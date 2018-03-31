Уже завтра в стенах киберспортивной арены Riot Games пройдет финал Континентальной Лиги по League Of Legends. Лицом к лицу в рамках решающего матча встретятся Gambit и ROX.

Перед началом весеннего сплита в последних верили далеко не все. Вечный неудачник Лиги в очередной раз собрал довольно амбициозный, но вместе с тем очень опасный состав. Трудно было поверить, что пара «вечно перспективных» Ekka и Gadget сработается с талантливым немцем Riddem и необычной связкой Zanzarah и Wendelbo. Да, у парней был шанс выстрелить — но наравне с таким же шансом развалиться прямо по ходу сезона. Причем в нашем регионе намного чаще наблюдается второе.

Но все получилось. За ROX было действительно приятно наблюдать, а сами ребята почувствовали нить игры и с самого начала не дали Gambit уйти в отрыв, завершив сезон с идентичной статистикой 12-2. Все звенья сработали так, как это было нужно команде; несомненно, в случившемся есть заслуга и самих игроков, и тренерского штаба, который многие называли одним из сильнейших в Лиге.

Напротив «выскочек» из ROX — легендарные Gambit. Чемпионы прошлого лета сделали всего одну замену (Lodik вместо Blasting) и провели отличную внутреннюю работу, что позволило им удержать позицию лидера в рамках весеннего сезона. Наличие конкурента в борьбе за первое место «красных», кажется, совсем не смутило — Gambit Esports не дрогнули ни на тай-брейке, ни в полуфинале (уверенные 3:0).

Может показаться, что нас ожидает односторонний финал — даже столь яркому коллективу, как ROX, справиться с мощью «красной звезды» будет очень трудно. Все разговоры про шатающийся под фаворитом трон, глядя на матч-ап, стоило бы отмести. Пока одни уверенно проходят полуфинал, другим приходится дважды отыгрываться — и выходить в решающий матч скорее вопреки.

Тех же букмекеров шикарная игра и 12-2 от ROX в «регулярке» не убеждают. На победу Gambit дают не более 1.20, коэффициент победы же оппонента не опускается ниже четырех.

Даже статистика, которая на сей раз предпочитает умалчивать о преимуществе какого-либо из финалистов, не убеждает сообщество в равном противостоянии — у Gambit больше опыта, фанатов и даже перспектив на мировой арене. По оценкам LoL Esports, «красные» незначительно превосходят соперника в драфте, в поздней игре, в механическом отыгрыше и даже в умении возвращаться в игру. В активе ROX лишь ранняя игра и командное взаимодействие.

Только вот сослагательное наклонение в прошлом абзаце поставлено не случайно — как показывает практика, магия, хоть и в рамках отдельно взятого матча, все же существует. Иначе трудно объяснить и волшебный камбек от ANX против Vega с 0:2 (Лето 2016), и сложнейшую победу Virtus.pro (Весна 2017), и невероятное сопротивление M19 в прошлом финале с Gambit.

Потому ход завтрашнего матча может пойти как угодно. Тем более, что стиль команд соответствует идеальному противостоянию: если Gambit Esports начинают оказывать давление с первых минут, то ROX предпочитают реализовывать пик в миттельшпиле, после стадии раннего фарма.

Любопытно будет взглянуть и нанекоторые игровые противостояния. К примеру, в лесу встретятся легендарные Diamondprox и Zanzarah, а одним из победителей «континенталки», так или иначе, станет дебютант LCL — либо Lodik из Gambit, либо Gadget из ROX.

Как и обычно, российский офис Riot Games подготовил зрителям немало сюрпризов — кроме непосредственно самого красочного финала. Специально к решающему матчу были запущены сразу несколько крутых конкурсов и уникальная площадка LIVE.Портал, признанная одной из самых успешных попыток создания виртуального стадиона.

Внимание к финалу СНГ-региона, как и всегда, колоссальное. Победитель, напомним, кроме двух миллионов рублей получит еще и путевку на Mid Season Invitational 2018, который состоится в первой половине мая в Париже и Берлине. Русскоязычные команды всегда могут преподнести сюрпризы: последний раз об этом напоминали ANX полтора года назад, но новый чемпион наверняка будет сверхмотивирован.

В любом случае, все это ждет одну из команд после. Завтра же Gambit и ROX покажут лучшую League Of Legends в СНГ — и на это действительно стоит посмотреть.

Матч состоится 1 апреля в 16:00, трансляции пройдут на крупнейшей стриминговой платформе Twitch и в социальной сети ВКонтакте.