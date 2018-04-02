Киберспорт приравняли к футболу, а теперь хотят ввести наравне с другими дисциплинами в школьную программу. И это уже не кажется безумием.

Киберспорт на Олимпиаде – это реально?

Почти два года назад, в июне 2016-го, в России стало на один вид спорта больше – официальный статус получил киберспорт. Наша страна стала одной из первых в мире, решившихся на этот шаг. И уже сейчас на полном серьезе обсуждается возможность включения киберспорта в программу Олимпиады. Для многих это все еще звучит дико, и пока эти перспективы отдаленные. Но очень реалистичные – традиционные виды спорта теряют зрителей и спонсоров, а новые (в первую очередь вируальные) только набирают обороты. И если МОК хочет и через 30-50 лет иметь международный вес, ему придется прибегнуть к масштабным изменениям.

За рубежом уже существующие тематические телеканалы о киберспорте, которые заполняют свою сетку вещания контентом в формате 24/7, то есть круглые сутки без остановки, и имеют очень высокие рейтинги, поскольку их аудитория сверхлояльна и готова смотреть шоу много часов подряд. Отсюда большие спонсоры (главным образом производители технологической продукции, но не только) и высокие доходы.

Мировой рынок киберспорта с каждым годом растет и в самое ближайшее время обещает преодолеть отметку в $1млрд. Об этом рассказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в рамках парламентских слушаний, проведенных 2 апреля комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в целях развития законодательства в данной сфере.

Их участниками стали многие видные представители, так или иначе связанные с данной тематикой – киберспортсмен, руководитель Федерации киберспорта, разработчики компьютерных игр (Wargaming),представители других интеллектуальных видов спорта (как, например, шашки, в которые, что принципиально важно в данной ситуации, также можно играть удаленно) и многие-многие другие. При том, что каждому выступающему отводилось не более семи минут, слушания продлились три часа и были завершены только из-за требований регламента.

Компьютер – школьный спортивный инвентарь?

Этот текст опубликован в интернете, поэтому вряд ли кому-то из читателей требуется пояснять, но на всякий случай: киберспорт – это вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе видеоигр. При этом не каждая видеоигра может быть признана киберспортом. Для этого требуется соответствовать некоторым логичным требованиям – игра не должна быть сюжетной историей (условной бродилкой), позволять всем участникам иметь равные шансы на старте и т.д. То есть критериев вроде «меньше крови, чтобы детишки не стали садистами» там нет. Все адекватно.

Более того, участники слушаний активно сражались и с другими мифами: о том, что киберспортсмены – это тощие очкарики, чей лучший друг это компьютерная мышка; о том, что киберспортсмены проводят слишком много времени за компьютером (напротив, они играют в видеоигры по часам, тогда как простые геймеры сутки напролет); о том, что видеоигры вызывают больше агрессии, чем «натуральные» виды спорта.

Конечно, с тем, что киберспорт будет набирать популярность семимильными шагами, никто не спорит, но по-прежнему остается актуальной дискуссия о том, является ли он видом спорта. Более года шли ожесточенные дискуссии на эту тему, и в конце концов было доказано – да, киберспортсмен должен обладать всеми теми же навыками, что и спортсмены других видов спорта: скоростью принятия решений, умением выдерживать сумасшедший стресс на протяжении нескольких часов и хорошую физическую подготовку, потому что, как показывает практика, выматывает не хуже легкоатлетических дисциплин.

Однако с фактом переноса киберспорта в юридическую плоскость, как и следовало ожидать, возникло множество сложностей. Например, профессиональным спортсменом можно стать только с 14 лет, тогда как многие игры носят ограничение «18+». Или – проводить профессиональные соревнования можно только на территории лицензированных спортивных площадок, которые в данный момент создаются под совершенно иные требования, нежели те, которые требуются киберспортсменом. Что логично. Зачем, грубо говоря, теннисному корту три десятка розеток?

