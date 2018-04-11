Разбираемся, кто такие Grubie и за что их пригласили в Natus Vincere.

В «кулуарах» киберспортивного мира подобный трансфер обсуждался, стоит признаться, давно. Даже простые зрители турниров по новой киберспортивной дисциплине PlayerUnknown’s Battlegrounds были уверены — такую команду просто не могут пропустить скауты NaVi или Virtus.pro. Квартет Grubie появился на киберспортивной карте в начале января и сразу высоко задрал планку; пожалуй, даже слишком высоко для других СНГ-команд.

В конце января «грубые» с легкостью прошли открытые квалификации на Intel Extreme Masters XII, поделив первое место с бессменными лидерами русскоязычного PUBG, командой AVANGAR. Правда, в закрытых отборочных ребята не смогли показать такую же яркую игру, но даже седьмое место среди признанных лидеров европейского региона — прекрасный старт для микса из России.

После этого Grubie безоговорочно стали вторым номером в СНГ; ребята крайне редко уступали даже ярким Vega Squadron, не говоря уже о других коллективах, подписанных известными клубами (Team Empire, pro100, Team Spirit). Четверка россиян уверенно выступала на онлайн-лигах и побеждала на шоу-турнирах, а в середине февраля выиграла путевку на LAN-турнир от студии PGL.

Без потерь, правда, не обошлось; спустя неделю коллектив покинул капитан Тарас «Snoopykx» Безязычный, и к чемпионату в Румынии ребята готовились уже с заменой — друзья из AVANGAR предложили помощь 0nuqtive. С тех пор состав выступал без четвертого основного игрока, а место Алексея Труфанова после турнира занял другой представитель AVANGAR, Draynis.

Однако даже чехарда в составе не помешала коллективу прогрессировать по ходу сезона. На том самом PGL Spring Invitational «грубые» заняли второе место, лидируя на протяжении всего турнира и проиграв в итоговом зачете лишь 15 очков американской Ghost. Ожидаемая радость от потрясающего выступления превратилась в горькое разочарование — хотя всем было понятно, что Grubie уже прыгнули выше головы.

Таким образом, российский микс стал главным открытием квартала не только в PUBG, но и в СНГ-киберспорте в целом. Логично, что ребята претендовали на контракт с топ-организацией мирового уровня, но NaVi и VP долго молчали; с первых дней взлета игры в жанре «королевской битвы» менеджеры обеих команд скептически оценивали ее потенциал в качестве киберспортивной дисциплины. Первыми решились NaVi.

Мы долгое время присматривались к PUBG, так как игра очень успешна коммерчески, но до конца не был понятен ее киберспортивный потенциал. Когда же мы увидели, что в дисциплину вошли большие клубы, а также появилась весьма серьезная турнирная экосистема с такими весомыми игроками индустрии, как PGL и ESL, сомнений не осталось и вовсе. Евгений Золотарёв, CEO Natus Vincere

Надо отметить, что каждый из «грубых» уже успел засветиться в узких кругах и обзавестись личной аудиторией, что порой играет важную роль в стане «рожденных побеждать». Стиль команды в данный момент тоже больше подходит именно ярким NaVi, чем академичным Virtus.pro.

Не стоит забывать и о том, что один из игроков Иван «ubah» Капустин когда-то уже представлял желто-черные знамена. Было это два года назад… в дисциплине Dota 2. Иван давно снискал славу среди СНГ-дотеров за хороший скилл и трудолюбие. В 2015 году он впервые попал на про-сцену, где выступал около двух лет. За Vega Squadron, за HellRaisers, за Team Empire и Power Rangers, а еще — игроком замены за NaVi, причем довольно неплохо.

Однако раскрыться полностью у Ивана так и не получилось; перейти из разряда молодых и перспективных в звезды СНГ-доты оказалось слишком сложно. В 2016 году ubah перешел сначала на позицию тренера, а затем и вовсе забросил Dota 2.

Я просто перестал получать удовольствие от этой игры и понял, что не дотягиваю до уровня профессионала, хотя некоторые коллективы и давали мне шансы. Но я их не использовал. Иван «ubah» Капустин, игрок Natus Vincere

С появлением PUBG Иван вновь дал знать о себе — сначала появлялся на стримах, затем играл на замене в топовых командах, а после вошел в состав Grubie, где стал одной из главных звезд.

А вот капитан и создатель «грубых» Вадим «POKAMOLODOY» Ульшин, как и многие «пубгеры», начинал с шутеров. Первой онлайн-стрелялкой 21-летнего новичка NaVi стала BF2, после чего Вадим полноценно погрузился в мир компьютерных игр.

На дебютном LAN-чемпионате по PUBG от ESL игрок выступал в открытых квалификациях в Кельне вместе с нынешним капитаном AVANGAR MuMiNo. И пусть первый турнирный опыт оказался неудачным, дружба Вадима и Жана оказалась крепкой: «молодой» появлялся на стримах последнего и даже был игроком замены в AVANGAR, но в итоге принял решение создать собственную команду по PUBG.

Как и его капитан, Дмитрий «Shade1» Рощин уже сейчас — один из самых известных стримеров PlayerUnknown’s Battlegrounds в русскоязычном сообществе. Кроме очевидно высокого скилла и понимания игры, Дмитрия отличает еще и великолепная координация с капитаном — Shade1 и POKAMOLODOY прекрасно выступают в режиме дуо, регулярно пополняя свой актив трофеями и призовыми соревнований среди дуэтов.

Последний же игрок «рожденных побеждать» определился всего несколько дней назад. Новость об уходе Святослава «Drainys» Комиссарова из AVANGAR, с которыми он выиграл Intel Extreme Masters, для многих стала шоком; даже несмотря на провал команды в Киеве (StarLadder Invitational квартет завершил на седьмом месте) и стримы, которые все чаще становились личными, а не командными.

Не могу ответить сейчас на этот вопрос... [об уходе из AVANGAR] Могу сказать, что все протекало дружелюбно. Конфликты и ссоры не являются причиной ухода — их просто не было. А тут совпал момент, когда у нас не сложилось с AVANGAR, а у «грубых» нет 4-го на [турнир] GLL. Святослав «Drainys» Комиссаров, игрок Natus Vincere

Но то, что в качестве новой команды Святослав выбрал Grubie, вполне логично. Россиянин уже выступал за «грубых» как игрок замены, отлично знаком со всеми ребятами и быстро понял игровой стиль, который чуть схож с темпом AVANGAR. Нельзя не отметить и то, что Draynis наверняка знал о подписании контрактов с Natus Vincere, хотя решающим факторов в вопросе перехода вряд ли стали именно деньги или известный тег.

В любом случае, стоит порадоваться — талантливая СНГ-команда наконец укомплектовала состав и готова сражаться на самом высоком уровне. Тем более, что первое серьезное испытание ждет новоиспеченных «рожденных побеждать» уже через неделю; с 20 по 22 апреля в Бухаресте пройдет финал Global Loot League с призовым фондом в 50 000 долларов. Будем болеть!