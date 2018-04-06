Утром Virtus.pro попытаются сдержать Paparazi, который сегодня заставил говорить о себе весь мир. Вновь. Кто это и почему он так опасен?

Любителям киберспорта в Америке, Европе и СНГ всегда сложно вникать в реалии сферы в Китае. Без какого-то расизма — на Западе всегда уважали уровень игры команд из Поднебесной, но с учетом специфики региона (несмотря на все усилия, Китай продолжает оставаться закрытым сообществом во многих моментах, в том числе и в киберспорте) выявить отдельных героев с красивой историей и привлекающим внутренним миром. Ни англоязычных стримов, ни ярких интервью, ни других способов общения с коммьюнити у игроков из Китая нет.

Потому неудивительно, что даже о самых харизматичных дотерах Поднебесной у нас говорят мало. Гораздо эффективнее выглядят те, кто может привлечь внимание своей игрой — так, сегодня Чжан «Paparazi» Чэньчжун второй год подряд выиграл чемпионат «1 на 1» в рамках Dota 2 Asia Championships 2018. И в очередной раз заставил вспомнить, что он продолжает оставаться одним из лучших игроков мира.

И дело даже не в том, что Paparazi второй год подряд оставил за спиной лучших мидеров мира (при том, что сам Чжан играет на позиции керри). Да, переиграть легендарных Sylar и Somnus M, а также MidOne дорогого стоит — но надо понимать, что специалисты ценят 21-летнего китайца совсем не за это. А за что?

Профессиональную карьеру Чжан начал чуть меньше трех лет назад в малоизвестном коллективе Immortal Magneto Gaming, а затем перешел в FanTuan; однако уже там заставил Китай (и весь мир) говорить о себе. Несколько месяцев подряд Paparazi возглавлял таблицу одиночного рейтинга, а в январе стал первым китайцем, достигшим отметки 8000 MMR.

В этот день игроку повезло дважды — 20 января 2016 года девятнадцатилетний Чжан подписывает контракт с Invictus Gaming, получив приглашение сразу в основной состав команды. Уже тогда о новом китайском таланте начали говорить и на Западе, но оправдать кредит доверия коммьюнити у Чжана Чэньчжуна не получилось. После первого же турнира игрока сослали в молодежный состав — IG.Vitality, но и тот коллектив не знал побед до конца сезона.

Но к лету ребята заиграли. Наладили взаимодействие опытный super и молодой dogf1ghts, InJuly «нащупал» своих лучших героев и приблизился к своему пику. Кроме того, коллектив стал играть на своего керри без ущерба другим ролям; Paparazi получил свободу действий и в творческом полете повел команду вперед. IG.Vitality выиграли H-Cup Season 7 и отборочные на Pro Gamer League, но вот на главный турнир — The International 2016 — отобраться не смогли. В решающем матче за выход в плей-офф квалификации у молодой команды сдали нервы; а у кого бы не сдали, когда напротив Sylar, rOtk и BurNing?

Огромное чудо, что тот состав IG.Vitality оставили нетронутым на следующий сезон. Удивительно (если только это не рука мудрого тренера), как талантливых игроков фарм-клуба не перетащили в первый состав; еще более удивительно, что в самом ростере заменили только мидера. Обычно все по-другому — крупные организации не церемонятся с молодежными командами, тем более с неудачниками в преддверии нового сезона. Но что-то заставило менеджмент Invictus Gaming передумать. Что-то, без чего мы могли и не узнать о таланте Paparazi.

Сезон 2016/17 IG.Vitality начали в ударном темпе. Так, на первой же квалификации команда выиграла шесть карт из семи и с первого места вышла на MDL, а через три дня одержали победу и на отборочных WCA 2016. Кстати, оставив за спиной NewBee. Впрочем, на Западе этого почти не заметили — на Boston Major ребята ехали в ранге аутсайдеров.

Взглянув на ситуацию теперь, спустя полтора года, совсем не кажется, что Virtus.pro в первом раунде повезло с жеребьевкой. Совсем не кажется, что «мишки» едва-едва одолели главного аутсайдера мейджор-турнира.

Конечно, сам факт попадания команды на турнир такого уровня — уже успех. Но вот после победы на квалификации IG.Vitality будто перебежала дорогу черная кошка. Оба саппорта не получили визы и были заменены (хотя некоторые до сих пор считают это скорее усилением), а на самом мейджоре второму составу Invictus Gaming не повезло с жеребьевкой — достаточно вспомнить VP и группу с обоими финалистами турнира.

В итоге даже вылет команды в первом раунде заставил вновь говорить о IG.Vitality и Paparazi. Несмотря на то, что свой ход сделал Sccc — а он играл в NewBee, которые вышли на лидирующую позицию в Китае — на Чжана стали обращать внимание многие специалисты и даже часть болельщиков. Тем более, что через несколько дней они вернулись домой и выиграли World Cyber Arena 2016. Кстати, уже в основном составе.

С тех пор Paparazi боялись — и в Китае, и на мировых турнирах, куда команда раз за разом удивительным образом пробивалась. Порой все пять запретов на стадии драфта были посвящены именно керри IG.Vitality; но даже тогда капитан находил Чжану героя, на котором он становится самым опасным на карте.

После The International 2017 стало ясно, что участие на подобных турнирах для этой команды — уже максимум. Paparazi перешел в Vici Gaming; не самый сильный, но довольно боевой состав, который смог занять свою нишу в числе лидеров сезона Pro Circuit. IG пытались подыскать нового керри, но с другими такого же понимания dogf1ghts и InJuly почему-то так и не нашли.

Сейчас, через полгода после трансфера, Чжан «Paparazi» Чэньчжун становится одним из тех, кто ведет китайскую Доту вперед. Завтра утром он сыграет с Virtus.pro в борьбе за топ-4 DAC и квалификационные очки. Задача сложная и почти невыполнимая — как и тогда, в Бостоне. Но и тот, и одновременно совсем другой Paparazi.

Paparazi явно тянет новый коллектив вверх. Спустя месяц после анонса Vici заработали первые очки, попав в финал Dota PIT League. Через два — оказались вторыми на Perfect World Masters. Команда продолжает расти, а тиммейты позволяют Чжану раскрываться на 100%. Задор, понимание игры и талант способен усилить разве что опыт, который 21-летний керри получает на каждом турнире; получает и, в отличие от многих, грамотно использует.

Поражает и универсальность Чжана — через несколько часов ArtStyle и Solo предстоит сложнейшая задачка про баны. Paparazi в этом сезоне отлично играет и на сигнатурных Gyrocopter с Juggernaut, и на совсем неожиданных героях, вроде Outworld Devourer и Monkey King. Опыт игры против команд мирового уровня же позволяет китайцу с каждым разом все успешнее разгадывать ганги противника и эффективнее выбирать места для фарма.

Может, правда, и не получиться. VP сейчас очень сильны, к тому ж раздосадованы поражением от Liquid и жаждут реванша. Кроме того, игра будет сыграна в best-of-1, а шансы от этого скорее уравниваются. Но и поражение не станет для VG и Paparazi лично катастрофой. В конце концов, четный по счету The International должна выиграть именно команда из Поднебесной; и форма керри Vici Gaming внушает доверие не только болельщикам команды, но и специалистам. И что бы ни случилось в Канаде, перед новым сезоном Paparazi уже на правах звезды первой величины сможет выбрать ту команду, какую пожелает.