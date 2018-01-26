В 2018 году, по данным различных аналитических групп, уровень внимания к сфере компьютерных развлечений сохранит тенденцию к росту. Нам удалось поговорить с руководителем Effect Юрием Эрмантраутом — он успел поработать в крупных компаниях с участием государства и блогосфере, а в настоящие время занимается собственными проектами, один из которых — киберспортивная организация «нового поколения».

— Добрый вечер. Расскажите, как произошла ваша эффектная встреча с компьютерными играми? Как в голову человека вашего плана приходит идея о создании киберспортивного клуба?

— Добрый вечер! С компьютерными играми я познакомился, как и все — в юношестве посещал компьютерные клубы, играл в Counter-Strike, WarCraft. С киберспортом меня познакомил значительно позднее мой сосед кореец, мы вместе учились в Англии; он принимал участие в соревнованиях по DotA и StarCraft.

Идея о создании… я всегда с теплом относился к различным спортивным симуляторам, где нужно создавать проекты, набирать состав, готовить команду… Лет пять назад, мы с моим другом ехали на финал Лиги Чемпионов в Мадрид и всю дорогу мечтали о создании своей футбольной команды. В текущих реалиях киберспорт — это футбольная команда 2.0. Можно сказать, в какой-то мере мы исполнили мечту

— Первый состав по Dota 2 был собран осенью 2016 года. Как нашли составы? Не пугало ли отсутствие у большинства игроков профессионального опыта?

— В период старта проекта на сцене было очень мало профессиональных игроков, и никто не занимался начинающими игроками. Идея была в том, чтобы создать молодым талантам условия для развития — психолог, тренер, буткемп (командная база ). Мы не интересовались готовыми командами; просто составили список и протестировали более 50 игроков, собрав команду с нуля.

— В феврале 2017 был сделан огромный шаг вперед. Расскажи, как почти неизвестной организации удалось подписать самых перспективных свободных агентов в регионе?

— Ни одна команда никогда не останавливается в попытках усилиться, мы не исключение.Тогда нами была проделана огромная работа... Нам сложно было предлагать какие-то невероятные зарплаты, не имея сравнимого с лидерами региона бэкстейджа, но Effect смогли заинтересовать базой, которая парням из Rebels понравилась. Мы смогли предложить игрокам комфортные условия проживания, условия для регулярных тренировок, работу с психологом.

Сейчас два игрока того состава играют в Effect — это мидер Андрей Афонин и капитан, который сейчас перешел на позицию тренера.

— Оглядываясь назад — совет тем, кто хочет «войти в киберспорт»?

— Все зависит от целей, которые вы ставите перед собой. Если у тебя есть игрок, который может играть на мировом уровне, то вокруг него точно можно построить крепкую команду. Если такого игрока нет, то понадобится больше времени и сил, чтобы собрать топ-состав — год-полтора. Гораздо эффективнее использовать трансферы, тогда этого же результата можно достичь за меньший срок.

— И это вам вполне удалось — новый состав уже выиграл путевку на ESL One Katowice 2018. За счет чего команда получила путевку на один из важнейших турниров сезона с миллионным призовым фондом?

— На последних сборах мы возлагали большие надежды на дисциплину. Знаете, адмирал Макрейвен говорил: «Если хотите изменить мир, начните с малого: научитесь заправлять постель». Мы сделали ставку на дисциплину: начали с той самой заправки постелей, а закончили выходом на крупный турнир. Теперь планы — не сбавлять обороты!

— Немного о изменениях в составе. Maden в третий раз вошел в состав команды...

— Да. Он был в самом первом составе, а затем мы привлекали его на квалификации к The International этим летом. Игорь — отличный игрок, очень серьезно относится к подготовке и много играет. Как оказалось, его прежняя роль керри не совсем ему подходит; сейчас вместе с тренером ArsZeeqq он нашел себя в качестве саппорта. На этой позиции, которую мы вместе смогли подобрать, Игорь способен добиться прекрасных результатов.

— Перейдем к внутренним делам команды. Насколько это трудный процесс - найти постоянного спонсора? Как выглядит рынок в СНГ?

— Это рабочий процесс в любом спортивном клубе, тут нет ничего особенного. В СНГ-киберспорт идут инвесторы, которые легко общаются с его аудиторией: производители компьютерной техники и комплектующих, программного обеспечения.

