично я буду только рад, если комментаторов в PUBG станет больше. Хочется, чтобы турниры освещались качественно, а среди кастеров CS очень много крутых профи. Что же до критики, то чаще всего ребят подводят ошибки в именах игроков или неправильные выводы от увиденного на карте. Я уверен, что немногие из них могут уделить должное время изучению PUBG, а без этого — никуда. За полгода я посвятил PUBG 1500 часов, ведь без игровой практики очень сложно дать качественную аналитику или провести разбор ситуации. Думаю, ребятам пока просто не хватает времени, но скоро мы наверняка увидим игроков, переходящих в новую дисциплину.

— PUBG не просто хорошая игра, и даже не просто игра года. В чем феномен простой игры в давно известном жанре?

— Мы говорили о минусах в Dota 2... Так вот, ситуация с PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS абсолютно противоположная. Если ты один — можешь играть в режиме «SOLO», и всё будет зависеть только от тебя. Есть друзья? Пожалуйста — режимы «DUO» и «SQUAD» (для двоих и четверых — прим). Невероятный комфорт и удовольствие.



Starsky — на фото справа

— Игра заметно выросла за полгода бета-тестирования. Но подвел ли официальный выход игры жирную черту, после которой мы увидели совсем другой Battlegrounds?

— Если вы не играли на тестовых серверах, то, разумеется, попали совсем в иной PUBG. Новая карта, баллистика, паркур, оптимизация... черт возьми, да! Это просто фантастика... Ноо, на фоне технических проблем и падения серверов в день релиза немного испортилось общее впечатление.

— Несмотря на очень хорошие попытки довести игру до идеала, некоторые проблемы разработчикам не удалось решить до сих пор. Оптимизация, читеры, баги — эти проблемы могут преследовать PUBG вечно.

— Насколько мне известно, компанию PUBG Corp. ждёт переезд в новое здание и расширение штата. Разработчикам нужно серьёзно увеличить количество людей в команде, стать оперативнее. Проблема читеров, на мой взгляд, по большей части решена; этому способствовал введенный функционал жалоб и просмотр повтора игры. После релиза, например, я не встретил ни одного. А раньше можно было и 2-3 игры подряд с читерами попасться. Хотя, думаю, на китайских серверах всё не так хорошо.

— Чего еще игре не хватает прямо сейчас?

​— Внятной системы рейтинга, пока она недостаточно хороша. Забавно смотреть на эфирах того же Drainys, как он в одиночку убивает 20+ противников, но смотреть, как его соперник при первых выстрелах просто ложится на землю, смешно и немного грустно. Я понимаю, что про-игрокам очень сложно найти достойных соперников, но есть ощущение, будто разработчик просто не обращает внимания на этот аспект. Игре нужны какие-то более серьёзные разделения... может быть, система лиг. Можно обратиться к положительному опыту LoL, SC2, или HOTS.

— Новая карта = новая мета? Расскажите о своих впечатлениях от второй локации PUBG.

— Это невероятно крутая карта для соревновательных игр; меня, как комментатора, это интересует больше всего. Возможности в командном режиме просто безграничны. Если на Эрангеле (первая карта PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS — прим) команда занимала единственный дом в центре круга, то с вероятностью 99% победа была у них в кармане. С Мирамаром всё совсем не так. Безумное количество колебаний ландшафта, укрытий на местности: не попасть под шквальный огонь или зайти во фланг очень просто. Если же взглянуть на новую карту с позиции игрока, то, на мой взгляд, в одиночном режим она немного скучнее. Либо попадаешь в какое-нибудь «мясо», например, города Picado или Hacienda del Patron, либо бегаешь в попытках найти соперников почти весь матч. В DUO и SQUAD эта проблема менее заметна.

— Удалось ли Вам пообщаться с кем-то из команды PUBG Corp. или русскоязычных представителей?

— С русскоязычным представителем в лице комьюнити-менеджера Sandra общаемся часто и без каких-либо барьеров. Мария — очень открытый человек, который не просто ждёт сообщений, но и сама посещает трансляции, чтобы получить отзывы о новой версии. Очень здорово.