А уж идея продвижения киберспорта в школах, которую активно лоббировали многие участники, приводит к еще большим юридическим коллизиям. Ведь школа, по закону, не может тратить на компьютеры более 20 тыс. рублей, тогда как ПК для киберспорта стоят в разы дороже. И это при том, что в России не в каждой школе есть не то что компьютерный класс, а вообще интернет! И непонятно, по какой статье проводить такие компьютеры – теперь это спортивный инвентарь?

В общем, вопросов много, и все они сложные, многослойные и многогранные. Законодательная инициатива только реагирует на изменения в обществе, но почти никогда не предугадывает их, поэтому до сей поры киберспорт в России развивался самостоятельно. И был очень успешен на международной арене. Например, российская команда Virtus.proпрямо сейчас является лидером мирового зачета по игре в Dota 2. Причем, с очень солидным отрывом. Заметные результаты у россиян и в других дисциплинах.

Зачем киберспорту помощь государства?

Все дело в том, что напрямую никакой помощи им от государства не требуется (они экономически абсолютно самостоятельны), однако без официальной помощи государства сложно создать систему по подготовке кадров в масштабах всей страны. Как отмечали представители Virtus.pro, в тех странах, где киберспорт развит (например, Китай), у команд мощнейшая «подпитка снизу» - игроков там действительно очень много. В том числе и для этого хотят внедрить киберспорт в школы. Но не только.

Главное в киберспорте, что подчеркивают многие участники слушаний, это то, что он объединяет абсолютно разных людей – по полу и возрасту, социальному статусу и доходу, национальности и политическим взглядам. Многие команды интернациональны по составу участников. Например, в составе того же Virtus.pro запросто играют вместе украинцы и россияне, в то время как в футболе ФИФА и УЕФА разводит эти страны по разным корзинам, а члены украинской делегации отказываются приезжать на конгресс ФИФА в Москву, хотя на нем будет решаться важнейший вопрос выборов страны-хозяйки ЧМ-2026. Киберспорт аполитичен и для профессионалов и зрителей является важнейшим фактором социализации.

А для многих людей с ограниченными возможностями киберспорт – вообще единственное окно в мир. Теперь оно может стать полноценной возможностью проявить себя и на равных посоревноваться с остальными участниками, что не возможно в условном профессиональном футболе.

Не говоря уже о том, что в масштабах нашей необъятной родины есть множество небольших городов и деревень, где нет стадионов и спортивных комплексов. Даже в относительно больших казалось бы благополучных городах на окраинах люди совсем не фитнесом занимаются. Уж лучше пусть они профессионально лупцуют виртуальных врагов на экране, чем, скажем так, ищут приключений по подворотням. А что может быть более универсальным средством, доступным так или иначе практически каждому, если не компьютер или игровая консоль?

О роли государства: предостережение и пожелание

Что во всей этой истории смущает, так это внимание государства. В российском киберспорте дела обстоят на данный момент лучше, чем в любом другом виде спорта, которыми государство управляет уже много лет. За исключением, может быть, фигурного катания. И тот факт, что государство возьмет эту сферу под контроль со своими правилами и законами, федерациями и сборными, совсем не гарантирует нам высокий результат на международной арене. Потому что – есть опасение, – на место сегодняшний искренних энтузиастов придут назначенные чиновники. Очень хочется, чтобы этого не случилось.

Для того, чтобы эффективно развивать данную индустрию на государственном уровне, следует действовать аккуратно и вдумчиво, ведь задачи строить с нуля не стоит – требуется лишь совершить апгрейд уже имеющегося имущества. И тогда есть вероятность, что еще при нашей жизни мы увидим, как наши киберспортсмены сметают все комплекты медалей на летней Олимпиаде где-нибудь в Шанхае.

P.S. Резолюция по итогам слушаний будет окончательно сформулирована и опубликована в течение двух-трех недель.