Со временем в СНГ появляются новые сторонние партнеры, сфера чуть расширяется. Не так давно один известный мобильный оператор купил киберспортивный клуб; по моей информации, сумма сделки составила несколько миллионов долларов.

— А в мире?

— В Америке каждого спортсмена выкупает баскетбольная или футбольная франшиза. Complexity (американская организация), у которых почти ничего нет, в ноябре купили боссы Dallas Cowboys. Количество инвесторов — в том числе по сравнению с СНГ — очень серьезно растет и в Северной Америке, и в Европе.

Осенью я был в Лас-Вегасе на выступлении Мэджика Джонсона, и он был крайне доволен тем фактом, что в свое время вложился в киберспортивную команду Liquid, которую до сих пор поддерживает и рассматривает в одном ряду с другими своими спортивными проектами.

— Почему в российском киберспорте у спортивных брендов не получается? Футбольный клуб Анжи, Спартак — не лучшие примеры вложения.

— Во-первых, «Спартак», о котором вы спрашиваете — это не известный всем футбольный клуб, а спортивное общество. Я не знаю, какая у них инфраструктура. И в Анжи — они не сами этим занимались, а отдельная команда ребят. Поэтому я не могу сказать, что какой-то спортивный бренд в полном объеме «зашел» на киберспортивный рынок СНГ. Хотя у спортивных клубов есть огромное преимущество перед киберспортивными, и такая возможность есть.

— Анжи, кстати прославились еще и своей трансферной политикой, бесплатно забрав игроков команды Comanche, а потом и игрока Effect Вадима «Sedoy» Мусорина. Неужели с контрактами и трансферными соглашениями в киберспорте до сих пор такая проблема?

— Могу говорить только за нашу команду - с Вадимом у нас был полноценный контракт. Но с нами даже не вели переговоры — ребята просто зарегистрировали его в своей команде на официальном сайте Valve.

Проблема в том, что у нас нет юридических взаимоотношений с клубом Анжи, только с игроком Sedoy. Мы можем требовать компенсацию только с него, но уничтожать карьеру игрока — пусть даже Вадим поступил неправильно и с юридической, и с этической точки зрения — не хотелось. Мы пошли ему навстречу и расторгли контракт. Другой вопрос в компетенции организации Анжи; они знали про действующее соглашение, но все равно поступили так.

— И как с этим бороться?

— Юридически мы можем требовать компенсацию только с игрока. Даже среди постоянных клубов действуют только негласные договоренности, хотя в целом киберспортивные команды с уважением относятся к контрактам.

В киберспорте пока нет регулирующего органа, как FIFA в футболе, которая могла бы наложить санкции на игроков или команду, не соблюдающие условия контрактов.

— Какой аспект формирования команды требует больше трудозатрат? Что сложнее при создании киберспортивного клуба «с нуля» — собрать и развивать боевой состав или грамотно выстроить внутреннюю кухню? Почему?

— Состав — это, безусловно, важно, потому что на него смотрят в первую очередь. В то же время развитие самого проекта, внутреннее состояние клуба очень влияет на имидж команды, на спортивные результаты игроков. Я бы сказал, что это две стороны одной медали.

— Совсем недавно в киберспорте появилось понимание, что команда — теперь не просто пять человек. Расскажи, сколько человек задействовано в Effect.

— Недавно у нас появился хороший тренер, один из лучших в регионе. В работе с командой задействованы менеджер, повар, психолог и даже массажист. Мы также время от времени привлекаем других людей, например, диетолога. Каждый из этих специалистов очень важен для развития команды; спросите у самих игроков, насколько им помогают те же занятия с психологом.

Кроме того, у нас есть команда, работающая в социальных сетях - ВКонтакте, в Twitter, на сайте и других площадках. Инструменты работы с коммьюнити очень важны для любого киберспортивного клуба в 2018 году.

— Интересно, что обычно киберспортивные организации подписывают составы больше, чем по одной дисциплине; на текущей СНГ-сцене, например, случай Effect чуть ли уникальный. Почему у Effect все еще один состав?

— Разумеется, у нас есть планы по расширению клуба. Но прежде чем мы будем открывать другие подразделения, нужно сосредоточиться на развитии организации и уже имеющегося состава по Dota 2. Мы намерены и дальше расти как клуб, перед командой же стоит задача пробиваться на турниры серии Pro Circuit и набирать рейтинговые очки.

— Несколько финальных слов, пожеланий киберспортивному сообществу.

— Всем больших побед, получайте максимум удовольствия от игр любимой команды.