Что я спросил бы у автора игры Брендана Грина? В голове сотня вопросов, но, наверное, не спросил бы ничего. Я бы попросил. Попросил ни в коем случае не смотреть по сторонам на клоны PUBG и оставлять игру самобытной, с ярко выраженным стилем. Ведь за это мы её и любим. Борис «Starsky» Старосельский

— Не задумывались ли Вы о том, как долго продлится «золотая эра» в истории PUBG Corp?

— Думаю, что основная волна хайпа позади, игра ушла в релиз, показатели остановили свой буйный рост. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS плотно закрепил за собой звание одной из самых популярных и массовых игр современности. Что дальше? Всё просто, если Грин и его команда будут выпускать новый качественны контент, то игра продолжит жить и развиваться, если же нет, то рано или поздно PUBG наскучит, и количество игроков начнёт падать. Уверен, что PUBG Corp. понимают это и подобного не допустят.

— Лучший и худший турниры по PUBG? Почему именно они?

— Оценю с точки зрения зрителя. Худший — Invitational в Кёльне. В тот момент, когда об игре PUBG говорят на каждом углу и вдруг объявляют о первом, очень знаковом турнире от организатора (кстати, именно в Кёльне прошёл и первый The International по Dota 2), фактически к нему оказываются не готовы абсолютно на любом уровне.

Во-первых, обсервинг (видеокартинка из игры — прим). Очень часто на карте пропускаются важные события, зрителям в случайном порядке включают какие-то команды, хаос и тлен. Особенно было неприятно, когда наши парни из Tier 3 Gaming сражались за подиум, а нам показывали другие команды. Просто потому, что там были более известные игроки. В итоге зритель мог полагаться только на «килл-чат» (в углу экрана высвечиваются ники вылетевших игроков — прим).

— Второй момент — комментаторы. ESL тесно сотрудничает с RuHub, и если в CS:GO и Dota от этого сплошные плюсы, то в PUBG был полный крах. Ребята даже не знали, играют ли на турнире представители СНГ или нет. Ко второму дню всё-таки разобрались, но не могли правильно прочесть ник 0nuqtive. Ну и, конечно, невероятно сказывалось отсутствие игрового опыта. Аналитика была оторванной от реальности абсолютно. А ведь достаточно было позвать кого-либо из известных стримеров, того же Drainys. В итоге наша с ним совместная неофициальная трансляция собрала в 3 раза больше зрителей, чем официальная. В PUBG и так играет очень мало игроков из русскоязычного сегмента, около 5% от общего числа (по неподтвержденным данным — прим), так что турниры освещать нужно качественно. Тогда и комьюнити будет расти.

Лучших же для меня было два. Первым стал Invitational от Black Star Gaming, которые привлекли к продакшену профи из Electronic Mushroom. Им удалось провести крутую трансляцию — реакция зрителей и игроков тому подтверждение. Второй — Game Center Challenge от mail.ru, первый открытый турнир с денежными призовыми. Несмотря на технические трудности, это первый турнир, который провели по всем правилам онлайн-соревнований. Да, были и сложности, но куда без них. Команда Mail.ru получила бесценный опыт, а сообщество — отличное зрелище.

— Несколько дней назад появился анонс StarLadder i-League. Судя по, опять же, сообществу Starsky Вконтакте, Вы во многом согласны с организаторами — но есть ли какие-то точки, в которых ваши позиции различны?

— Да, есть несколько моментов. Считаю, что турнир нужно проводить на 18-20 команд, слишком уж вольготно себя будут ощущать на карте 60 игроков. Скорее всего, первые минуты игры будут ну вот совсем «мертвые». Еще очень огорчен решением пригласить лишь две русскоязычные команды. Это будет очень сложный выбор. Хотелось бы увидеть закрытые квалификации за один из слотов. Было бы честно.

— Если бы выбор участников этого турнира зависел только от Бориса Старосельского, какие команды мы увидели бы в Киеве?

— Наверное, пригласил бы европейские Team Vitality (ex. aAa), Faze и finstack. Из Северной Америки — TSM, Ghost Gaming, Totality. Ребят из СНГ хочется загнать в отборочный турнир. AVANGAR, Vega, M19, Anime Boyz — для меня фавориты. Это очень сильные и равные команды. Не знаю, как выбрать две. Написал бы названия на бумажках и тянул из шляпы (смеется).

