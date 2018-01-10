Сегодня в Лос-Анджелесе стартует Overwatch League: турнир, который ждали полтора года и в который не верили.

Разработчики из компании Blizzard вдохновились проектами американских спортивных лиг и сделали свою — хотя все полтора года казалось, что в киберспорте такое существовать просто не может.

Надо сказать, что «Игра года 2017» еще год назад для киберспорта не очень подходила. Overwatch — не просто шутер, в котором нужно стрелять во врагов; это более 20 различных персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности и роль в команде. Даже с учетом того, что в игре одновременно находятся лишь 12 (по шесть с каждой стороны), уследить за ходом битвы со стороны невероятно тяжело.

Перед стартом Overwatch League графику заметно переработали — каждая из 12 команд получила свою форму. Теперь зритель сможет поддержать своих любимчиков, купив в официальном магазине такую же для своих героев (или для себя, заказав реальную футболку с символикой коллектива). Кроме того, картинка стала гораздо приятнее, и теперь персонажей разных команд намного проще отличить во время острых сражений.

Тому, как выглядит игра на трансляции, Blizzard в 2017 году уделили колоссальное количество внимания. Игровой директор студии рассказывает — команда разработчиков проводила многочасовые совещания со студиями вещания и к последнему чемпионату мира подготовила сразу несколько новых фишек.

Это не просто форма, это командная расцветка. Снаряды или эффекты от взрыва также будут окрашены в цвета конкретной команды. Пользовательский интерфейс обновлен и будет содержать цвета команды. Комментаторы получат новую интерактивную карту с видом сверху, на которой можно будет рассмотреть все происходящее. Там будут показаны все игроки, а также статус их способностей. Джефф Каплан, игровой директор Overwatch

Возможностей оказалось там много, что на Чемпионате мира было заметно — режиссеры трансляции еще не совсем понимают, как грамотно их использовать. Впрочем, с этого времени прошло больше двух месяцев, и никто не сомневается, что команда лиги научилась показывать свою игру максимально интересно и информативно.



Форма команды «Флорида Мэйхем»

Вчера вечером стало известно, где пользователи смогут увидеть эту суперкартинку: права на показ первых двух сезонов выкупил видеосервис TwitchTV, самый популярный в мире сайт игровых трансляций. Пользователи вздохнули свободно — вопреки ожиданиям, матчи Overwatch League можно будет посмотреть бесплатно на английском, французском и корейском. Возможно, мы увидим сторонние трансляции и на других языках.

SportsBusiness Daily же раскрыл шокирующие детали — по информации журналистов, видохостинг заплатил за возможность трансляции сумму в 90 миллионов долларов. Да, для спортивных лиг размер сделки неудивителен (а для НБА или НХЛ, возможно, даже маловат), но киберспортивное сообщество в очередной раз поражено. Впрочем, следящим за развитием лиги зрителям не привыкать.



Blizzard и Twitch объявили о сотрудничестве, но слухи о сумме не комментируют

Достаточно вспомнить, насколько жестко подошли разработчики к отбору команд для первого сезона Overwatch League: различные источники сообщали, что цена входного билета в лигу составляла от двух до двадцати миллионов долларов. При этом владельцы клубов получат долю от рекламы лишь в 2021 году, а также отягощены рядом непривычных киберспорту обязательств — командный дом для тренировок, контракты с медицинской страховкой и прочие, отнюдь не дешевые детали. Одной линией подчеркиваем «непривычных обязательств», двумя — «киберспорту». Действительно, для функционеров, знакомых с НБА, НХЛ и любой другой крупной спортивной лигой, все это вещи вполне очевидные.

Оттого логично, что именно такие люди и выкупили большую часть слотов в Overwatch League — киберспортивные организации присоединяться к такому масштабному проекту не спешат. Неудивительно: даже для тех, кто может позволить себе такие затраты, степень риска слишком высока. Кроме того, киберспортивные инвесторы понимают долю OverWatch на рынке и делают свой выбор в пользу более популярных (и менее затратных) Counter-Strike и Dota 2. И пока выигрывают.

