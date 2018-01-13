Почему путевка Effect на ESL Major так важна для развития киберспорта в СНГ, или развеянный миф о «золотой пятерке», которая всегда впереди.

В начале декабря 2015 года новая киберспортивная организация Team Spirit подписала перспективный стак по Dota 2 CIS Rejects, ведомый опытным капитаном Артуром «Goblak» Костенко. Спустя пару месяцев команда смогла пройти квалификации на MDL Winter и Shanghai Major, после чего организация успешно закрепилась в элите сначала Dota 2, а затем всего киберспорта СНГ.

Прошло два года. За это время в нашем регионе успели появиться сразу несколько молодых и перспективных команд по Dota 2 — те же Comanche, Double Dimension, Brestomans; опытные M19 и Gambit решились на открытие подразделений в MOBA-дисциплине. Но ни одной из этих команд «большую пятерку» сместить так и не удалось; на каждом крупном турнире СНГ представляли только Virtus.pro, NaVi, Empire, Spirit или Vega Squadron. Для сравнения, за эти же два года Европа делегировала только на чемпионаты при поддержке Valve восемь разных команд, Северная Америка — девять.

Можно по-разному относиться к тому, что основу региона третий сезон подряд составляют одни и те же организации. Стабильность лидеров русскоязычной сцены достойна уважения фанатов, но вместе с тем ставит под удар развитие всей системы. Игрок, который оказался в роли свободного агента и не пригодился ни одной команде «большой пятерки», понимает — шансы выиграть что-то в ближайшее время стремятся к нулю. Нужно опускаться на уровень ниже и работать; но больше для того, чтобы при случае получить еще один шанс в тир-1. Другой вариант — уехать, как в свое время попытались сделать Mag, sQreen и Chappie.

Получается, молодым командам развиваться совсем сложно — в условиях жесткого давления со стороны лидеров собрать уже готовый ростер нереально. Необходимо взращивать свои таланты, но даже их при случае уже готовы перехватить топ-организации. Игроков, которые пользуются этим шансом перемахнуть через пропасть и оказаться в совсем ином киберспорте, винить точно нельзя, но потеряв талантливого керри или мидера, тир-2 команда должна вернуться и начать все с начала.

В общем, ситуация патовая. Именно потому пример Effect очень важен — создать команду, которая способна участвовать в чемпионатах уровня Major, вполне возможно. Конечно, должно сложиться несколько факторов; замены у конкурентов, везение в селекции (как та же Vega Squadron упустила Cooman — большой вопрос), удачное стечение обстоятельств. И, разумеется, время.

Очертания серьезной профессиональной команды Effect обрела в январе 2017 года. Именно тогда место молодых и перспективных занял подписанный стак Rebels. С тех пор состав поменялся почти полностью, а в декабре и вовсе стал напоминать наспех собранную команду-солянку.

Однако при детальном рассмотрении все оказывается иначе. Тренер коллектива Арсений «ArsZeeqq» Усов (ранее — капитан) уверяет: подобный лайн-ап был основной целью трансферной политики клуба с самого начала. Другое дело, что даже опытной организации не так легко привлечь желаемых игроков; что же говорить о команде, которая ни разу не выезжала на LAN-турнир, побеждая только в режиме online?

Так или иначе, спустя одиннадцать месяцев все сложилось. Василий «AfterLife» Шишкин оказался не нужен Vega Squadron, а крупнейшие игроки сцены по какой-то причине оставили без внимания талант Заура «Cooman» Шахмурзаева. Воспитанник клуба (насколько этот термин вообще применим к киберспорту) Игорь «Maden» Моденов неожиданно нашел себя в роли саппорта, что позволило бессменному капитану ArsZeeqq сместиться на роль тренера, чего он хотел несколько месяцев.

Получился вполне симпатичный состав. Тот же Cooman — удивительно спокойный для выходца с Кавказа игрок. Заур редко ругает тиммейтов на трансляциях, умеет признавать свои ошибки и проигрывать. Но даже уступая, он всегда играет до конца, переворачивая самые сложные паблики. Частичку этого ему удалось передать остальным игрокам Effect: графики некоторых матчей команды менялись совершенно удивительным образом. И все это — не упоминая высокий скилл Заура. Сейчас он один из самых перспективных игроков региона, и Effect нужно будет не отставать от своего керри, чтобы он через несколько месяцев не перерос свою команду на две головы.

А вот в паре саппортов ситуация иная. И Ринат «KingR» Абдуллин, и Игорь «Maden» Моденов себя проявить успели. Первый — ветеран сцены, которого несколько месяцев назад Team Empire заменили перспективным RodjER. Второй — молодой игрок, месяц назад сменивший позицию. Любопытно, что именно сейчас парни вышли на пик формы и показали едва ли не лучшую игру в карьере. Мотивированные игроки выжали из себя максимум, и их форма удивила всех, включая самих Рината и Игоря. Теперь парни знают, на что способны, и это невероятно важно.

Интервью Maden для сайта «Советский спорт» — Сентябрь 2016

Еще один новичок команды — AfterLife. Со стороны довольно трудно сказать, почему именно он подходит Effect, но сомневаться в словах тренера и менеджера не приходится. Петь дифирамбы уровню игры Василия не стоит — но тут скорее совпали возможности игрока и требования команды, ее меты и стиля. Порой это может решить намного больше. Это, конечно, не Universe или Xxs, но сравнивать российского хардлайнера с 9pasha или Mind_ControL вполне законно. Стоит сопернику уделить ему меньше внимания, и он способен стать козырем в рукаве Effect.

Наконец, Afoninje. Как бы плохо не выступали «эффектные» в 2017 году, Андрей Афонин неизменно находился на центральной линии коллектива. Когда-то молодой и перспективный Tinker с DAC 2015, по мнению многих, раскрыть свой потенциал так и не смог. Он уступал N[o]one или тому же Cooman, но оставался в топе региона. Теперь же своеобразный стиль игры стал неразрешимой задачей для молодых мидеров, пришедших на смену G и IceBerg, 2015 год вернулся?

Конечно, путь к такому составу — не единственный фактор успеха Effect. Само собой, нельзя забывать и о другом. Так, Spirit после поражения на ESL проиграли еще и молодому стаку Suicide_Team99. Vega Squadron вообще выступает с четырьмя заменами. Говоря об ошеломительном для молодой команды успехе, стоит понимать, что слот российской команды на Major — это в немалой степени и провал фаворитов.

Но это можно простить. Команда год шла к тому, чтобы собрать хороший состав и заиграть. И использовала первую серьезную возможность проявить себя. Effect доказали, что проект (и прорыв!) Dota 2-команды в СНГ возможен. Нужно просто работать и верить в лучшее.