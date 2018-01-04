Затишье перед началом турнира удивительно. Мои коллеги, обычно посвящающие чемпионатам такого уровня самые яркие материалы, в этот раз преимущественно молчат. Может, еще не отошли от новогодних праздников или вместе с другими консерваторами считают Minor по Captains Draft исключительно глупостью. Или увидели систему проведения чемпионата и ужаснулись.

И в чем-то противники Captains Draft 4.0 окажутся правы. Сам режим заметно отличается от стандартной игровой меты. Дело даже не в том, что капитанам приходится формировать стратегию на старте драфта из-за отсутствия дополнительных банов. Роль скорее сыграет то, что в пике оказывается ограниченное число героев, среди которых специально недопущенные в соревновательный режим персонажи. Кроме того, ее величество Случайность может помочь той или иной команде, выбрав любимых персонажей (и наоборот — не самых простых для соперника). Это первый подобный чемпионат, проведенный при поддержке разработчиков Dota 2.

Кроме того, организаторы вольно или случайно повторили ошибку Valve, которые на собственные Major-чемпионаты включали бесполезную групповую стадию, а после судьбу команды определяла каждая игра. Выходит, что для получения квалификационных очков любому из восьми коллективов в Вашингтоне будет достаточно выиграть один матч — четвертьфинал 5 или 6 января. Результаты и без того нестандартного турнира могут оказаться совсем неожиданными.

Одновременно с этим на Captains Draft 4.0, равно как и на других майнор-турнирах, будет разыграно $300,000 и 300 квалификационных очков. Конкурентам участников это вряд ли понравится — как и киберспортивному сообществу в целом. С самого анонса чемпионат называли катастрофой, а почти все топовые команды решили пропустить ивент по CD, пусть он и станет первым LAN-ивентом в новом году.

Это как заставлять игроков NBA играть несколько матчей сезона в баскетбол 3 на 3. Да, это весело и прикольно, но это не должно влиять на мировой рейтинг, и будет очень весело, если в июне какая-то команда останется за бортом главного турнира года из-за очков, которые были заработаны на Captains Draft 4.0. Виталий «v1lat» Волочай, киберспортивный комментатор

Впрочем, все это должно лишь прибавить ажиотажа среди зрителей — сенсация может произойти в любом матче, и состав участников этому способствует. Непоколебимыми выглядят разве что позиции Team Secret и paiN Gaming; первые — лидеры мирового рейтинга, непонятно как оказавшиеся на столь неприметном чемпионате, вторые — самые темные из всех темных лошадок.

А вот на обновленный ростер Evil Geniuses посмотреть будет довольно интересно. Один из лучших мидеров современности Сумаил «Suma1L» Хассан попытается повторить подвиг s4 и дебютирует на позиции хардлайнера, а ветеран команды Fear сыграет на центральной линии. Что из этого выйдет и как поможет «злым гениям» MISERY — пока непонятно. Зато понятно: домашний турнир станет одним из лучших шансов для EG проявить себя и вернуть себе место в восьмерке сильнейших.

Неоднозначно все и с Team Empire. Команда провалила первую часть сезона, проиграв каждую квалификацию, и майнор в Вашингтоне станет для «всадников» первым. Кроме того, на Captains Draft 4.0 «имперцы» также представят измененный ростер, а новичок Максим «yoky-» Ким впервые сыграет на четвертой позиции. С другой стороны, бледные в регионе «имперцы» привыкли удивлять на международных турнирах — в 2017 году, несмотря на все проблемы, российская команда выиграла ROG Masters и отлично выступила на TI7 и DAC.

Отдельного упоминания заслуживают OG; лидеры прошлого сезона до сих пор не могут найти свою игру. Казалось бы, новый патч принес европейской пятерке первые очки и даже первую победу — на MDL Macau. Однако фиаско на майноре в Лос-Анджелесе вернуло команду и ее болельщиков с небес на землю. На CD Minor же Таля Айзика и Ко ждут такие яркие соперники, как compLexity, Mineski и Vici Gaming, каждый из которых имеет чуть больше шансов на победу, чем сами OG.

Групповой этап будет сыгран сегодня вечером, но напоминаем, что результаты повлияют лишь на посев четвертьфинала. С 5 января стартуют игры на вылет, в которых и будут разыграны очки и призовые деньги. Тем же зрителям, которые хотя бы на примитивном уровне знают английский, мы посоветуем следить за оригинальной трансляцией — судя по составу команды освещения и первым фотографиям в соцсетям, за продакшном от DotaCinema можно будет понаблюдать с большим удовольствием.

Основная русскоязычная трансляция:

Трансляции:

Полное расписание игр:

4 января, четверг — Групповой этап, матчи до одной победы (bo1)

18.30 — Группа Horse: Secret (Европа) – Empire (Россия);

18.30 — Группа Hippo: OG (Европа) – paiN (Бразилия);

19.45 — Группа Horse: Mineski (Филиппины) – Vici Gaming (Китай);

19.45 — Группа Hippo: Evil Geniuses (США) – compLexity (США);

21.00 — Матч группы Horse;

21.00 — Матч группы Hippo;

22.15 — Матч группы Horse;

22.15 — Матч группы Hippo;

23.30 — Матч группы Horse;

23.30 — Матч группы Hippo.

5 января, пятница — Плей-офф, матчи до двух побед (bo3)

18:30 — Первый четвертьфинал;

21:30 — Второй четвертьфинал;

00:30 — Третий четвертьфинал.

6 января, суббота — Плей-офф, матчи bo3

18:30 — Последний четвертьфинал;

21:30 — Первый полуфинал;

00:30 — Второй полуфинал.

7 января, воскресенье — Финал до трех побед (bo5)