— Кто может и кто должен войти в состав команды освещения? Может, какие-то имена уже можно назвать? Есть ли среди них Ваше?

— С вероятностью 90% могу сказать, что буду на этом турнире. Имен назвать не могу, но туда точно войдут известные в сообществе PUBG стримеры, есть идея пригласить профессиональных игроков в аналитику.

— Что ждет соревновательный PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS в 2018 году?

— Всё будет зависеть в первую очередь от желания PUBG Corp, чтобы эти турниры были. Не последнюю роль сыграет и то, как пройдет Starladder в марте. Я писал на эту тему развернутый пост у себя в группе вк, объяснял причины. Мелких турниров точно будут десятки, если не сотни, но они не оказывают какого-то глобального влияния ни на про-сцену, ни на комьюнити.

Если SLTV проведут турнир «на отлично», то этот опыт поможет абсолютно любому киберспортивному организатору выходить к PUBG Corp. с предложениями. Издатель будет уверен, что не нужно делать всё самому, выключит режим «никто кроме нас» и откроет зелёный свет на проведение турниров и серий по всему миру. Пока организовать любой турнир по PUBG невероятно сложно. Борис «Starsky» Старосельский

— Успели ли сформироваться к текущему моменту какие-то понятия о распределении ролей в командах? Нужно ли это?

— Да, в некоторых командах появились ярко выраженные роли, но это не стало трендом. Например, у Vega есть «Maxizor», штатный снайпер. А в AVANGAR «Keen» выполняет роль разведчика и поддержки; обычный зритель и представить не может, сколько работы ему приходится делать «за кадром». Формирование профессионального PUBG только началось, не буду торопиться с выводами. Полгода-год всё расставят на свои места.

— Три лучших трансляции PUBG на русском языке.

​— C_a_k_e — теплая атмосфера, «фан», высокий уровень игры. Еще Drainys, люблю его стримы за невероятное индивидуальное исполнение, добрый юмор, уважение к противникам и зрителям. Третий — KTVSKY. Яркая игра, фонтаны эмоций, куча невероятных и смешных ситуаций с Сашей и его тиммейтами.



Кирилл «С_a_k_e» Забродин (в центре) с партнерами по команде на GamesCom PUBG Invitational

— Самый популярный стример PUBG в регионе отказывается от профессиональной карьеры. Насколько Вы поддерживаете это решение?

— C_a_k_e и изначально позиционировал себя как стример; честно говоря, я скорее удивился, если бы он ушёл в PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. Во-первых, это самое киберспортивное будущее весьма туманно, пусть и тенденции очень положительные. Во-вторых, играть в PUBG для удовольствия совсем не то же самое, что рутинные тренировки. А куда без них? Невозможно совмещать эфиры и киберспорт.

— Небольшой блиц. Dota 2 или PUBG?

— PUBG.

—Брендан Грин или Гейб Ньюэлл?

— Грин.

—Любимое оружие?

— M24.

—Лучшая точка для высадки?

— Military Base/ El Pozo.

—Три качества хорошего игрока в PUBG?

— Скорость реакции, хладнокровие и стратегическое мышление.

— Последний вопрос. Уже несколько лет геймеры по всему миру выбирают игры одного и того же типа. Единое место действия, доводимые до автоматизма движения — почти не надо думать. Мультиплеер, при полном отсутствии понятий о коммуникации и банальных правилах общения. Чаще всего это киберспортивная дисциплина с миллионными призовыми, дающими пустую мечту. Что случилось со сферой компьютерных развлечений?

— Тут скорее вопрос к издателям игр. Во что нам, геймерам, играть? Я с удовольствием прошёл сюжетные миссии в Ведьмаке (2015 г.), в компании друзей провел сотню часов в GTA V (2013 г), вот только, похоже, мысли о заработке денег выдавливают хорошие идеи в реализации игр. Слишком редко выпускаются грамотные проекты. 2017 год так лично мне ничего нового не подарил. А жаль. Надеюсь что-то изменится в будущем.