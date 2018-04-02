Пока вы рассказывали друзьям про белую спину и шнурки, дотеры обсуждали сумасшедшие игры на DAC и не верили в уход v1lat с RuHub.

Помощник, играющий в Доту вместо тебя

В Twitter известного журналиста Викрима Редди, который напрямую работает с Valve и раньше других публикует новости об изменениях в Dota 2, вчера появилась информация, касающаяся обновления системы Dota Plus. Первое из нововведений не выглядело чем-то особенным: помощник Dota 2 Assistant теперь должен был подсказывать игрокам в ходе тимфайта. Лишь второй пункт заставил подписчиков Викрима взглянуть на календарь — подписчики сервиса Дота Плюс теперь якобы могли отлучиться по делам прямо во время игры, а Assistant продолжил бы игру вместо них.

Вредные советы от DOTABUFF

Сервис статистики DotaBuff тоже не смог пройти мимо праздника 1 апреля. Авторы портала выпустили серию советов по заветам Григорий Остера; в частности, наши коллеги предложили игрокам почаще пикать Techies, максимально использовать чат после смерти союзника и ни в коем случае не носить с собой телепорт.

Среди других советов оказались пожелания покупать побольше вардов, но ни в коем случае не ставить их, и в 100% случаев нажимать кнопку «Случайный герой», если ваш пик — последний. Остается только надеяться, что игроки поняли шутку и не будут пользоваться подсказками авторитетного портала.

Natus Vincere меняют состав

После серии неудач такого исхода событий ждут многие — неудивительно, что 1 апреля сразу несколько источников заявили о переменах в стане «рожденных побеждать». Сразу три крупных сообщества ВКонтакте рассказали о том, что NaVi покинет мидер команды Данил «Dendi» Ишутин. Другие писали, будто звезда команды перейдет на пятую позицию, а место мидера займет Resolut1on.

Среди других отметился киберспортивный кастер Алексей «Lex» Филиппов, который воспользовался внешним сходством с мидером Liquid Амером «Miracle» аль-Баркави и, сменив подпись в Twitter, объявил о собственном переходе в Natus Vincere. Отметим, что на розыгрыш повелись не только подписчики Алексея, но и администраторы крупных сообществ ВКонтакте.

v1lat покидает RuHub

Даже человеку, хорошо знакомому с внутренней кухней отечественного киберспорта, могло показаться, что новость от холдинга Esforce — всего лишь очередной розыгрыш. Комментатор Dota 2 Виталий «v1lat» Волочай и Андрей «x3m4eg» Григорьев несколько лет назад стояли у истоков студии RuHub, и поверить в их уход из студии не то что первого апреля — в любой другой день поверить было очень сложно.

Но чем больше появлялось информации, тем меньше оставалось сомнений; это действительно правда. Виталий действительно покидает созданную им самим киберспортивную студию, которая за три года успела прочно занять лидирующую позицию на основных направлениях в русскоязычном сообществе. Сам v1lat отметил, что будет комментировать плей-офф DAC 2018 и не против работы на EPICENTER, если организаторы пригласят его, но также открыт для новых предложений.

Так как из-за реформирования студии был закрыт киевский офис, то я не могу больше выполнять много постоянной работы. То есть, я могу удаленно комментировать, но не могу снимать постоянный контент для YouTube, а частые поездки в Москву, учитывая трудности в транспортном сообщении между Украиной и Россией, просто отнимают слишком много времени. Я бы хотел больше времени проводить с семьей и полноценно работать Виталий «v1lat» Волочай

Интересно, что некоторые издания все же умудрились использовать данный инфоповод как шутку — вечером в Сети стали появляться сообщения о переходе Виталия и Андрея в студию StarLadder. Позднее v1lat опроверг эту информацию.

Как правильно сидеть на Reddit

На крупнейшем игровом форуме к 1 апреля подготовились лучше всего — создали целый портал, наполненный фирменными шутками и мемами. Авторы явно преследовали цель высмеять платный сервис Dota Plus, добавленный в игру чуть менее месяца назад.

И «под горячую руку» попалось все, что угодно — популярные в коммьюнити игроки Arteezy и EternaLEnVy, а также шоумен SirActionSlacks (его реплики предлагалось добавить в игру). По слокам разработчиков, сервис Reddit Minus поможет вам лучше чувствовать себя на форуме, проявлять чудеса остроумия и правильно копипастить.

?

Знак, которым второй год подряд ограничиваются разработчики Dota 2 в своем стремлении поддержать тренд Первого апреля. Как и в прошлом году, при добивании своих крипов вместо восклицательного знака над добитым союзником всплывает вопросительный; будто символизируя количество усилий, уделяемых игре в последнее время.

Первоапрельские игры

Понятно, что киберспортсмены и не думали шутить — но некоторые сражения и впрямь соответствовали духу праздника. Например, на DAC 2018 Effect и paiN в матче престижа (у обеих команд было 0-6 и 0% шансов на продолжение борьбы) устроили фид-фест, в котором победили бразильцы; после трех проиграных «в ноль» файтов они просто ливнули из игры.

Другим украшением супертурнира по Dota 2 стал матч лидеров, Virtus.pro и Secret. Руководители RuHub будто заранее знали, что команды не только отметятся удивительными пиками, но и будут играть почти полтора часа в ничего не значащем матче — и позвали комментировать того самого Dendi и знатока сверхзатяжных игр GodHunt.

Первого апреля на киберспортивных аренах творились совершенно невообразимые вещи — Vega неожиданно взяла реванш над NaVi в Dota и завоевала путевку в Таиланд (на турнир), Gambit за полтора часа выиграли финал Континентальной Лиги, а СНГ-команда CIS Hope точно также не оставила шансов опытным Young and Beautiful в рамках европейского дивизиона Overwatch Contenders.

Кажется, киберспортсменам тоже не хватало первоапрельских шуток — впрочем, сказать, что День дурака 2018 оказался скучным и обыденным, язык не поворачивается.