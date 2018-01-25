Сенсацией недели в мире киберспорта стал успех Quantum Bellator Fire; основанная в 2015 году российская команда начала данный турнир с открытых квалификаций среди тысяч других претендентов со всего мира. Неизвестная пятерка уверенно прошла отборочный этап, попала в финал CIS Minor, а на первом этапе Major вместо закономерных 0-3 внезапно показала яркую, агрессивную игру. Самая молодая команда чемпионата (средний возраст игроков — 21 год) смогла обойти EnVyUs и взять реванш у AVANGAR.

Дальше — больше; команда не стушевалась и этап New Legends Stage начала с двух побед, над Virtus.pro и действующими чемпионами мира Gambit. Третью, решающую победу россияне добыли со второй попытки: тягаться с легендарными G2 пока оказалось не по силам, а вот mousesports не смогли удержать солидное преимущество по счету 13:2 и уступили QB.Fire с результатом 14:16.

Российская команда получила статус Легенды (позволяет выступить на следующем Major), право сыграть на сцене и огромную порцию внимания со стороны сообщества и перспективных партнеров. Реализация этого очень важна, хотя на фоне завтрашнего четвертьфинала отходит на второй план — но все же очень хочется продолжать видеть молодую команду из СНГ на таком высоком уровне.

Жаль только, что помимо QB.Fire из русскоязычных команд в четвертьфинал прорвалась лишь Natus Vincere, причем команды встретятся в очном поединке. «Рожденные побеждать» оставили неоднозначное впечатление по ходу турнира — на первом этапе вскочили на подножку уходящего поезда, в пятом туре переиграв Liquid, а New Legends Stage начали с болезненного поражения от Gambit (5-16).

Тем не менее, когда украинскую пятерку уже приписали к аутсайдерам, ребята вдруг смогли выдать три мощных игры подряд — и пусть соперники были не самыми сильными, уверенность NaVi порадовала и фанатов, и специалистов. По крайней мере, «желто-черные» вновь стали легендами CS:GO. Легендами, которым предстоит еще очень много работы, чтобы по-настоящему вернуться в топ; но теперь это не кажется чем-то мифическим. Правда, о перспективах в плей-офф ELEGUAE Major специалисты пока предпочитают умолчать.

Шансы занять место в восьмерке лучших были и у двух других наших команд — и Vega Squadron, и Gambit Esports подошли к последнему туру с нейтральным результатом 2-2, но не смогли навязать борьбу соперникам и с разгромом вылетели, уступив слоты Fnatic и C9. Но рубить с плеча, оценивая форму ребят по последним играм, точно не стоит — та же Vega прошла большой путь от провала на предыдущем Major до 9-11 места, которое заняла сейчас. Хочется верить, что этот путь заканчивается не здесь.

Вместе с Gambit и Vega турнир покинули еще несколько ярких команд. Так, одна из самых успешных и самых стабильных пятерок мира Virtus.pro вылетела первой, потерпев три крупных поражения. Кризис в команде наметился давно, но такого провала от тех, кто еще год назад тут же, в Атланте, прошел в финал, не ожидали даже самые ярые скептики.

Оправданий такому фиаско ни сами VP, ни киберспортивные аналитики пока найти не могут. Команда просто не показала игры — стратегия раунда практически во всех случаях содержала ошибки или недомолвки, из-за чего крутую стрельбу игроки Virtus.pro показывали только в индивидуальном плане. Говорят, что из команды может уйти легендарный Виктор «TaZ» Войтас; пока, конечно, этот кейс из разряда слухов, но смены состава «мишкам» будет избежать очень и очень трудно.

Еще в плей-офф будет не хватать симпатичного многим датского CS: прошлогодние чемпионы Astralis и топ-10 мирового рейтинга North на двоих одержали лишь одну победу (и то в очном противостоянии). Специалисты уверены — синдромом неудач стал календарь обеих команд. Astralis не вовремя решились на эксперименты со сменой основного состава и ролей, а North просто не успели подготовиться к внезапным камбекам, как в последней игре с BIG.

Впрочем, и без этих коллективов финальная восьмерка перед матчами плей-офф выглядит очень ярко — мощные фавориты SK Gaming и G2, крепкие европейские команды FaZe Clan и Fnatic, темные (и не очень) лошадки в лице остальных коллективов. И пусть сама сетка выглядит весьма однозначно, но забывать о магии мейджоров ни специалистам, ни простым болельщикам не стоит.

Тем не менее, в победе G2 над Cloud 9 аналитики не сомневаются — полуфинал для «облаков» и американского CS:GO в целом кажется слишком чудесным даже для Major. А вот в превосходстве NaVI над QB.Fire до сих пор сомневаются — дуэль СНГ-коллективов может стать самым ярким четвертьфиналом ELEAGUE Major. Интересно будет также посмотреть на дерби европейских FaZe Clan и mousesports; перед плей-офф пару называют самой сложной для прогнозов.

Сражение за главный приз в размере полумиллиона долларов и титула чемпиона мира пройдет в Бостоне в течение трех дней, с 26 по 28 января. На русском языке ELEAGUE Major будет освещать студия StarLadderTV; начало эфира каждый день в 18:00 по московскому времени.