Вполне возможно, что через несколько лет они пожалеют — но если лига провалится, то они потеряют все. Есть одна важная деталь: Blizzard запретила инвесторам использовать киберспортивные теги, предлагая создать абсолютно новый бренд. Если для крупных компаний это очередной новый проект, то киберспортивные организации заставили поставить крест на кропотливом развитии своего названия и стиля. Это отпугнуло почти всех.

С недоверием к лиге от Blizzard относятся даже те регионы, в которых объем киберспортивного рынка в несколько раз больше — взять ту же Корею. И не зря: пока неясно, насколько OverWatch (даже такого уровня) сможет привлечь зрителей, а следовательно, и рекламодателей. Важно понимать, что провал негативно скажется на всей индустрии, а доверие инвесторов такого уровня будет потеряно едва ли не окончательно. Потому этого бы не хотелось.

В одиночку соваться в киберспорт не собираются даже самые смелые спонсоры: намного популярнее оказалась идея совместного проекта с действующим киберспортивным тэгом. Так, боссы «Майами Хит» из НБА скооперировались с Misfits, совладелец бейсбольной «Техас Рейнджерс» помогут OpTic Gaming, а EnVyUs и вовсе получили в партнеры крупный фонд в энергетической отрасли.

В первом сезоне в турнире сыграют 12 команд — большая часть представит города США, остальные места заняли команды Лондона, Сеула и Шанхая. Крен довольно очевиден, учитывая, что все игры пройдут в студии в Америке (логистические подвиги в виде создания арен в собственных городах и организации перелетов пока не рассматриваются). Впрочем, в будущем планируется и это; пожалуй, только тогда в игру могут вступить инвесторы из других регионов — даже Китай и Корея, лидеры индустрии, пока осторожно заявили по одной команде .

В русскоязычном киберпространстве об участии в Overwatch League пока даже не задумываются: руководители крупнейшего в СНГ eSforce Holding (команда Virtus.pro) считают завышенные требования инвесторов лиги неоправданными. Роман Дворядкин отметил и другое — дисциплина не так популярна в СНГ.

И у меня, и у многих людей, с которыми я разговариваю в индустрии, нет окончательной уверенности в том, что система однозначно будет успешной. Мы сейчас в «Йота-Арене» сидим, а еще я был в компьютерных клубах в Северной Америке. Я знаю, во что люди играют там, и во что — здесь. И там реально многие играют в Overwatch. И есть вариант, что OW станет важной локальной дисциплиной, по аналогии с американским футболом. Роман Дворянкин менеджер команды Virtus.pro

В первом сезоне Россию представят только два игрока: за «Бостон Апрайсинг» сыграет Станислав «Mistakes» Данилов, а «Филадельфия Фьюжн» заявила финалиста Чемпионата мира 2016 Георгия «ShadowBurn» Гущу.



ShadowBurn — на фото в центре

По примеру американских спортивных лиг нас ждет продолжительный регулярный сезон в призовым фондом $1,3 млн, а после четырех этапов Blizzard проведет стадию плей-офф, чемпион которого получит миллион долларов.

Расписание:

Первый этап: 10 января — 10 февраля

Второй этап: 21 февраля — 24 марта.

Третий этап: 4 апреля — 5 мая.

Четвёртый этап: 16 мая — 16 июня.

Плей-офф: 11 июля — 28 июля.

Первые матчи Лиги стартуют сегодня ночью. Желающих поболеть за любимые команды или понаблюдать за рождением новой эпохи в развитии киберспорта мы приглашаем на официальную трансляцию.

Матчи 11 января:

03:00 — Сан-Франциско Шок против Лос-Анджелес Вэлиант

05:00 — Шанхай Дрэгонс против Лос-Анджелес Глэдиаторс

07:00 — Даллас Фьюэл против Сеул Дайнести

Полное расписание матчей доступно на официальном сайте турнира.