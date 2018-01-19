Counter-Strike остается одним из главных трендов в мире киберспортивных дисциплин. К ELEAGUE Major, как и к любому чемпионату серии, приковано особое внимание — лицом к лицу наконец встречаются лучшие команды мира.

Формат

Незадолго до начала Major стало известно об изменении формата — так стартующий сегодня этап из первого превратился во второй. Было решено, что отныне LAN-квалификация, в которой 16 команд сражаются за 8 слотов в следующий раунд, входит в состав турнира. Об этом — чуть ниже.

С 19 по 22 января пройдет New Legends Stage: лучшие команды предыдущего чемпионата встретятся с триумфаторами первого этапа. Организаторы серии уже давно облюбовали швейцарскую систему, которая сводит лицом к лицу команды с одинаковыми результатами. Чтобы пройти в плей-офф, нужно выиграть три матча — соответственно, после трех поражений команда из борьбы выбывает.

После завершения второго этапа участников ждет трехдневная пауза; будет время и погулять по Бостону, и поработать над ошибками, и изучить соперника по четвертьфиналу. С 26 по 28 января восемь коллективов сразятся за титул чемпиона мира по олимпийской системе — поражение сразу означает вылет с турнира.

Участники

Те, кто следят за профессиональным CS:GO, уже получили возможность лицезреть большую часть команд. В ходе первого этапа (проведенного, кстати, по аналогичной швейцарской системе) 16 коллективов боролись за девять путевок в следующий этап — лишний слот в Бостон «подарили» оппонентам бразильцы 100 Thieves, так и не решившие визовые проблемы.

Довольно успешно справились с турнирными задачами американская Cloud 9 и французская G2 Esports. По три уверенных победы на старте позволили командам не только получить приглашение в Бостон, но и подарили лишний выходной, который ребята потратили на изучение продолжающих борьбу оппонентов. Впрочем, надо отметить, что обеим командам немного повезло с жеребьевкой.

Главной неожиданностью стал уверенный выход в финальную часть российской пятерки Vega Squadron. Молодая команда начала турнир не в лучшей форме — австралийскую Renegades удалось обойти лишь на флажке, 16:14. Зато потом последовала уверенная победа над FaZe Clan, которая занимает второе место в мировом рейтинге (Vega — 24-е). С G2 в третьем матче справиться не удалось, но счет (16:19) и сама игра ярко показывают, что для нынешних «акул» авторитетов нет. Победа в четвертом туре над Team Liquid вывела команду в следующий этап.

Наряду с Vega со счетом 3-1 первый этап закончили Space Soldiers (Турция) и FaZe Clan (Европа) — и для многих успех турецкой команды стал такой же неожиданностью. Тем не менее, в первой серии дополнительных раундов «солдатам» удалось обыграть опытных mousesports, что и открыло ребятам дорогу во второй этап.

В «уходящий поезд» удалось запрыгнуть сразу двум СНГ-командам, которые после 2-2 смогли собраться с силами и выиграли решающие игры. Но если для молодых ребят из QB.Fire, которым чудом казалась уже победа на СНГ-квалификации, это стало настоящим праздником, то NaVi, от которых всегда требуют хороших выступлений, столкнулись с большими проблемами, которые игрокам надо решать прямо сейчас.

Мимо кассы

Среди тех, кто на турнир не попал, оказались еще две русскоязычных команды. Особенно обидно за AVANGAR — коллектив из Казахстана развивался на протяжении всего турнира, но руки задрожали в самый ответственный момент. Ребятам не хватило одного раунда, чтобы в решающем матче превзойти Liquid, и они отправляются домой — впрочем, у команды точно есть будущее, и на следующем Major болельщики вправе ожидать яркого результата.

Фиаско потерпели опытные участники Major из FlipSid3 Tactics — на турнире у команды Андрея Городенского не получилось вообще ничего. Три поражения в матчах с не самыми сильными соперниками дадут F3 огромное поле для размышлений о будущем команды.

Среди тех, кто еще не прошел во второй этап Major, хочется отметить легендарную Team EnVyUs, которая переживает не самые лучшие времена. За бортом рейса в Бостон оказались и Renegades, которые показывали симпатичную стрельбу по ходу турнира.

Еще участники

Тех же, кто прошел в New Legends Stage, уже сегодня ожидают серьезнейшие испытания. Теперь против них сразятся опытные участники Major, лучшие команды мира. Самым грозным соперником перед началом второго этапа аналитики называют бразильскую SK Gaming — топ-1 мирового рейтинга и однозначно лучшую пятерку 2017 года.

Среди «легенд» оказались также Astralis (Дания) и Fnatic (Швеция). Скандинавские команды по-разному провели 2017 год, но сейчас наверняка привели себя в форму и готовы дать отпор как молодым выскочкам из Восточной Европы, так и опытным командам, ранее вылетевшим из «легендарной восьмерки». Нам тоже есть за кого поболеть — статус чемпиона Major будут защищать

Gambit Esports. Пусть многие и говорят, что тот титул заработан не без доли удачи, а после турнира команда потеряла стержень в лице капитана, но «красные звезды» остаются очень серьезным соперником для любого коллектива и входят в число фаворитов.

В число легенд также входит польский состав российской организации Virtus.pro. Не секрет, что команда испытывает кризис, и даже финал EPICENTER началом новой вехи в истории «мишек» не стал. Но забывать о том, насколько опытна и как умеет удивлять «польская машина», точно не стоит.

Расписание

Матчи первого раунда стартуют сегодня в 18:00 по московскому времени. Напомним, для попадания в плей-офф команде нужно выиграть три игры.

Матчи 19 января:

18:00 — North (Дания) против Vega Squadron (Россия)

19:15 — Virtus.pro (Польша) против Quantum Bellator (Россия)

20:30 — BIG (Германия) против Team Liquid (США)

21:45 — Fnatic (Швеция) против FaZe Clan (Европа)

23:00 — Astrralis (Дания) против mousesports (Европа)

00:15 — Cloud 9 (США) против G2 (Франция)

01:30 — Gambit (Казахстан) против Na’Vi (Украина)

02:45 — SK Gaming (Бразилия) против Space Soldiers (Турция)

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